https://ria.ru/20201126/svetlichnaya-1586421145.html
"Стала калекой": Светличная рассказала о своем состоянии
"Стала калекой": Светличная рассказала о своем состоянии
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная рассказала о своем состоянии после госпитализации. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:45
2020-11-26T12:45
2020-11-26T14:13
шоу-бизнес
светлана светличная
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586441764_0:169:3077:1900_1400x0_80_0_0_baefd0783eec8a09981f3388e88e09df.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная рассказала о своем состоянии после госпитализации."Было предположение, что может быть микроинсульт. Но все обошлось. Хожу по кабинетам, обследуюсь. Сжимала руку — есть силы в руках, по крайней мере, это уже неплохо", — сказала она в комментарии "Московскому комсомольцу".Актриса отметила, что ее плохое самочувствие является последствием полученной в июле травмы: во время интервью ей на голову упала установка с софитом.Актриса пояснила, что после этого случая она страдает от головокружений и не может передвигаться так же уверенно, как раньше."Хожу осторожно. Видно, что у меня какие-то неприятности с организмом. Была здоровая, крепкая, а стала калекой — это я осознаю", — заключила артистка.Как сообщалось ранее, Светличную госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на инсульт после жалоб на головные боли.
https://ria.ru/20201026/svetlichnaya-1581541317.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586441764_348:0:3077:2047_1400x0_80_0_0_80025fd9128693fbd0737a143b7dc88d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, светлана светличная, общество
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная рассказала о своем состоянии после госпитализации.
"Было предположение, что может быть микроинсульт. Но все обошлось. Хожу по кабинетам, обследуюсь. Сжимала руку — есть силы в руках, по крайней мере, это уже неплохо", — сказала она в комментарии "Московскому комсомольцу"
.
Актриса отметила, что ее плохое самочувствие является последствием полученной в июле травмы: во время интервью ей на голову упала установка с софитом.
Актриса пояснила, что после этого случая она страдает от головокружений и не может передвигаться так же уверенно, как раньше.
"Хожу осторожно. Видно, что у меня какие-то неприятности с организмом. Была здоровая, крепкая, а стала калекой — это я осознаю", — заключила артистка.
Как сообщалось ранее, Светличную госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на инсульт после жалоб на головные боли.