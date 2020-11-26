https://ria.ru/20201126/trofimov-1586418199.html

Сергей Трофимов выпустил новый альбом

Сергей Трофимов выпустил новый альбом

Сергей Трофимов представил новый, восемнадцатый по счету, альбом под названием "Пересмешник". РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T14:59

2020-11-26T14:59

2020-11-26T14:59

культура

музыка

новости культуры

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Сергей Трофимов представил новый, восемнадцатый по счету, альбом под названием "Пересмешник"."В новом релизе представлены песни, отражающие действительность во всех ее проявлениях. Можно было бы подумать, что "Пересмешник" — это грустная философия или едкая сатира на все несуразицы наших дней. Но, по счастью, Сергей обладает уникальной способностью про всё рассказывать с доброй иронией, поэтому и альбом заряжен фирменным настроением артиста. Особое место занимает трек "Подожди", который исполнила 12-летняя дочь Лиза. Автор написал эту песню с надеждой на светлое и безоблачное будущее подрастающего поколения", – говорится в комментарии к премьере на сайте артиста.В составе нового альбома тринадцать треков. Предыдущая пластинка певца "Посередине" вышла в 2017 году.

https://ria.ru/20201120/bts-1585493766.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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