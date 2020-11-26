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Путин открыл цех по производству вакцины от COVID-19 в Братске
Путин открыл цех по производству вакцины от COVID-19 в Братске
Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новый фармацевтический цех в Братске, где будут производиться в том числе вакцины от коронавируса. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:00
2020-11-26T12:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новый фармацевтический цех в Братске, где будут производиться в том числе вакцины от коронавируса."Рад очень вас приветствовать - и по хорошему поводу. Потому что сегодня на одной из площадок компании "Фармасинтез" - на предприятии "Братскхимсинтез", где вы и находитесь, в Иркутской области открывается новый современный цех по производству субстанции для лекарственных препаратов", - обратился Путин к участникам видеоконференции.Он отметил, что наращивание возможностей национальной фарминдустрии всегда жизненно важно для страны и граждан, особенно сейчас. Президент поблагодарил за работу всех, кто участвовал в реализации этого масштабного проекта.Президент подчеркнул, что "эти препараты нужны людям, и нужны буквально каждый день". "Отмечу и то, что ваше предприятие вносит весомый вклад в замещение ряда востребованных импортных лекарств, в повышение их доступности для граждан", - добавил он.Власти РФ продолжат поддерживать высокотехнологичные фармацевтические производства, заявил президент России Владимир Путин во время открытия цеха крупнотоннажного производства фармсубстанций "БратскХимСинтез" в режиме видеоконференции."Развитие таких высокотехнологичных производств - это и новые рабочие места, и спрос на перспективные технологии, и разработки наших исследовательских команд, укрепление позиций России, точки роста для регионов, конечно. И будем мы и дальше оказывать поддержку подобным проектам, нацеливать на такие задачи институты развития", - сказал Путин, открыв по видеосвязи новый фармацевтический цех в Братске, где будут, в частности, производиться вакцины от коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, братск, общество

Путин открыл цех по производству вакцины от COVID-19 в Братске

12:00 26.11.2020 (обновлено: 12:38 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО "Братскхимсинтез"
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО Братскхимсинтез - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новый фармацевтический цех в Братске, где будут производиться в том числе вакцины от коронавируса.
"Рад очень вас приветствовать - и по хорошему поводу. Потому что сегодня на одной из площадок компании "Фармасинтез" - на предприятии "Братскхимсинтез", где вы и находитесь, в Иркутской области открывается новый современный цех по производству субстанции для лекарственных препаратов", - обратился Путин к участникам видеоконференции.
Он отметил, что наращивание возможностей национальной фарминдустрии всегда жизненно важно для страны и граждан, особенно сейчас. Президент поблагодарил за работу всех, кто участвовал в реализации этого масштабного проекта.

"Мне министр и председатель правительства буквально позавчера-вчера рассказывали и о компании, и об этом производстве, о ваших возможностях. Мощности, которые сегодня вводятся в эксплуатацию, позволят нарастить выпуск качественных эффективных лекарств, которые в том числе применяются для лечения коронавирусной инфекции, туберкулеза, сахарного диабета, гепатита, других серьезных заболеваний", - заявил Путин.

Президент подчеркнул, что "эти препараты нужны людям, и нужны буквально каждый день". "Отмечу и то, что ваше предприятие вносит весомый вклад в замещение ряда востребованных импортных лекарств, в повышение их доступности для граждан", - добавил он.
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Власти РФ продолжат поддерживать высокотехнологичные фармацевтические производства, заявил президент России Владимир Путин во время открытия цеха крупнотоннажного производства фармсубстанций "БратскХимСинтез" в режиме видеоконференции.
"Развитие таких высокотехнологичных производств - это и новые рабочие места, и спрос на перспективные технологии, и разработки наших исследовательских команд, укрепление позиций России, точки роста для регионов, конечно. И будем мы и дальше оказывать поддержку подобным проектам, нацеливать на такие задачи институты развития", - сказал Путин, открыв по видеосвязи новый фармацевтический цех в Братске, где будут, в частности, производиться вакцины от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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