https://ria.ru/20201126/stavki-1586489558.html

Татарстан снизил налоговые ставки для ряда IT-компаний

Татарстан снизил налоговые ставки для ряда IT-компаний

Депутаты Госсовета Татарстана на заседании в четверг приняли законопроект, снижающий налоговые ставки для работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН) РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T17:45

2020-11-26T17:45

2020-11-26T17:45

республика татарстан

айрат хайруллин

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КАЗАНЬ, 26 ноя — РИА Новости. Депутаты Госсовета Татарстана на заседании в четверг приняли законопроект, снижающий налоговые ставки для работающих по упрощенной системе налогообложения (УСН) предпринимателей IT-отрасли на 2021-2023 годы, передает корреспондент РИА Новости."Согласно данному законопроекту предлагается внести изменения, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса в сфере информационных технологий. Снижение налоговой ставки по УСН в Татарстане – важный дополнительный инструмент стимулирования IT-отрасли республики, который станет мощным импульсом для развития татарстанских инновационных компаний… Данное предложение адресно распространяется на компании малого и среднего бизнеса, которые требуют более лояльных условий и преференцией для успешного роста", - сказал министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин, представляя законопроект.По словам министра, предоставление льготной налоговой ставки по УСН для резидентов технопарка в сфере высоких технологий необходимо для сохранения стабильного уровня жизнеспособности компаний – представителей малого и среднего бизнеса за счет формирования условий для роста, привлечения новых компаний в сфере IT из других регионов РФ, повышения инвестиционной привлекательности республики в целом.Правительство Татарстана предлагает определить в качестве "льготников" резидентов ИТ-парка, которые заключили соглашения об инновационной деятельности с технопарком. "Право на применение пониженной налоговой ставки предоставляется налогоплательщикам, применяющим упрощенную систему налогообложения. В размере 1%, если объект налогообложения – доходы, и в размере 5%, если объект налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов", - пояснил он.Хайруллин отметил, что данная мера, по прогнозам, позволит Татарстану привлечь до 200 новых компаний, что даст прирост дополнительно 3 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.По информации министра, льготные налоговые ставки планируется установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года. Критерии предоставления льготных ставок: средняя численность компании до 100 человек, годовая выручка – до 150 миллионов рублей, не менее 90% дохода – доход от разработки компьютерного программного обеспечения или в сфере информационных технологий.

https://ria.ru/20201125/orden-1586207628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

айрат хайруллин