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Адмирал оценил надежность гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Адмирал оценил надежность гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Успех второго за два месяца испытательного пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" - серьезная заявка, но для поступления на опытное дежурство может понадобиться... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T16:22
2020-11-26T16:22
циркон
белое море
вячеслав попов
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Успех второго за два месяца испытательного пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" - серьезная заявка, но для поступления на опытное дежурство может понадобиться как минимум еще один старт, заявил РИА Новости экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.Об успешном пуске Минобороны РФ объявило в четверг днем. Ракета стартовала с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море, пролетела 450 километров, достигла скорости 8 Махов (9,5 тысяч километров в час) и поразила морскую цель.Впервые о пуске "Циркона" с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Минобороны сообщало в начале октября.Он отметил, что ракета приближается к принятию на вооружение. Чтобы начать ее опытную эксплуатацию, может потребоваться еще один пуск, который подтвердит надежность многих систем "Циркона", а не только какой-то одной."Я считаю, если пуски по комплексной программе проводились, то есть не отдельных узлов, а целого комплекса, то трех успешных пусков достаточно для принятия на вооружение и перевода в категорию опытовой эксплуатации", - добавил Попов.Предполагается, что гиперзвуковая ракета "Циркон" будет иметь максимальную скорость 9 Махов (в девять раз выше скорости звука, то есть 10,7 тысяч километров в час) и дальность полета более тысячи километров.По плану, на вооружение ракетный комплекс будет принят в 2020-21 годах. Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
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Испытания российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Белом море. Кадры Минобороны РФ
Минобороны России опубликовало видео нового испытательного пуска гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон".
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циркон, белое море, вячеслав попов, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

Адмирал оценил надежность гиперзвуковой ракеты "Циркон"

16:22 26.11.2020
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в акватории Северного Ледовитого океана
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в акватории Северного Ледовитого океана - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Успех второго за два месяца испытательного пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" - серьезная заявка, но для поступления на опытное дежурство может понадобиться как минимум еще один старт, заявил РИА Новости экс-командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.
Об успешном пуске Минобороны РФ объявило в четверг днем. Ракета стартовала с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море, пролетела 450 километров, достигла скорости 8 Махов (9,5 тысяч километров в час) и поразила морскую цель.
Впервые о пуске "Циркона" с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Минобороны сообщало в начале октября.

"Два успешных пуска подряд - это уже серьезный шаг к выводу об очень серьезной надежности этой ракеты. Но говорить окончательно о надежности, я считаю, с двух пусков рановато, но, тем не менее, это очень хороший показатель для того, чтобы такой вывод делать в будущем", - сказал Попов.

Он отметил, что ракета приближается к принятию на вооружение. Чтобы начать ее опытную эксплуатацию, может потребоваться еще один пуск, который подтвердит надежность многих систем "Циркона", а не только какой-то одной.
"Я считаю, если пуски по комплексной программе проводились, то есть не отдельных узлов, а целого комплекса, то трех успешных пусков достаточно для принятия на вооружение и перевода в категорию опытовой эксплуатации", - добавил Попов.
Предполагается, что гиперзвуковая ракета "Циркон" будет иметь максимальную скорость 9 Махов (в девять раз выше скорости звука, то есть 10,7 тысяч километров в час) и дальность полета более тысячи километров.
По плану, на вооружение ракетный комплекс будет принят в 2020-21 годах. Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
Первый запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Белом море по морской цели в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 21:48Акценты
Противник просто убежит: российский "Циркон" шокировал японцевМы живем в такое время, когда право на мир приходится отстаивать с дубиной в руках. Необязательно размахивать и точно не следует никого ею бить, но показывать уж точно стоит. Это и называется сдерживание, которое, как в случае с "Цирконом", порой за рубежом воспринимается как агрессия.
 
ЦирконБелое мореВячеслав ПоповМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
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