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Мужчину из Хабаровского края осудили за убийство малолетнего сына
Мужчину из Хабаровского края осудили за убийство малолетнего сына
Суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима мужчину, который застрелил из охотничьего ружья своего 12-летнего сына в Хабаровском крае, сообщает... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T06:37
2020-11-26T06:37
2020-11-26T06:37
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 26 ноя — РИА Новости. Суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима мужчину, который застрелил из охотничьего ружья своего 12-летнего сына в Хабаровском крае, сообщает региональная прокуратура.Судом установлено, что 21 декабря 2019 года утром обвиняемый, празднуя рождение дочери и находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянений, из личной неприязни к своему 12-летнему сыну выстрелил в него из двуствольного охотничьего ружья. Повод - ребёнок незамедлительно не подчинился требованию отца вынести из квартиры мусор. Мальчик после огнестрельного ранения умер в течение часа.Уточняется, что подсудимый вину не признал, пояснив, что произошел несчастный случай. Кроме этого, в судебном заседании отрицал приобретение и хранение наркотического средства. Приговор в законную силу пока не вступил.
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хабаровский край, происшествия
ХАБАРОВСК, 26 ноя — РИА Новости.
Суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима мужчину, который застрелил из охотничьего ружья своего 12-летнего сына в Хабаровском крае
, сообщает региональная прокуратура.
Судом установлено, что 21 декабря 2019 года утром обвиняемый, празднуя рождение дочери и находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянений, из личной неприязни к своему 12-летнему сыну выстрелил в него из двуствольного охотничьего ружья. Повод - ребёнок незамедлительно не подчинился требованию отца вынести из квартиры мусор. Мальчик после огнестрельного ранения умер в течение часа.
"Осужден 32-летний житель села Гаровка-1 за совершение преступлений: за незаконные приобретение, хранение, перевозку и ношение взрывчатых веществ, за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства, в особо крупном размере, за убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. По совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штрафом в размере 30 тысяч рублей", - сообщает прокуратура региона.
Уточняется, что подсудимый вину не признал, пояснив, что произошел несчастный случай. Кроме этого, в судебном заседании отрицал приобретение и хранение наркотического средства. Приговор в законную силу пока не вступил.