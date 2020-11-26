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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586413974.html
Эфиопия поддержит производство вакцины "Спутник V" на своей территории
Эфиопия поддержит производство вакцины "Спутник V" на своей территории
Эфиопия поддержит производство российской вакцины "Спутник V" на своей территории, если инвесторы из РФ проявят интерес, Аддис-Абеба также готова закупать... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:14
2020-11-26T12:14
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алемайеху тегену
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Эфиопия поддержит производство российской вакцины "Спутник V" на своей территории, если инвесторы из РФ проявят интерес, Аддис-Абеба также готова закупать препарат, когда он будет доступен на рынке, сообщил РИА Новости эфиопский посол в Москве Алемайеху Тегену Аргау."Мы всегда поддерживаем российские инвестиции в нашей стране. Если российские инвесторы заинтересованы в проектах в нашей стране, мы это только приветствуем. Это касается и производства российской вакцины", - сказал посол.Он обратил внимание, что в Эфиопии есть промышленные зоны в разных частях страны.По словам дипломата, Эфиопия - одна из самых населенных стран Африки."У нас проживает 110 миллионов человек. Это большой рынок. Если запустить производство в Эфиопии, то можно будет экспортировать вакцину в другие африканские страны. Для нас приоритет – поддержка инвесторов. Если Россия готова построить предприятие по производству антикоронавирусной вакцины, мы только за и поддержим этот проект", - подчеркнул Аргау.Он также сообщил, что "как только российская вакцина будет доступна на рынке и полезна для Эфиопии, Аддис-Абеба готова в любое время купить ее и использовать".Дипломат указал, что обострение в северном штате Тыграй касается только этого региона."Наша военная операция установит там порядок. У инвесторов не должно быть никакого страха из-за этого конфликта. Все в порядке в нашей стране в целом", - подчеркнул АргауМинздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алемайеху тегену, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, москва, эфиопия, экономика

Эфиопия поддержит производство вакцины "Спутник V" на своей территории

12:14 26.11.2020
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Эфиопия поддержит производство российской вакцины "Спутник V" на своей территории, если инвесторы из РФ проявят интерес, Аддис-Абеба также готова закупать препарат, когда он будет доступен на рынке, сообщил РИА Новости эфиопский посол в Москве Алемайеху Тегену Аргау.
"Мы всегда поддерживаем российские инвестиции в нашей стране. Если российские инвесторы заинтересованы в проектах в нашей стране, мы это только приветствуем. Это касается и производства российской вакцины", - сказал посол.
Он обратил внимание, что в Эфиопии есть промышленные зоны в разных частях страны.

"Если российские инвесторы хотят прийти на наш рынок, они могут обратиться в инвестиционную комиссию Эфиопии. Там им предложат место в промышленной зоне, где они смогут начать производство – там есть электричество, дороги, оборудование, банковские услуги. Все готово", - отметил он.

По словам дипломата, Эфиопия - одна из самых населенных стран Африки.
"У нас проживает 110 миллионов человек. Это большой рынок. Если запустить производство в Эфиопии, то можно будет экспортировать вакцину в другие африканские страны. Для нас приоритет – поддержка инвесторов. Если Россия готова построить предприятие по производству антикоронавирусной вакцины, мы только за и поддержим этот проект", - подчеркнул Аргау.
Он также сообщил, что "как только российская вакцина будет доступна на рынке и полезна для Эфиопии, Аддис-Абеба готова в любое время купить ее и использовать".
Дипломат указал, что обострение в северном штате Тыграй касается только этого региона.
"Наша военная операция установит там порядок. У инвесторов не должно быть никакого страха из-за этого конфликта. Все в порядке в нашей стране в целом", - подчеркнул Аргау
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алемайеху ТегенуКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМоскваЭфиопияЭкономика
 
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