https://ria.ru/20201126/ubiytsa-1586500326.html

National Interest назвал российский истребитель "убийцей"

National Interest назвал российский истребитель "убийцей"

Обозреватель National Interest Петер Сучиу оценил характеристики российского истребителя Су-35С, назвав его одним из лучших в своем роде. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T18:40

2020-11-26T18:40

2020-11-26T20:06

новое оружие россии

россия

су-35с

воздушно-космические силы россии

технологии

безопасность

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Настоящий убийца: NI назвал российский истребитель одним из лучших в мире

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Обозреватель National Interest Петер Сучиу оценил характеристики российского истребителя Су-35С, назвав его одним из лучших в своем роде. Как отметил эксперт, самолет не обладает стелс-характеристиками и тем не менее является настоящим "убийцей".Су-35С относится к поколению истребителей 4++. Автор обратил внимание на его сверхманевренность и способность выполнять разнообразные задачи. Среди вооружений истребителя он выделил ракеты класса "воздух — воздух", позволяющие уничтожать цели на расстоянии до 300 километров, а также крылатые противокорабельные ракеты "Оникс". Автор публикации подчеркнул, что Су-35С проектировался как экспортная модель, но его первым заказчиком были ВКС России. Первыми иностранными покупателями стали Китай и Индонезия, которая заказала 24 самолета общей стоимостью в 2,5 миллиарда долларов. Контракт с Пекином на поставку истребителей вместе со вспомогательным оборудованием и запасными двигателями реализуют к концу года. Журналист отметил, что из-за сделки с Россией Китай попал под американские санкции, но не отказался от покупки.

https://ria.ru/20200125/1563794216.html

https://ria.ru/20200705/1573855201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, су-35с, воздушно-космические силы россии, технологии, безопасность