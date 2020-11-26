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Новое оружие России
https://ria.ru/20201126/ubiytsa-1586500326.html
National Interest назвал российский истребитель "убийцей"
National Interest назвал российский истребитель "убийцей"
Обозреватель National Interest Петер Сучиу оценил характеристики российского истребителя Су-35С, назвав его одним из лучших в своем роде. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T18:40
2020-11-26T20:06
новое оружие россии
россия
су-35с
воздушно-космические силы россии
технологии
безопасность
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Настоящий убийца: NI назвал российский истребитель одним из лучших в мире
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Обозреватель National Interest Петер Сучиу оценил характеристики российского истребителя Су-35С, назвав его одним из лучших в своем роде. Как отметил эксперт, самолет не обладает стелс-характеристиками и тем не менее является настоящим "убийцей".Су-35С относится к поколению истребителей 4++. Автор обратил внимание на его сверхманевренность и способность выполнять разнообразные задачи. Среди вооружений истребителя он выделил ракеты класса "воздух — воздух", позволяющие уничтожать цели на расстоянии до 300 километров, а также крылатые противокорабельные ракеты "Оникс". Автор публикации подчеркнул, что Су-35С проектировался как экспортная модель, но его первым заказчиком были ВКС России. Первыми иностранными покупателями стали Китай и Индонезия, которая заказала 24 самолета общей стоимостью в 2,5 миллиарда долларов. Контракт с Пекином на поставку истребителей вместе со вспомогательным оборудованием и запасными двигателями реализуют к концу года. Журналист отметил, что из-за сделки с Россией Китай попал под американские санкции, но не отказался от покупки.
https://ria.ru/20200125/1563794216.html
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россия, су-35с, воздушно-космические силы россии, технологии, безопасность

National Interest назвал российский истребитель "убийцей"

18:40 26.11.2020 (обновлено: 20:06 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИстребители Су-35С пилотажной группы "Русские витязи" выполняют демонстрационный полет в рамках Международного форума "Армия-2020" на аэродроме "Кубинка" в Подмосковье
Истребители Су-35С пилотажной группы Русские витязи выполняют демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Обозреватель National Interest Петер Сучиу оценил характеристики российского истребителя Су-35С, назвав его одним из лучших в своем роде.
Как отметил эксперт, самолет не обладает стелс-характеристиками и тем не менее является настоящим "убийцей".
Су-35С относится к поколению истребителей 4++. Автор обратил внимание на его сверхманевренность и способность выполнять разнообразные задачи.
"Су-35С <…> может поражать наземные и морские цели, в том числе объекты инфраструктуры, прикрытые системами ПВО, а также объекты, расположенные на значительном удалении от базовых аэродромов", — пишет журналист.
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Среди вооружений истребителя он выделил ракеты класса "воздух — воздух", позволяющие уничтожать цели на расстоянии до 300 километров, а также крылатые противокорабельные ракеты "Оникс".
Автор публикации подчеркнул, что Су-35С проектировался как экспортная модель, но его первым заказчиком были ВКС России.
Первыми иностранными покупателями стали Китай и Индонезия, которая заказала 24 самолета общей стоимостью в 2,5 миллиарда долларов.
Контракт с Пекином на поставку истребителей вместе со вспомогательным оборудованием и запасными двигателями реализуют к концу года. Журналист отметил, что из-за сделки с Россией Китай попал под американские санкции, но не отказался от покупки.
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