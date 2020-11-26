https://ria.ru/20201126/ubiystvo-1586333752.html

Почему присяжные на Кубани оправдали обвиняемого в убийстве восьмилетней

Почему присяжные на Кубани оправдали обвиняемого в убийстве восьмилетней

В Краснодарском крае коллегия присяжных оправдала обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки. Света Дудина пропала четыре с половиной года назад. Масштабные... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T08:00

2020-11-26T08:00

2020-11-26T14:53

ребенок

следственный комитет россии (ск рф)

краснодарский краевой суд

краснодар

ейск

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общество

происшествия

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В Краснодарском крае коллегия присяжных оправдала обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки. Света Дудина пропала четыре с половиной года назад. Масштабные поиски ни к чему не привели. Только в январе 2020-го в соседнем поселке на воротах появилась схема, указывающая, что останки ребенка зарыты в поле. По почерку вычислили соседа семьи. Он сразу во всем признался. Однако во время суда от своих слов отказался, заявив, что письмо со схемой нашел в доме брата. Тот уже умер — с него не спросишь. Почему присяжные поверили в эту, на первый взгляд, абсурдную версию, попыталась разобраться обозреватель РИА Новости."Утверждали, что дочь украла заезжая пара"Света Дудина исчезла 20 июня 2016-го в поселке Звезда. В то утро отчим, который работал водителем, взял ее покататься на комбайне. "Тогда я видела мою девочку в последний раз. Отвозила младшую дочь в детский сад, проезжала мимо них. Света, счастливая, махала мне из кабины. Она впервые на такой большой машине каталась", — вспоминает мать погибшей Татьяна.Потом стало жарко — отчим отвез ребенка в село, высадил на дороге. До участка Дудиных было буквально три минуты пешком. "Поселок у нас крошечный, три улицы. Посторонних не бывает — он не проездной. Детей родители с четырех лет отпускают гулять, ведь все друг друга знают. Думали, мы здесь одна большая семья".Когда Света не появилась дома к обеду, Татьяна забеспокоилась. Обошла хутор — сотрудница местного ДК сказала, что видела девочку. Тут же организовали поиски. Полицейские, волонтеры проверили все дома, прочесали поля. По словам матери, добровольцы даже залезали в погреба пенсионерок, из-за чего на них написали несколько заявлений.За последующие месяцы поисковики обследовали десятки километров вокруг Звезды. Ориентировки висели на каждом столбе. Сама Татьяна с мужем тоже объезжали поселки края — заглядывали и в самые крошечные. "Везде показывали фото Светы. На нас ведь выходили гадалки, ясновидящие. Утверждали, что дочь украла какая-то заезжая пара, воспитывает ее, как родную. Мы верили. А что еще оставалось?" — Татьяна сглатывает слезы.Естественно, сотрудники СК проверили и самих родителей. Их алиби сомнений не вызывало. С 2016-го сменились три следователя. Последний, говорит Татьяна, взялся за поиски основательно: "Опрашивал жителей поселка, к каждому присматривался. Заходил во все дворы, независимо от того, алкаши это или учителя. Он считал, что разгадку исчезновения Светы нужно искать у нас на хуторе".Дальнейшие события напоминают триллер. В январе 2020-го, спустя три года и восемь месяцев после пропажи школьницы, на зданиях соседнего поселка Первомайский появились надписи мелом. Одна гласила, что девочку загрызли собаки. Другая, на воротах, указывала место, где искать останки ребенка. Кости действительно нашли в поле, неподалеку от поселка Первомайский. Судмедэксперты пришли к выводу, что смерть наступила от сильного удара по голове.Отказался от показанийПосле обнаружения захоронения, продолжает Татьяна, следователи провели почерковедческую экспертизу. Проверили многих. В списке был и 63-летний сосед Дудиных Николай Мишин. Он часто приезжал в Первомайский присматривать за домом покойного брата. "Почерк совпал, его задержали, почти сразу сосед во всем признался", — объясняет мать. На видео, которое распространил СК, Николай Иванович подробно рассказывает и показывает, как ударил ребенка молотком, как положил тело в багажник и вывез из поселка.Подозреваемый сообщил следствию, что в тот день девочка трижды забегала к нему на огород — мешала работать. Прогоняя, пенсионер ударил ее по голове."Он никогда не жаловался нам на то, что Света ему мешает. Был лишь один неприятный эпизод: дочь с подружкой баловались — звонили ему в дверь, потом убегали", — вспоминает Татьяна.