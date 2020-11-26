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https://ria.ru/20201126/trofimov-1586418199.html
Сергей Трофимов выпустил новый альбом
Сергей Трофимов выпустил новый альбом
Сергей Трофимов представил новый, восемнадцатый по счету, альбом под названием "Пересмешник". РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T14:59
2020-11-26T14:59
культура
музыка
новости культуры
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Сергей Трофимов представил новый, восемнадцатый по счету, альбом под названием "Пересмешник"."В новом релизе представлены песни, отражающие действительность во всех ее проявлениях. Можно было бы подумать, что "Пересмешник" — это грустная философия или едкая сатира на все несуразицы наших дней. Но, по счастью, Сергей обладает уникальной способностью про всё рассказывать с доброй иронией, поэтому и альбом заряжен фирменным настроением артиста. Особое место занимает трек "Подожди", который исполнила 12-летняя дочь Лиза. Автор написал эту песню с надеждой на светлое и безоблачное будущее подрастающего поколения", – говорится в комментарии к премьере на сайте артиста.В составе нового альбома тринадцать треков. Предыдущая пластинка певца "Посередине" вышла в 2017 году.
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музыка, новости культуры

Сергей Трофимов выпустил новый альбом

14:59 26.11.2020
 
© Фото : Официальный сайт Сергея ТрофимоваПевец, поэт и композитор Сергей Трофимов
Певец, поэт и композитор Сергей Трофимов - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Фото : Официальный сайт Сергея Трофимова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Сергей Трофимов представил новый, восемнадцатый по счету, альбом под названием "Пересмешник".
"В новом релизе представлены песни, отражающие действительность во всех ее проявлениях. Можно было бы подумать, что "Пересмешник" — это грустная философия или едкая сатира на все несуразицы наших дней. Но, по счастью, Сергей обладает уникальной способностью про всё рассказывать с доброй иронией, поэтому и альбом заряжен фирменным настроением артиста. Особое место занимает трек "Подожди", который исполнила 12-летняя дочь Лиза. Автор написал эту песню с надеждой на светлое и безоблачное будущее подрастающего поколения", – говорится в комментарии к премьере на сайте артиста.
В составе нового альбома тринадцать треков.
Предыдущая пластинка певца "Посередине" вышла в 2017 году.
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