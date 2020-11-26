https://ria.ru/20201126/vaktsina-1586375268.html

Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в регионы для клинических исследований

Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в регионы для клинических исследований

Вакцина "ЭпиВакКорона", созданная научным центром "Вектор", поступила в медицинские учреждения Москвы, Подмосковья, Тюменской, Калининградской областей и... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T07:36

2020-11-26T07:36

2020-11-26T07:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона", созданная научным центром "Вектор", поступила в медицинские учреждения Москвы, Подмосковья, Тюменской, Калининградской областей и Республики Татарстан для проведения пострегистрационных клинических исследований, сообщает Роспотребнадзор.Отмечается, что клинические базы начали набор добровольцев. Всего в отборе примут участие 4000 добровольцев, 3000 будут допущены до проведения исследований. Принять участие в исследованиях могут желающие старше 18 лет. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество