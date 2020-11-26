https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586512244.html

AstraZeneca прокомментировала сомнения в эффективности вакцины

AstraZeneca прокомментировала сомнения в эффективности вакцины

Британская фармкомпания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину против коронавируса, может провести еще один этап... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T19:38

2020-11-26T19:38

2020-11-26T20:36

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

astrazeneca

оксфордский университет

сша

в мире

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Британская фармкомпания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину против коронавируса, может провести еще один этап испытаний препарата в разных странах для подтверждения его эффективности, сообщил глава компании Паскаль Сорио."После того, как мы обнаружили что-то похожее на лучшую эффективность, нам необходимо подтвердить это, поэтому мы должны провести дополнительное исследование", - приводит агентство Блумберг слова из интервью Сорио.Глава фармкомпании заявил, что это может быть "еще одно международное исследование", однако в этот раз оно может быть менее масштабным.В понедельник исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины. Исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ученых удивило то, что эффективность вакцины оказалась выше в случае, когда пациентам вначале вводилась половина, а затем полная доза вакцины - в этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%.Агентство Блумберг в среду, ссылаясь на советника администрации действующего президента США Дональда Трампа Монсефа Слауи, сообщило, что дозировка вакцины, которая показала большую эффективность, испытывалась на добровольцах не старше 55 лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586450528.html

https://ria.ru/20201126/volna-1586310046.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , оксфордский университет, сша, в мире