В виновности Мишина Татьяна не сомневается. "Да и он до определенного момента признавал все. Потом, уже на суде, неожиданно отказался от собственных слов. Заявил, что записки с указанием места, где похоронена Света, нашел у брата. К тому моменту тот уже умер. Очень удобная позиция: покойного ведь не вызовешь на допрос", — замечает собеседница.Обвиняемый подтверждает: схемы рисовал именно он. Якобы хотел, чтобы девочку похоронили по-человечески. "Но если записки действительно были, почему он не принес их в полицию? Или мне не прислал?" — задает риторические вопросы мать. И добавляет, что в доме брата проводили обыск — никаких писем не нашли. "Мишин объяснил, что сжег их, схему рисовал по памяти".По словам Татьяны, виновность соседа подтверждает многое. "Он ездил на место, показывал, где тело. И даже вспомнил, что там росло в 2016-м. Дело в том, что это поле каждый год засевают разными культурами. Следователи поднимали документацию, проверяли — все совпало".Татьяна говорит, что в день пропажи Светы в поселке не было посторонних машин — об этом свидетельствует запись с установленной на школе камеры. "Как брат Мишина мог увести дочь в соседний поселок — за руку? Кто-то бы обязательно заметил, что она идет с незнакомым, — до Первомайского почти пять километров. Да и не приезжал его брат к нам в Звезду никогда"."Побоялся, что подозрение падет на него"Адвокат Николая Мишина Татьяна Юдина считает, что ее подзащитный — жертва обстоятельств, а признательные показания, дескать, он дал под давлением — с применением физического насилия и пыток. "На заседании мы этот вопрос поднимали, по нему идет расследование. Пока оно не закончено".Версия Мишина такова: он приехал в дом умершего брата, взял в руки календарь — выпала записка со схемой местонахождения останков. Адвокат добавляет: в письме не было сказано, что к гибели девочки причастен родственник. Не уточнялось и то, откуда он знает о месте захоронения.Юдина отмечает: у ее подзащитного было желание отнести записку в правоохранительные органы. Но он решил, что это будет глупо. "Думаю, побоялся, что подозрение падет на него".Кроме того, представитель Мишина указывает на несколько моментов, которые идут вразрез с версией гособвинения. "Во-первых, сам Николай Иванович не указывал следователям место захоронения. Его привезли на поле, где уже были найдены останки. Кроме того, убийство, по информации следствия, было совершено после десяти утра и до 12 часов дня. Но в то утро мой доверитель возил жительницу поселка в другую деревню. Вернулся в 10:20, созвонился с фермером и буквально через 15 минут уехал. Потом забирал жену из другого поселка. То есть его не было в Звезде в тот временной промежуток, когда убили девочку. На записи с камеры видеонаблюдения его машина не появляется".— Фермер может подтвердить эту информацию?— Конкретное время он уже не помнит — прошло ведь почти четыре года.То, что Мишин знает, чем было засеяно поле, адвокат объясняет так: "Он же работал комбайнером. К тому же оно очень близко к поселку — все местные туда ходят и знают, что там растут подсолнухи".Повторное рассмотрение снова с присяжными?Вердикт присяжные вынесли 23 ноября. Татьяна Дудина говорит, что перед этим около двух часов они заседали в совещательной комнате — "и к ним то и дело заходил судья". Освободили Николая Мишина сразу после заседания. В тот же день он уехал домой. "Я даже теперь во двор не выхожу — не вынесу, если с ним встречусь", — плачет в телефонную трубку мать Светы.В Краснодарском краевом суде обращают внимание: в вердикте присяжных не прозвучало, что Мишин невиновен. "Они посчитали недоказанными события, описанные в обвинительном заключении".Что дальше — непонятно. Нужно дождаться приговора. Он точно будет оправдательным. "Но только когда вердикт огласят, можно подать апелляционную жалобу в суд вышестоящей инстанции. Далее есть два варианта: либо приговор оставят без изменений, либо отменят, а дело направят на повторное рассмотрение в ином составе", — объяснила пресс-секретарь суда. При этом у обвиняемого есть право снова выбрать суд присяжных.Приговора ждать минимум полтора месяца — так сказали Татьяне. До этого ей придется каким-то образом жить по соседству с человеком, которого она считает убийцей дочери.

https://ria.ru/20200922/ubiystvo-1577559044.html

https://ria.ru/20200925/ubiystvo-1577706678.html

https://ria.ru/20200311/1568400319.html

краснодар

ейск

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ребенок, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский краевой суд, краснодар, ейск, ростов, убийство, общество, происшествия