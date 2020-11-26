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Песков заявил о невозможности прогнозировать развитие отношений с США
Песков заявил о невозможности прогнозировать развитие отношений с США
В Кремле считают, что в последние годы действия США стали менее предсказуемы, чем раньше, поэтому прогнозировать дальнейшее взаимодействие нельзя, заявил... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:28
2020-11-26T13:28
2020-11-26T13:28
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Кремле считают, что в последние годы действия США стали менее предсказуемы, чем раньше, поэтому прогнозировать дальнейшее взаимодействие нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В последнее время наши американские коллеги были гораздо менее предсказуемы, чем раньше, поэтому мы не беремся что-то прогнозировать в наших двусторонних отношениях", - сказал Песков.Он уточнил, что такая ситуация наблюдается в последние годы."Мы не знаем, с кем, какой механизм, как мы можем говорить о том, кто будет представлять Российскую Федерацию. В целом это ведет, да, ведет Козак (заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак)", - добавил он, отвечая на вопрос о том, кто будет представлять РФ в диалоге между Россией и США по поводу урегулирования в Донбассе.
https://ria.ru/20201125/tranzit-vlasti-1586138721.html
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россия, донбасс, дмитрий песков, дмитрий козак, сша, в мире