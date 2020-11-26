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https://ria.ru/20201126/strakhovanie-1586431571.html
Госдума утвердила бюджет Федерального фонда ОМС на 2021-2023 годы
Госдума утвердила бюджет Федерального фонда ОМС на 2021-2023 годы
Госдума приняла закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2021-2023 годы. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:25
2020-11-26T13:25
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2021-2023 годы.Документ предусматривает утверждение бюджета фонда на 2021 год по доходам в объеме 2 триллиона 533,8 миллиарда рублей, расходам - 2 триллиона 545,4 миллиарда рублей, на 2022 год - 2 триллиона 656,5 миллиарда и 2,658 триллиона рублей соответственно. В 2023 году доходы ожидаются на уровне 2 триллиона 798,7 миллиарда рублей, а расходы - 2 триллиона 798,7 миллиарда рублей.Таким образом, бюджет фонда сформирован с дефицитом в 2021 году в размере 11,6 миллиарда рублей, в 2022 году – 1,5 миллиарда рублей, в 2023 году – 473,9 тысячи рублей.В бюджете фонда предусмотрена субвенция для распределения по субъектам РФ на 2021 год в размере около 2,277 триллиона рублей, на 2022 год – 2,384 триллиона, на 2023 год – 2,519 триллиона рублей. По сравнению с предыдущим годом прирост субвенции в 2021 году составит 2,3%, в 2022 году - 4,7%, в 2023 году - 5,6%. За счет субвенций обеспечивается реализация базовой программы ОМС, в рамках которой оказывается первичная медико-санитарная, скорая (за исключением санитарно-авиационной эвакуации) и специализированная медпомощь.Закон предлагается зарезервировать в бюджете ФОМС средства нормированного страхового запаса на 2021 год в сумме 143,3 миллиарда рублей, на 2022 год - 150,2 миллиарда, на 2023 год - 157,1 миллиарда.Из бюджета ФОМС предполагается предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Фонда социального страхования РФ на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также проведение профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. На 2021 год они запланированы в сумме 13,3 миллиарда рублей, на 2022 год - 12,9 миллиарда, на 2023 год - 12,2 миллиарда.
https://ria.ru/20201119/strakhovanie--1585224148.html
https://ria.ru/20201124/oms-1586095636.html
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здоровье - общество, госдума рф, общество, экономика

Госдума утвердила бюджет Федерального фонда ОМС на 2021-2023 годы

13:25 26.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2021-2023 годы.
Документ предусматривает утверждение бюджета фонда на 2021 год по доходам в объеме 2 триллиона 533,8 миллиарда рублей, расходам - 2 триллиона 545,4 миллиарда рублей, на 2022 год - 2 триллиона 656,5 миллиарда и 2,658 триллиона рублей соответственно. В 2023 году доходы ожидаются на уровне 2 триллиона 798,7 миллиарда рублей, а расходы - 2 триллиона 798,7 миллиарда рублей.
Сотрудница страховой компании - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
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Таким образом, бюджет фонда сформирован с дефицитом в 2021 году в размере 11,6 миллиарда рублей, в 2022 году – 1,5 миллиарда рублей, в 2023 году – 473,9 тысячи рублей.
В бюджете фонда предусмотрена субвенция для распределения по субъектам РФ на 2021 год в размере около 2,277 триллиона рублей, на 2022 год – 2,384 триллиона, на 2023 год – 2,519 триллиона рублей. По сравнению с предыдущим годом прирост субвенции в 2021 году составит 2,3%, в 2022 году - 4,7%, в 2023 году - 5,6%. За счет субвенций обеспечивается реализация базовой программы ОМС, в рамках которой оказывается первичная медико-санитарная, скорая (за исключением санитарно-авиационной эвакуации) и специализированная медпомощь.
Закон предлагается зарезервировать в бюджете ФОМС средства нормированного страхового запаса на 2021 год в сумме 143,3 миллиарда рублей, на 2022 год - 150,2 миллиарда, на 2023 год - 157,1 миллиарда.
Из бюджета ФОМС предполагается предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Фонда социального страхования РФ на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также проведение профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни. На 2021 год они запланированы в сумме 13,3 миллиарда рублей, на 2022 год - 12,9 миллиарда, на 2023 год - 12,2 миллиарда.
Полис ОМС - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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Госдума приняла закон о реформе системы ОМС
 
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