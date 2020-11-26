Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201126/tyurma-1586467368.html
Трампу и его детям предрекли тюрьму
Трампу и его детям предрекли тюрьму
Деятельность Дональда Трампа и его троих старших детей в компании Trump Organization может стать предметом уголовного преследования, считает автор немецкого... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T16:06
2020-11-26T16:42
джаред кушнер
иванка трамп
trump organization
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577929865_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_f0b36a83604c97c06e869fcba52ed9c1.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Деятельность Дональда Трампа и его троих старших детей в компании Trump Organization может стать предметом уголовного преследования, считает автор немецкого издания Focus Сандра Уорд. По ее словам, вполне вероятно, что в рамках этого дела Дональду Трампу могут дать тюремный срок. При этом в американских СМИ все чаще звучат прогнозы о скором тюремном заключении для троих детей действующего главы государства — Иванки, Дональда и Эрика. Они могут оказаться причастными к финансовым и налоговым нарушениям в Trump Organization. На днях Иванка Трамп обвинила Демократическую партию в политическом преследовании после того, как Верховный суд Нью-Йорка объявил о расширении расследования налоговых нарушений в компании семьи президента. Иванка больше всех вовлечена в деятельность фонда Трампа. Она получила от отца 750 тысяч долларов в качестве "гонорара" за услуги "консультанта", что вызвало у нью-йоркских прокуроров подозрения в попытке президента уклониться от налогов. Кроме того, Трампа заподозрили в даче взятки модели Playboy Карен Макдугал. В 2012 году дети Трампа Иванка и Дональд чуть не предстали перед судом по делу о мошенничестве. Их могли обвинить в завышении цен на квартиры в Trump Soho Tower. Примечательно, что тогда семья Трампа пожертвовала 25 тысяч долларов на кампанию по переизбранию прокурора. Сейчас же в отношении семьи Трампа ведется более десятка расследований, а в ближайшие годы нынешний глава государства должен будет погасить долг в размере свыше 300 миллионов долларов иностранным кредиторам, включая Deutsche Bank. По данным Financial Times, задолженность Трампа достигает 900 миллионов долларов, а Forbes сообщает о миллионных обязательствах перед налоговыми органами. Кроме того, бизнес действующего президента несет большие убытки из-за пандемии, говорится в статье. В прошлом году правительственный комитет по этике обязал Иванку Трамп пройти курс "Обязанности благотворительных организаций" после покупки портрета президента за 20 тысяч долларов на пожертвования Trump Organization. Благотворительные деньги не предназначены для личных интересов и расходов, заключил тогда комитет.Проблемы с законом были также у семьи мужа Иванки, Джареда Кушнера. В 2004 году его отец, крупный бизнесмен Чарльз Кушнер получил 14 месяцев заключения после признания вины в мошенничестве с налогами и незаконных партийных пожертвованиях. Кроме того, он заявил, что нанял проститутку, чтобы шантажировать одного из родственников в суде. Шесть экс-советников Трампа ранее приговорили к заключению. Среди них его бывший адвокат Майкл Коэн. Когда его спросили о прогнозе касательно будущего семьи президента, тот заявил, что Трамп сделает все, чтобы спасти себя. "Сначала он бросит Эрика, а потом Дона-младшего. А если придется, он также принесет в жертву свою любимую дочь Иванку. Поверьте, я хорошо знаю Дональда", — цитирует Коэна автор статьи.
https://ria.ru/20201026/vybory-1581503694.html
https://ria.ru/20201119/vybory-1585199308.html
https://ria.ru/20201126/flinn-1586363225.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577929865_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_9e2d2230ad0565779d351481957c4a8d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джаред кушнер, иванка трамп, trump organization, дональд трамп, сша, в мире

Трампу и его детям предрекли тюрьму

16:06 26.11.2020 (обновлено: 16:42 26.11.2020)
 
