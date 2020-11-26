https://ria.ru/20201126/tyurma-1586467368.html

Трампу и его детям предрекли тюрьму

Трампу и его детям предрекли тюрьму

Деятельность Дональда Трампа и его троих старших детей в компании Trump Organization может стать предметом уголовного преследования, считает автор немецкого... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T16:06

2020-11-26T16:06

2020-11-26T16:42

джаред кушнер

иванка трамп

trump organization

дональд трамп

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в мире

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Деятельность Дональда Трампа и его троих старших детей в компании Trump Organization может стать предметом уголовного преследования, считает автор немецкого издания Focus Сандра Уорд. По ее словам, вполне вероятно, что в рамках этого дела Дональду Трампу могут дать тюремный срок. При этом в американских СМИ все чаще звучат прогнозы о скором тюремном заключении для троих детей действующего главы государства — Иванки, Дональда и Эрика. Они могут оказаться причастными к финансовым и налоговым нарушениям в Trump Organization. На днях Иванка Трамп обвинила Демократическую партию в политическом преследовании после того, как Верховный суд Нью-Йорка объявил о расширении расследования налоговых нарушений в компании семьи президента. Иванка больше всех вовлечена в деятельность фонда Трампа. Она получила от отца 750 тысяч долларов в качестве "гонорара" за услуги "консультанта", что вызвало у нью-йоркских прокуроров подозрения в попытке президента уклониться от налогов. Кроме того, Трампа заподозрили в даче взятки модели Playboy Карен Макдугал. В 2012 году дети Трампа Иванка и Дональд чуть не предстали перед судом по делу о мошенничестве. Их могли обвинить в завышении цен на квартиры в Trump Soho Tower. Примечательно, что тогда семья Трампа пожертвовала 25 тысяч долларов на кампанию по переизбранию прокурора. Сейчас же в отношении семьи Трампа ведется более десятка расследований, а в ближайшие годы нынешний глава государства должен будет погасить долг в размере свыше 300 миллионов долларов иностранным кредиторам, включая Deutsche Bank. По данным Financial Times, задолженность Трампа достигает 900 миллионов долларов, а Forbes сообщает о миллионных обязательствах перед налоговыми органами. Кроме того, бизнес действующего президента несет большие убытки из-за пандемии, говорится в статье. В прошлом году правительственный комитет по этике обязал Иванку Трамп пройти курс "Обязанности благотворительных организаций" после покупки портрета президента за 20 тысяч долларов на пожертвования Trump Organization. Благотворительные деньги не предназначены для личных интересов и расходов, заключил тогда комитет.Проблемы с законом были также у семьи мужа Иванки, Джареда Кушнера. В 2004 году его отец, крупный бизнесмен Чарльз Кушнер получил 14 месяцев заключения после признания вины в мошенничестве с налогами и незаконных партийных пожертвованиях. Кроме того, он заявил, что нанял проститутку, чтобы шантажировать одного из родственников в суде. Шесть экс-советников Трампа ранее приговорили к заключению. Среди них его бывший адвокат Майкл Коэн. Когда его спросили о прогнозе касательно будущего семьи президента, тот заявил, что Трамп сделает все, чтобы спасти себя. "Сначала он бросит Эрика, а потом Дона-младшего. А если придется, он также принесет в жертву свою любимую дочь Иванку. Поверьте, я хорошо знаю Дональда", — цитирует Коэна автор статьи.

https://ria.ru/20201026/vybory-1581503694.html

https://ria.ru/20201119/vybory-1585199308.html

https://ria.ru/20201126/flinn-1586363225.html

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джаред кушнер, иванка трамп, trump organization, дональд трамп, сша, в мире