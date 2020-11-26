https://ria.ru/20201126/tuman-1586531377.html

МЧС предупредило москвичей о тумане и гололедице

МЧС предупредило москвичей о тумане и гололедице

Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о тумане и гололедице с вечера четверга до утра пятницы. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T22:45

2020-11-26T22:45

2020-11-26T22:45

авто

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о тумане и гололедице с вечера четверга до утра пятницы."По прогнозам синоптиков Росгидромет: местами в Москве, в ближайшие 1-2 часа, с сохранением до 9 утра 27 ноября, ожидается туман с видимостью 500-700 метров. Местами гололедица", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов, перестроений и опережений.

https://ria.ru/20201126/pogoda-1586442451.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество