https://ria.ru/20201126/testirovanie-1586451684.html

В России отменят тестирование на COVID-19 перед госпитализацией

В России отменят тестирование на COVID-19 перед госпитализацией

Минздрав России планирует отменить требование о прохождении тестирования на коронавирус за семь дней до госпитализации, заявил заместитель министра... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T14:56

2020-11-26T14:56

2020-11-26T14:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577331154_0:75:2958:1739_1400x0_80_0_0_fe8a63b7c49283078414789157f86568.jpg

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Минздрав России планирует отменить требование о прохождении тестирования на коронавирус за семь дней до госпитализации, заявил заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин."Сейчас министерством подготовлен новый проект приказа... - требование, которое связано с необходимостью выполнения лабораторного анализа на COVID-19 перед госпитализацией за 7 дней... - в этом нет необходимости при условии отсутствия каких-либо клинических проявлений. В новом проекте приказа это требование будет исключено", - сказал Камкин на XI Всероссийском конгрессе пациентов.Он уточнил, что при поступлении в медучреждение пациент все равно будет проходить тестирование на коронавирус любым доступным для медицинской организации способом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/vaktsinatsiya-1586429482.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество