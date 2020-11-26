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Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в регионы для клинических исследований
Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в регионы для клинических исследований
Вакцина "ЭпиВакКорона", созданная научным центром "Вектор", поступила в медицинские учреждения Москвы, Подмосковья, Тюменской, Калининградской областей и... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T07:36
2020-11-26T07:36
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коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона", созданная научным центром "Вектор", поступила в медицинские учреждения Москвы, Подмосковья, Тюменской, Калининградской областей и Республики Татарстан для проведения пострегистрационных клинических исследований, сообщает Роспотребнадзор.Отмечается, что клинические базы начали набор добровольцев. Всего в отборе примут участие 4000 добровольцев, 3000 будут допущены до проведения исследований. Принять участие в исследованиях могут желающие старше 18 лет. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в регионы для клинических исследований

07:36 26.11.2020
 
© Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора
Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии Вектор Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Пресс-служба Роспотребнадзора
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Вакцина "ЭпиВакКорона", созданная научным центром "Вектор", поступила в медицинские учреждения Москвы, Подмосковья, Тюменской, Калининградской областей и Республики Татарстан для проведения пострегистрационных клинических исследований, сообщает Роспотребнадзор.
"Вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная научным центром "Вектор" Роспотребнадзора, поступила в медицинские организации Москвы, Московской области, Тюменской области, Калининградской области и Республики Татарстан для проведения пострегистрационных клинических исследований", - говорится в сообщении.
Отмечается, что клинические базы начали набор добровольцев. Всего в отборе примут участие 4000 добровольцев, 3000 будут допущены до проведения исследований. Принять участие в исследованиях могут желающие старше 18 лет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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