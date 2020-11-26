Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201126/ubiystvo-1586373500.html
Мужчину из Хабаровского края осудили за убийство малолетнего сына
Мужчину из Хабаровского края осудили за убийство малолетнего сына
Суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима мужчину, который застрелил из охотничьего ружья своего 12-летнего сына в Хабаровском крае, сообщает... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T06:37
2020-11-26T06:37
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149952/54/1499525412_0:0:1036:583_1400x0_80_0_0_e7d483a921f1785f09dfef5870f19f2f.jpg
ХАБАРОВСК, 26 ноя — РИА Новости. Суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима мужчину, который застрелил из охотничьего ружья своего 12-летнего сына в Хабаровском крае, сообщает региональная прокуратура.Судом установлено, что 21 декабря 2019 года утром обвиняемый, празднуя рождение дочери и находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянений, из личной неприязни к своему 12-летнему сыну выстрелил в него из двуствольного охотничьего ружья. Повод - ребёнок незамедлительно не подчинился требованию отца вынести из квартиры мусор. Мальчик после огнестрельного ранения умер в течение часа.Уточняется, что подсудимый вину не признал, пояснив, что произошел несчастный случай. Кроме этого, в судебном заседании отрицал приобретение и хранение наркотического средства. Приговор в законную силу пока не вступил.
https://ria.ru/20201116/khakasiya-1584779650.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149952/54/1499525412_0:0:785:588_1400x0_80_0_0_8df9e7f71647781ae24e10cd36bd6c6f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хабаровский край, происшествия

Мужчину из Хабаровского края осудили за убийство малолетнего сына

06:37 26.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники на судебном заседании
Наручники на судебном заседании - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 26 ноя — РИА Новости. Суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима мужчину, который застрелил из охотничьего ружья своего 12-летнего сына в Хабаровском крае, сообщает региональная прокуратура.
Судом установлено, что 21 декабря 2019 года утром обвиняемый, празднуя рождение дочери и находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянений, из личной неприязни к своему 12-летнему сыну выстрелил в него из двуствольного охотничьего ружья. Повод - ребёнок незамедлительно не подчинился требованию отца вынести из квартиры мусор. Мальчик после огнестрельного ранения умер в течение часа.
"Осужден 32-летний житель села Гаровка-1 за совершение преступлений: за незаконные приобретение, хранение, перевозку и ношение взрывчатых веществ, за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства, в особо крупном размере, за убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. По совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штрафом в размере 30 тысяч рублей", - сообщает прокуратура региона.
Уточняется, что подсудимый вину не признал, пояснив, что произошел несчастный случай. Кроме этого, в судебном заседании отрицал приобретение и хранение наркотического средства. Приговор в законную силу пока не вступил.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 10:18
В Хакасии мужчина убил сына из-за шумной игры в нарды
 
Хабаровский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:54Росгвардейцы за год нейтрализовали тринадцать бандитов
17:53Российскому музею подарили журналы с японскими Курилами
17:42Сын Ширвиндта рассказал, как его отец "безобразничает" в больнице
17:39Болгарские отельеры предупредили о коллапсе в сфере туризма
17:39Парламент Армении отказался отменить военное положение
17:36Раскрыта тайна вечной молодости стволовых клеток
17:34Начальника отдела Шереметьевской таможни арестовали по делу о взятке
17:29Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
17:29Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
17:25Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
17:21Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка
17:19Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом
17:09В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
17:09Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
17:08В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
17:05Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
17:00Из Испании экстрадировали двух россиян
16:52Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
16:46Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
16:45Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
Лента новостейМолния