https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586410280.html

Путин открыл цех по производству вакцины от COVID-19 в Братске

Путин открыл цех по производству вакцины от COVID-19 в Братске

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новый фармацевтический цех в Братске, где будут производиться в том числе вакцины от коронавируса. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T12:00

2020-11-26T12:00

2020-11-26T12:38

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здоровье - общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новый фармацевтический цех в Братске, где будут производиться в том числе вакцины от коронавируса."Рад очень вас приветствовать - и по хорошему поводу. Потому что сегодня на одной из площадок компании "Фармасинтез" - на предприятии "Братскхимсинтез", где вы и находитесь, в Иркутской области открывается новый современный цех по производству субстанции для лекарственных препаратов", - обратился Путин к участникам видеоконференции.Он отметил, что наращивание возможностей национальной фарминдустрии всегда жизненно важно для страны и граждан, особенно сейчас. Президент поблагодарил за работу всех, кто участвовал в реализации этого масштабного проекта.Президент подчеркнул, что "эти препараты нужны людям, и нужны буквально каждый день". "Отмечу и то, что ваше предприятие вносит весомый вклад в замещение ряда востребованных импортных лекарств, в повышение их доступности для граждан", - добавил он.Власти РФ продолжат поддерживать высокотехнологичные фармацевтические производства, заявил президент России Владимир Путин во время открытия цеха крупнотоннажного производства фармсубстанций "БратскХимСинтез" в режиме видеоконференции."Развитие таких высокотехнологичных производств - это и новые рабочие места, и спрос на перспективные технологии, и разработки наших исследовательских команд, укрепление позиций России, точки роста для регионов, конечно. И будем мы и дальше оказывать поддержку подобным проектам, нацеливать на такие задачи институты развития", - сказал Путин, открыв по видеосвязи новый фармацевтический цех в Братске, где будут, в частности, производиться вакцины от коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/oon-1586163361.html

https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586393022.html

братск

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, владимир путин, братск, общество