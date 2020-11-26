AstraZeneca прокомментировала сомнения в эффективности вакцины
19:38 26.11.2020 (обновлено: 20:36 26.11.2020)
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Британская фармкомпания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину против коронавируса, может провести еще один этап испытаний препарата в разных странах для подтверждения его эффективности, сообщил глава компании Паскаль Сорио.
"После того, как мы обнаружили что-то похожее на лучшую эффективность, нам необходимо подтвердить это, поэтому мы должны провести дополнительное исследование", - приводит агентство Блумберг слова из интервью Сорио.
Глава фармкомпании заявил, что это может быть "еще одно международное исследование", однако в этот раз оно может быть менее масштабным.
"Это (исследование – ред.) может быть быстрее, так как мы знаем, что эффективность высока, поэтому нужно меньшее количество пациентов", - добавил он.
В понедельник исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины. Исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ученых удивило то, что эффективность вакцины оказалась выше в случае, когда пациентам вначале вводилась половина, а затем полная доза вакцины - в этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%.
Агентство Блумберг в среду, ссылаясь на советника администрации действующего президента США Дональда Трампа Монсефа Слауи, сообщило, что дозировка вакцины, которая показала большую эффективность, испытывалась на добровольцах не старше 55 лет.
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