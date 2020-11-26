https://ria.ru/20201126/testirovanie-1586451684.html
В России отменят тестирование на COVID-19 перед госпитализацией
В России отменят тестирование на COVID-19 перед госпитализацией
Минздрав России планирует отменить требование о прохождении тестирования на коронавирус за семь дней до госпитализации, заявил заместитель министра... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T14:56
2020-11-26T14:56
2020-11-26T14:56
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577331154_0:75:2958:1739_1400x0_80_0_0_fe8a63b7c49283078414789157f86568.jpg
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Минздрав России планирует отменить требование о прохождении тестирования на коронавирус за семь дней до госпитализации, заявил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин."Сейчас министерством подготовлен новый проект приказа... - требование, которое связано с необходимостью выполнения лабораторного анализа на COVID-19 перед госпитализацией за 7 дней... - в этом нет необходимости при условии отсутствия каких-либо клинических проявлений. В новом проекте приказа это требование будет исключено", - сказал Камкин на XI Всероссийском конгрессе пациентов.Он уточнил, что при поступлении в медучреждение пациент все равно будет проходить тестирование на коронавирус любым доступным для медицинской организации способом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201126/vaktsinatsiya-1586429482.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577331154_0:0:2570:1928_1400x0_80_0_0_61c20e18b7ec6d0bc243bb06942f0764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество