https://ria.ru/20201126/ubiystvo-1586525956.html

В Калининграде мужчина убил бывшую жену и покончил с собой

В Калининграде мужчина убил бывшую жену и покончил с собой

В Калининграде 37-летний мужчина, предположительно, застрелил свою 35-летнюю бывшую жену и покончил с собой, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T21:44

2020-11-26T21:44

2020-11-26T23:30

следственный комитет россии (ск рф)

калининградская область

калининград

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 26 ноя — РИА Новости. В Калининграде 37-летний мужчина, предположительно, застрелил свою 35-летнюю бывшую жену и покончил с собой, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко.Вечером в правоохранительные органы поступило сообщение, что на улице Чернышевского обнаружили тела мужчины и женщины."Оружие, из которого, предположительно, произведены выстрелы, обнаружено на месте происшествия", — сказала Гацко.Региональный СУ СК начал доследственную проверку. Следователи и криминалисты проводят детальный осмотр места происшествия и выясняют обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20201119/ubiystvo-1585359638.html

калининградская область

калининград

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следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, калининград, происшествия