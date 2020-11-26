https://ria.ru/20201126/truboukladchik-1586534091.html

Трубоукладчик "Северного потока — 2" возвращается в Калининград

Трубоукладчик "Северного потока — 2" возвращается в Калининград

Трубоукладчик "Академик Черский" спустя месяц после стоянки в немецком порту Мукран, который является логистической базой проекта "Северный поток — 2",... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T23:15

2020-11-26T23:15

2020-11-27T07:30

северный поток — 2

германия

калининград

в мире

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Трубоукладчик "Академик Черский" спустя месяц после стоянки в немецком порту Мукран, который является логистической базой проекта "Северный поток — 2", возвращается обратно в Калининград, свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.Трубоукладчик в октябре несколько недель стоял на якоре недалеко от Калининграда напротив Куршской косы, где около него проводило работы судно снабжения "Финвал". Затем в конце месяца "Академик Черский" направился в Мукран, его сопровождали еще несколько судов - "Артемис Оффшор", "Остап Шеремета", "Финвал" и "Умка"."Артемис Оффшор" и "Остап Шеремета" вернулись в Россию ранее в ноябре, а в четверг вечером курс на Калининград взял и "Академик Черский". По данным Marine Traffic, судно прибудет в пункт назначения в субботу."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против проекта, так как рассчитывают продвигать в Европе свой сжиженный природный газ. В октябре Вашингтон расширил санкции в отношении "Северного потока — 2", распространив их на компании, которые предоставляют услуги судам, занимающимся укладкой газопровода.На прошлой неделе немецкое агентство DPA сообщило, что американские власти связываются с европейскими компаниями, участвующими в проекте, и предупреждают их об угрозе санкций.В октябре Восточный комитет немецкой экономики выразил обеспокоенность по поводу планов введения США новых экстерриториальных санкций против "Северного потока — 2" и призвал отказаться от этих намерений.В середине ноября правительство Германии вновь обозначило перед США свою позицию о том, что экстерриториальные санкции против проекта неприемлемы. В Берлине также заявили, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.При этом 19 ноября представители всех фракций бундестага ФРГ, кроме "Зеленых", выразили в ходе слушаний поддержку проекту "Северный поток — 2", однако отклонили предложение фракции "Альтернатива для Германии" по данному вопросу.

https://ria.ru/20201119/gazoprovod-1585422114.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

германия

калининград

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северный поток — 2, германия, калининград, в мире