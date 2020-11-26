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https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586450528.html
AstraZeneca ответила на критику своей вакцины от COVID-19
AstraZeneca ответила на критику своей вакцины от COVID-19
Даже минимальная зафиксированная по результатам исследований эффективность вакцины от AstraZeneca в 62% соответствует пороговым значениям для ее одобрения,... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T14:53
2020-11-26T15:58
распространение нового коронавируса
дональд трамп
здоровье - общество
astrazeneca
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Даже минимальная зафиксированная по результатам исследований эффективность вакцины от AstraZeneca в 62% соответствует пороговым значениям для ее одобрения, заявил исполнительный вице-президент отдела исследований и разработок биофармацевтических препаратов компании Мене Пангалос в ответ на критику разработанного препарата, пишет газета Wall Street Journal.В понедельник исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины. Исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ученых удивило то, что эффективность вакцины оказалась выше в случае, когда пациентам вначале вводилась половина, а затем полная доза вакцины - в этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%. Агентство Блумберг в среду, ссылаясь на советника администрации действующего президента США Дональда Трампа Монсефа Слауи, сообщило, что дозировка вакцины, которая показала большую эффективность, испытывалась на добровольцах не старше 55 лет.По словам Пангалоса, ошибка в дозировке вакцины при испытаниях была выявлена после того, как исследователь заметил, что у добровольцев не было такой воспалительной реакции на прививку. Исследователи проанализировали запас вакцины и обнаружили, что они неправильно дозировку. AstraZeneca проинформировала регулирующие органы в Великобритании, США и ЕС и внесла поправки в программу исследований, включив в свой анализ группу, которой сделали половину дозы прививки."Ошибка на самом деле не имеет значения... Каким бы способом вы ни рассматривали данные, даже если вы верите только полной дозе, данным (результатов исследования вакцинированных - ред.) полной дозой…. Мы все еще обладаем эффективностью, которая соответствует пороговым значениям для одобрения вакцины, эффективность которой превышает 60%", - заявил Пангалос.Он также, сообщил, что пока не выяснены причины, из-за которых половина дозы вакцины оказалась более эффективной, и AstraZeneca планирует протестировать половину дозы в крупном исследовании в США, в котором, как ожидается, примут участие более 30 тысяч добровольцев.Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан отметила, что предварительные данные по вакцине, разрабатываемой Оксфордским университетом и фармкомпанией AstraZeneca, основаны на исследовании среди "очень малого количества пациентов". Аналитик инвестиционного банка SVB Leerink Джеффри Порджес высказал предположение, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) вряд ли выдаст разрешение на применение вакцины против коронавируса от британской фармацевтической компании AstraZeneca из-за условий проведения испытаний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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дональд трамп, здоровье - общество, astrazeneca , оксфордский университет, великобритания, сша, в мире

AstraZeneca ответила на критику своей вакцины от COVID-19

14:53 26.11.2020 (обновлено: 15:58 26.11.2020)
 
© REUTERS / Dado RuvicВакцина компании AstraZeneca
Вакцина компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© REUTERS / Dado Ruvic
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Даже минимальная зафиксированная по результатам исследований эффективность вакцины от AstraZeneca в 62% соответствует пороговым значениям для ее одобрения, заявил исполнительный вице-президент отдела исследований и разработок биофармацевтических препаратов компании Мене Пангалос в ответ на критику разработанного препарата, пишет газета Wall Street Journal.
В понедельник исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины. Исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ученых удивило то, что эффективность вакцины оказалась выше в случае, когда пациентам вначале вводилась половина, а затем полная доза вакцины - в этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%. Агентство Блумберг в среду, ссылаясь на советника администрации действующего президента США Дональда Трампа Монсефа Слауи, сообщило, что дозировка вакцины, которая показала большую эффективность, испытывалась на добровольцах не старше 55 лет.
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По словам Пангалоса, ошибка в дозировке вакцины при испытаниях была выявлена после того, как исследователь заметил, что у добровольцев не было такой воспалительной реакции на прививку. Исследователи проанализировали запас вакцины и обнаружили, что они неправильно дозировку. AstraZeneca проинформировала регулирующие органы в Великобритании, США и ЕС и внесла поправки в программу исследований, включив в свой анализ группу, которой сделали половину дозы прививки.
"Ошибка на самом деле не имеет значения... Каким бы способом вы ни рассматривали данные, даже если вы верите только полной дозе, данным (результатов исследования вакцинированных - ред.) полной дозой…. Мы все еще обладаем эффективностью, которая соответствует пороговым значениям для одобрения вакцины, эффективность которой превышает 60%", - заявил Пангалос.
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Он также, сообщил, что пока не выяснены причины, из-за которых половина дозы вакцины оказалась более эффективной, и AstraZeneca планирует протестировать половину дозы в крупном исследовании в США, в котором, как ожидается, примут участие более 30 тысяч добровольцев.
Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан отметила, что предварительные данные по вакцине, разрабатываемой Оксфордским университетом и фармкомпанией AstraZeneca, основаны на исследовании среди "очень малого количества пациентов". Аналитик инвестиционного банка SVB Leerink Джеффри Порджес высказал предположение, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) вряд ли выдаст разрешение на применение вакцины против коронавируса от британской фармацевтической компании AstraZeneca из-за условий проведения испытаний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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