https://ria.ru/20201126/svetlichnaya-1586421145.html

"Стала калекой": Светличная рассказала о своем состоянии

"Стала калекой": Светличная рассказала о своем состоянии

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная рассказала о своем состоянии после госпитализации. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T12:45

2020-11-26T12:45

2020-11-26T14:13

шоу-бизнес

светлана светличная

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586441764_0:169:3077:1900_1400x0_80_0_0_baefd0783eec8a09981f3388e88e09df.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная рассказала о своем состоянии после госпитализации."Было предположение, что может быть микроинсульт. Но все обошлось. Хожу по кабинетам, обследуюсь. Сжимала руку — есть силы в руках, по крайней мере, это уже неплохо", — сказала она в комментарии "Московскому комсомольцу".Актриса отметила, что ее плохое самочувствие является последствием полученной в июле травмы: во время интервью ей на голову упала установка с софитом.Актриса пояснила, что после этого случая она страдает от головокружений и не может передвигаться так же уверенно, как раньше."Хожу осторожно. Видно, что у меня какие-то неприятности с организмом. Была здоровая, крепкая, а стала калекой — это я осознаю", — заключила артистка.Как сообщалось ранее, Светличную госпитализировали в одну из московских больниц с подозрением на инсульт после жалоб на головные боли.

https://ria.ru/20201026/svetlichnaya-1581541317.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, светлана светличная, общество