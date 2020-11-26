https://ria.ru/20201126/ubiystvo-1586373500.html

Мужчину из Хабаровского края осудили за убийство малолетнего сына

Мужчину из Хабаровского края осудили за убийство малолетнего сына

Суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима мужчину, который застрелил из охотничьего ружья своего 12-летнего сына в Хабаровском крае, сообщает... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T06:37

2020-11-26T06:37

2020-11-26T06:37

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 26 ноя — РИА Новости. Суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима мужчину, который застрелил из охотничьего ружья своего 12-летнего сына в Хабаровском крае, сообщает региональная прокуратура.Судом установлено, что 21 декабря 2019 года утром обвиняемый, празднуя рождение дочери и находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянений, из личной неприязни к своему 12-летнему сыну выстрелил в него из двуствольного охотничьего ружья. Повод - ребёнок незамедлительно не подчинился требованию отца вынести из квартиры мусор. Мальчик после огнестрельного ранения умер в течение часа.Уточняется, что подсудимый вину не признал, пояснив, что произошел несчастный случай. Кроме этого, в судебном заседании отрицал приобретение и хранение наркотического средства. Приговор в законную силу пока не вступил.

https://ria.ru/20201116/khakasiya-1584779650.html

хабаровский край

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хабаровский край, происшествия