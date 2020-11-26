https://ria.ru/20201126/tsirkon-1586470746.html

Адмирал оценил надежность гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Адмирал оценил надежность гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Успех второго за два месяца испытательного пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" - серьезная заявка, но для поступления на опытное дежурство может понадобиться... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T16:22

2020-11-26T16:22

2020-11-26T16:22

циркон

белое море

вячеслав попов

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Успех второго за два месяца испытательного пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" - серьезная заявка, но для поступления на опытное дежурство может понадобиться как минимум еще один старт, заявил РИА Новости экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.Об успешном пуске Минобороны РФ объявило в четверг днем. Ракета стартовала с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море, пролетела 450 километров, достигла скорости 8 Махов (9,5 тысяч километров в час) и поразила морскую цель.Впервые о пуске "Циркона" с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Минобороны сообщало в начале октября.Он отметил, что ракета приближается к принятию на вооружение. Чтобы начать ее опытную эксплуатацию, может потребоваться еще один пуск, который подтвердит надежность многих систем "Циркона", а не только какой-то одной."Я считаю, если пуски по комплексной программе проводились, то есть не отдельных узлов, а целого комплекса, то трех успешных пусков достаточно для принятия на вооружение и перевода в категорию опытовой эксплуатации", - добавил Попов.Предполагается, что гиперзвуковая ракета "Циркон" будет иметь максимальную скорость 9 Махов (в девять раз выше скорости звука, то есть 10,7 тысяч километров в час) и дальность полета более тысячи километров.По плану, на вооружение ракетный комплекс будет принят в 2020-21 годах. Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/tsirkon-1578927312.html

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Испытания российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Белом море. Кадры Минобороны РФ Минобороны России опубликовало видео нового испытательного пуска гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон". 2020-11-26T16:22 true PT0M21S

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циркон, белое море, вячеслав попов, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность