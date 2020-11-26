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"Стала калекой": Светличная рассказала о своем состоянии
"Стала калекой": Светличная рассказала о своем состоянии
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная рассказала о своем состоянии после госпитализации. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:45
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шоу-бизнес
светлана светличная
общество
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная рассказала о своем состоянии после госпитализации."Было предположение, что может быть микроинсульт. Но все обошлось. Хожу по кабинетам, обследуюсь. Сжимала руку — есть силы в руках, по крайней мере, это уже неплохо", — сказала она в комментарии "Московскому комсомольцу".Актриса отметила, что ее плохое самочувствие является последствием полученной в июле травмы: во время интервью ей на голову упала установка с софитом.Актриса пояснила, что после этого случая она страдает от головокружений и не может передвигаться так же уверенно, как раньше."Хожу осторожно. Видно, что у меня какие-то неприятности с организмом. Была здоровая, крепкая, а стала калекой — это я осознаю", — заключила артистка.Как сообщалось ранее, Светличную госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на инсульт после жалоб на головные боли.
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шоу-бизнес, светлана светличная, общество

"Стала калекой": Светличная рассказала о своем состоянии

12:45 26.11.2020 (обновлено: 14:13 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАктриса Светлана Светличная
Актриса Светлана Светличная - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная рассказала о своем состоянии после госпитализации.
"Было предположение, что может быть микроинсульт. Но все обошлось. Хожу по кабинетам, обследуюсь. Сжимала руку — есть силы в руках, по крайней мере, это уже неплохо", — сказала она в комментарии "Московскому комсомольцу".
Актриса отметила, что ее плохое самочувствие является последствием полученной в июле травмы: во время интервью ей на голову упала установка с софитом.
Актриса пояснила, что после этого случая она страдает от головокружений и не может передвигаться так же уверенно, как раньше.
"Хожу осторожно. Видно, что у меня какие-то неприятности с организмом. Была здоровая, крепкая, а стала калекой — это я осознаю", — заключила артистка.
Как сообщалось ранее, Светличную госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на инсульт после жалоб на головные боли.
Актриса Светлана Светличная во время литературных чтений финалистов премии Большая книга - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
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