https://ria.ru/20201126/svidetelstvo-1586475948.html

В Воронежской области упростили получение свидетельства о рождении

В Воронежской области упростили получение свидетельства о рождении

Воронежская областная дума приняла закон, согласно которому с середины 2021 года свидетельство о рождении ребенка можно будет получить во всех МФЦ региона,... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T16:46

2020-11-26T16:46

2020-11-26T17:14

воронежская область

россия

владимир нетесов

воронежская областная дума

воронежская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 26 ноя - РИА Новости. Воронежская областная дума приняла закон, согласно которому с середины 2021 года свидетельство о рождении ребенка можно будет получить во всех МФЦ региона, говорится в сообщении заксобрания.Депутаты регионального парламента на заседании 26 ноября приняли закон "О возложении на автономное учреждение Воронежской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" отдельных государственных полномочий Российской Федерации в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния".Как отмечает дума, благодаря принятию этого решения государственная регистрация рождения (за исключением рождения, регистрация которого производится одновременно с регистрацией установления отцовства) и смерти будет предоставляться в филиалах АУ "МФЦ" на всей территории Воронежской области. Соответствующими полномочиями многофункциональные центры будут наделены с 1 июля 2021 года."На сегодняшний день в Воронежской области работает 40 филиалов МФЦ, охват населения услугами составляет 100%. В настоящее время МФЦ предоставляет 33 услуги семьям с детьми, но для их получения гражданину все равно необходимо сначала обратиться в отдел ЗАГС для получения свидетельства о рождении ребенка. После вступления в силу закона исчезнет необходимость обращаться в ЗАГС, свидетельство о рождении можно будет получить в ближайшем МФЦ", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Финансирование для реализации соответствующих государственных полномочий также определено: в 2021-2023 годах на эти цели из бюджета будет направлено порядка 6 миллионов рублей.Кроме того, для организации оказания в филиалах МФЦ услуг по регистрации рождения и смерти необходимо будет создать межведомственное электронное взаимодействие. Для этого из областного бюджета направят около 5 миллионов рублей. Средства пойдут на приобретение необходимых программно-аппаратных комплексов и оборудования. Еще почти 600 тысяч рублей будет направлено на обучение специалистов АУ "МФЦ".

https://ria.ru/20201126/uchitelya-1586471620.html

https://ria.ru/20201125/natsproekty-1586290252.html

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россия, владимир нетесов, воронежская областная дума, воронежская область, общество