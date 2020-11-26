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МЧС предупредило москвичей о тумане и гололедице
МЧС предупредило москвичей о тумане и гололедице
Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о тумане и гололедице с вечера четверга до утра пятницы. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T22:45
2020-11-26T22:45
авто
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о тумане и гололедице с вечера четверга до утра пятницы."По прогнозам синоптиков Росгидромет: местами в Москве, в ближайшие 1-2 часа, с сохранением до 9 утра 27 ноября, ожидается туман с видимостью 500-700 метров. Местами гололедица", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов, перестроений и опережений.
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авто, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

МЧС предупредило москвичей о тумане и гололедице

22:45 26.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСнегоуборочная машина обрабатывает проезжую часть дороги противогололёдным средством в Москве
Снегоуборочная машина обрабатывает проезжую часть дороги противогололёдным средством в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о тумане и гололедице с вечера четверга до утра пятницы.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет: местами в Москве, в ближайшие 1-2 часа, с сохранением до 9 утра 27 ноября, ожидается туман с видимостью 500-700 метров. Местами гололедица", - говорится в сообщении.
МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов, перестроений и опережений.
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АвтоФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
 
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