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Распространение нового коронавируса
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В России отменят тестирование на COVID-19 перед госпитализацией
В России отменят тестирование на COVID-19 перед госпитализацией
Минздрав России планирует отменить требование о прохождении тестирования на коронавирус за семь дней до госпитализации, заявил заместитель министра... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T14:56
2020-11-26T14:56
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Минздрав России планирует отменить требование о прохождении тестирования на коронавирус за семь дней до госпитализации, заявил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин."Сейчас министерством подготовлен новый проект приказа... - требование, которое связано с необходимостью выполнения лабораторного анализа на COVID-19 перед госпитализацией за 7 дней... - в этом нет необходимости при условии отсутствия каких-либо клинических проявлений. В новом проекте приказа это требование будет исключено", - сказал Камкин на XI Всероссийском конгрессе пациентов.Он уточнил, что при поступлении в медучреждение пациент все равно будет проходить тестирование на коронавирус любым доступным для медицинской организации способом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России отменят тестирование на COVID-19 перед госпитализацией

14:56 26.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Кононов / Перейти в фотобанкЛаборатория для тестирования на коронавирус в Архангельской области
Лаборатория для тестирования на коронавирус в Архангельской области - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Павел Кононов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Минздрав России планирует отменить требование о прохождении тестирования на коронавирус за семь дней до госпитализации, заявил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин.
"Сейчас министерством подготовлен новый проект приказа... - требование, которое связано с необходимостью выполнения лабораторного анализа на COVID-19 перед госпитализацией за 7 дней... - в этом нет необходимости при условии отсутствия каких-либо клинических проявлений. В новом проекте приказа это требование будет исключено", - сказал Камкин на XI Всероссийском конгрессе пациентов.
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Он уточнил, что при поступлении в медучреждение пациент все равно будет проходить тестирование на коронавирус любым доступным для медицинской организации способом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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