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В Калининграде мужчина убил бывшую жену и покончил с собой
В Калининграде мужчина убил бывшую жену и покончил с собой
В Калининграде 37-летний мужчина, предположительно, застрелил свою 35-летнюю бывшую жену и покончил с собой, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T21:44
2020-11-26T23:30
следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 26 ноя — РИА Новости. В Калининграде 37-летний мужчина, предположительно, застрелил свою 35-летнюю бывшую жену и покончил с собой, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко.Вечером в правоохранительные органы поступило сообщение, что на улице Чернышевского обнаружили тела мужчины и женщины."Оружие, из которого, предположительно, произведены выстрелы, обнаружено на месте происшествия", — сказала Гацко.Региональный СУ СК начал доследственную проверку. Следователи и криминалисты проводят детальный осмотр места происшествия и выясняют обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20201119/ubiystvo-1585359638.html
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следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, калининград, происшествия

В Калининграде мужчина убил бывшую жену и покончил с собой

21:44 26.11.2020 (обновлено: 23:30 26.11.2020)
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Фото : СК РФ
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КАЛИНИНГРАД, 26 ноя — РИА Новости. В Калининграде 37-летний мужчина, предположительно, застрелил свою 35-летнюю бывшую жену и покончил с собой, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУ СК России по Калининградской области Наталья Гацко.
Вечером в правоохранительные органы поступило сообщение, что на улице Чернышевского обнаружили тела мужчины и женщины.
"Оружие, из которого, предположительно, произведены выстрелы, обнаружено на месте происшествия", — сказала Гацко.
Региональный СУ СК начал доследственную проверку. Следователи и криминалисты проводят детальный осмотр места происшествия и выясняют обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Следственный комитет России (СК РФ)Калининградская областьКалининградПроисшествия
 
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