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время предвыборной компании в 2016 году со своей дочерью Иванкой Трамп
Дональд Трамп во время предвыборной компании в 2016 году со своей дочерью Иванкой Трамп - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Деятельность Дональда Трампа и его троих старших детей в компании Trump Organization может стать предметом уголовного преследования, считает автор немецкого издания Focus Сандра Уорд.
По ее словам, вполне вероятно, что в рамках этого дела Дональду Трампу могут дать тюремный срок.
"Только президентство спасает Дональда Трампа от тюрьмы или от разорения", — цитирует автор американского историка Тимоти Снайдера.
При этом в американских СМИ все чаще звучат прогнозы о скором тюремном заключении для троих детей действующего главы государства — Иванки, Дональда и Эрика. Они могут оказаться причастными к финансовым и налоговым нарушениям в Trump Organization.
Российский предприниматель Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 03:04Выборы президента США — 2020
Бут предрек гражданскую войну после выборов президента США
На днях Иванка Трамп обвинила Демократическую партию в политическом преследовании после того, как Верховный суд Нью-Йорка объявил о расширении расследования налоговых нарушений в компании семьи президента.
Иванка больше всех вовлечена в деятельность фонда Трампа. Она получила от отца 750 тысяч долларов в качестве "гонорара" за услуги "консультанта", что вызвало у нью-йоркских прокуроров подозрения в попытке президента уклониться от налогов. Кроме того, Трампа заподозрили в даче взятки модели Playboy Карен Макдугал.
В 2012 году дети Трампа Иванка и Дональд чуть не предстали перед судом по делу о мошенничестве. Их могли обвинить в завышении цен на квартиры в Trump Soho Tower. Примечательно, что тогда семья Трампа пожертвовала 25 тысяч долларов на кампанию по переизбранию прокурора.
Сейчас же в отношении семьи Трампа ведется более десятка расследований, а в ближайшие годы нынешний глава государства должен будет погасить долг в размере свыше 300 миллионов долларов иностранным кредиторам, включая Deutsche Bank. По данным Financial Times, задолженность Трампа достигает 900 миллионов долларов, а Forbes сообщает о миллионных обязательствах перед налоговыми органами. Кроме того, бизнес действующего президента несет большие убытки из-за пандемии, говорится в статье.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
19 ноября, 08:00Выборы президента США — 2020
Не судом единым. Каковы шансы Трампа "вернуть победу"
В прошлом году правительственный комитет по этике обязал Иванку Трамп пройти курс "Обязанности благотворительных организаций" после покупки портрета президента за 20 тысяч долларов на пожертвования Trump Organization. Благотворительные деньги не предназначены для личных интересов и расходов, заключил тогда комитет.
Проблемы с законом были также у семьи мужа Иванки, Джареда Кушнера. В 2004 году его отец, крупный бизнесмен Чарльз Кушнер получил 14 месяцев заключения после признания вины в мошенничестве с налогами и незаконных партийных пожертвованиях. Кроме того, он заявил, что нанял проститутку, чтобы шантажировать одного из родственников в суде.
Шесть экс-советников Трампа ранее приговорили к заключению. Среди них его бывший адвокат Майкл Коэн. Когда его спросили о прогнозе касательно будущего семьи президента, тот заявил, что Трамп сделает все, чтобы спасти себя.
"Сначала он бросит Эрика, а потом Дона-младшего. А если придется, он также принесет в жертву свою любимую дочь Иванку. Поверьте, я хорошо знаю Дональда", — цитирует Коэна автор статьи.
Дональд Трамп и Майкл Флинн во время предвыборной кампании. 2016 год - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
00:20
Трамп помиловал своего бывшего советника Флинна
 
Джаред КушнерИванка ТрампTrump OrganizationДональд ТрампСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:54Росгвардейцы за год нейтрализовали тринадцать бандитов
17:53Российскому музею подарили журналы с японскими Курилами
17:42Сын Ширвиндта рассказал, как его отец "безобразничает" в больнице
17:39Болгарские отельеры предупредили о коллапсе в сфере туризма
17:39Парламент Армении отказался отменить военное положение
17:36Раскрыта тайна вечной молодости стволовых клеток
17:34Начальника отдела Шереметьевской таможни арестовали по делу о взятке
17:29Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
17:29Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
17:25Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
17:21Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка
17:19Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом
17:09В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
17:09Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
17:08В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
17:05Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
17:00Из Испании экстрадировали двух россиян
16:52Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
16:46Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
16:45Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
Лента новостейМолния