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https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586512244.html
AstraZeneca прокомментировала сомнения в эффективности вакцины
AstraZeneca прокомментировала сомнения в эффективности вакцины
Британская фармкомпания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину против коронавируса, может провести еще один этап... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T19:38
2020-11-26T20:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
astrazeneca
оксфордский университет
сша
в мире
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Британская фармкомпания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину против коронавируса, может провести еще один этап испытаний препарата в разных странах для подтверждения его эффективности, сообщил глава компании Паскаль Сорио."После того, как мы обнаружили что-то похожее на лучшую эффективность, нам необходимо подтвердить это, поэтому мы должны провести дополнительное исследование", - приводит агентство Блумберг слова из интервью Сорио.Глава фармкомпании заявил, что это может быть "еще одно международное исследование", однако в этот раз оно может быть менее масштабным.В понедельник исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины. Исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ученых удивило то, что эффективность вакцины оказалась выше в случае, когда пациентам вначале вводилась половина, а затем полная доза вакцины - в этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%.Агентство Блумберг в среду, ссылаясь на советника администрации действующего президента США Дональда Трампа Монсефа Слауи, сообщило, что дозировка вакцины, которая показала большую эффективность, испытывалась на добровольцах не старше 55 лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, astrazeneca , оксфордский университет, сша, в мире

AstraZeneca прокомментировала сомнения в эффективности вакцины

19:38 26.11.2020 (обновлено: 20:36 26.11.2020)
 
© REUTERS / Dado RuvicВакцина компании AstraZeneca
Вакцина компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© REUTERS / Dado Ruvic
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Британская фармкомпания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разрабатывает вакцину против коронавируса, может провести еще один этап испытаний препарата в разных странах для подтверждения его эффективности, сообщил глава компании Паскаль Сорио.
"После того, как мы обнаружили что-то похожее на лучшую эффективность, нам необходимо подтвердить это, поэтому мы должны провести дополнительное исследование", - приводит агентство Блумберг слова из интервью Сорио.
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Глава фармкомпании заявил, что это может быть "еще одно международное исследование", однако в этот раз оно может быть менее масштабным.

"Это (исследование – ред.) может быть быстрее, так как мы знаем, что эффективность высока, поэтому нужно меньшее количество пациентов", - добавил он.

В понедельник исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины. Исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ученых удивило то, что эффективность вакцины оказалась выше в случае, когда пациентам вначале вводилась половина, а затем полная доза вакцины - в этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%.
Агентство Блумберг в среду, ссылаясь на советника администрации действующего президента США Дональда Трампа Монсефа Слауи, сообщило, что дозировка вакцины, которая показала большую эффективность, испытывалась на добровольцах не старше 55 лет.
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