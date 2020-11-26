https://ria.ru/20201126/turnir-1586495556.html
Представители Липецкой области победили в турнире по радиоспорту
Представители Липецкой области победили в турнире по радиоспорту
Две липецкие школьницы завоевали золотую и бронзовую медали на престижном всероссийском турнире по радиоспорту на кубок имени Александра Попова, сообщил... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T18:33
2020-11-26T18:33
2020-11-26T18:33
липецкая область
минспорт
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 26 ноя – РИА Новости. Две липецкие школьницы завоевали золотую и бронзовую медали на престижном всероссийском турнире по радиоспорту на кубок имени Александра Попова, сообщил губернатор Липецкой области, Игорь Артамонов.Он добавил, что Липецкую область на молодежном первенстве России по радиосвязи на коротких волнах на Кубок имени А.С. Попова, состоявшегося на местах расположения радиостанций, представляли юные воспитанницы секции радиоспорта Липецкой объединенной технической школы ДОСААФ России ."Радует, что липецкие спортсмены добиваются высоких результатов на престижных турнирах. Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю области, особенно молодежи", – сказал Артамонов.В этом году из-за введенных ограничений традиционный молодежный Кубок Александра Попова был совмещен с первенством России по радиоспорту, которое обычно проходит в начале апреля. Соревнование проводится в течение многих лет, имеет официальный статус, а с ним и возможность выполнения спортсменами нормативов спортивных разрядов. Призеры соревнования награждаются официальными медалями Минспорта России. Все участники, вошедшие в зачет, получают электронные дипломы за занятые места.
https://ria.ru/20201125/dopsredstva-1586239142.html
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минспорт, игорь артамонов, липецкая область
ЛИПЕЦК, 26 ноя – РИА Новости.
Две липецкие школьницы завоевали золотую и бронзовую медали на престижном всероссийском турнире по радиоспорту на кубок имени Александра Попова
, сообщил губернатор Липецкой области
, Игорь Артамонов
.
Он добавил, что Липецкую область на молодежном первенстве России по радиосвязи на коротких волнах на Кубок имени А.С. Попова, состоявшегося на местах расположения радиостанций, представляли юные воспитанницы секции радиоспорта Липецкой объединенной технической школы ДОСААФ России .
"Радует, что липецкие спортсмены добиваются высоких результатов на престижных турнирах. Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю области, особенно молодежи", – сказал Артамонов.
В этом году из-за введенных ограничений традиционный молодежный Кубок Александра Попова был совмещен с первенством России по радиоспорту, которое обычно проходит в начале апреля.
Соревнование проводится в течение многих лет, имеет официальный статус, а с ним и возможность выполнения спортсменами нормативов спортивных разрядов. Призеры соревнования награждаются официальными медалями Минспорта
России. Все участники, вошедшие в зачет, получают электронные дипломы за занятые места.