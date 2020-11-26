https://ria.ru/20201126/tsvety-1586113225.html

Флорист.ру: россияне стали чаще дарить цветы на День матери

Флорист.ру: россияне стали чаще дарить цветы на День матери

День Матери в России как праздник в последние лет 10 набрал популярность. Раньше мало кто знал хотя бы о его дате (День Матери у нас отмечается в последнее... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T11:20

2020-11-26T11:20

2020-11-26T11:20

цветы

общество

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День Матери в России как праздник в последние лет 10 набрал популярность. Раньше мало кто знал хотя бы о его дате (День Матери у нас отмечается в последнее воскресенье осени, в 2020 году это 29 ноября). Постепенно от поздравительных смс мамам мы перешли на более реальные подарки. Самые популярные из них – конечно, цветы. При этом, в основном, это доставка цветов, потому что праздник все же не превратился в традиционные походы друг к другу в гости с семейными застольями.В этом году, по прогнозам флористических компаний, спрос на цветы увеличится. Для этого есть несколько причин в полном сюрпризов 2020 году. Первая - многие еще весной, оказавшись запертыми на самоизоляции, по достоинству оценили онлайн сервисы с доставкой, убедились в том, что это совсем не сложно и не так дорого. Кто-то уже был знаком с некоторыми сервисами, но попробовал для себя что-то новое. Например, начали заказывать букеты своим возлюбленным или продуктовые корзины для мам и бабушек. От новых возможностей и нового уровня комфорта не имеет смысла отказываться и после окончания карантина.Вторая причина — положительные эмоции, которые сейчас всем так нужны. В период стресса, смены времени года нам необходимы эндорфины, которые мы старательно вырабатываем, покупая подарки любимым, и для себя, конечно же. Со времён весеннего локдауна службы доставки подарков приобрели почти такую же популярность, как и сервисы доставки продуктов — россиянам сейчас жизненно важно устраивать сюрпризы, передавать приветы на соседнюю улицу или в другой город, потратить деньги на что-то совершенно непрактичное, но так греющее душу.Третья причина, по которой на этот День матери будет подарено больше цветов, самая очевидная. Режим ограничения личного общения продолжается. Особенно, когда речь идет о контактах людей работающих и активно вращающихся в социуме, с людьми пожилого возраста. Мы бережём наших бабушек и мам, теперь чаще звоним, чем приходим увидеться лично. И поздравлять родных и близких с праздником многие из нас будут удаленно.А что заказать для них на праздник с доставкой? Конечно, цветы! Прелесть цветочного подарка очевидна, но есть еще и сторона удобства. Чтобы заказать букет, не нужно оформлять заявку заранее. Достаточно накануне, или даже в день праздника заглянуть на сайт и сделать поздравление максимально безопасным.Флорист.ру оперативно адаптировал работу под новую реальность. Первое, что было введено, – это контроль температуры тела всех сотрудников по несколько раз в день и обязательное ношение масок. Курьеры также доставляют цветы только в масках.Также на сайте сразу появилась новая опция - "Бесконтактная доставка". Смысл в том, что курьер не контактирует с получателем лично. По договоренности, он оставляет букет на ресепшене, у консьержа в подъезде или аккуратно прямо под дверью получателя.Какие цветы мы сможем выбрать в конце ноября? Не секрет, что ассортимент у российских производителей цветов пока не самый богатый. А границы с Европой, откуда со знаменитого голландского аукциона к нам летело все самое красивое и необычное, до сих пор закрыты.Однако, эксперты успокаивают нас, что выбор никуда не пропадет. Надежные зарубежные поставщики работать продолжают, цветы отличного качества и в необходимом объёме приезжают в Россию. Да и отечественные подрядчики стараются держать высокий уровень предложения. Дефицит не предвидится, мамы и бабушки останутся довольными.На сайте Флорист.ру уже сейчас можно заказать ко Дню Матери как традиционные букеты с розами, так и композиции с тюльпанами и гиацинтами. Есть и еще более редкие варианты. Например, букеты с подсолнухами. В ноябре это довольно уникальное явление. Но самое эксклюзивное предложение – это пионы. Мы привыкли к тому, что сезон у них очень короткий: май-июнь. На самом деле в профессиональной флористике пионы доступны дольше, но все же не круглый год. Сейчас их сезон только начинается, и эти первые пионы – редкий подарок, который вы можете сделать на День Матери.

https://ria.ru/20200327/1569260576.html

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цветы, общество