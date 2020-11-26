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Кому грозит одиночество — Америке Байдена или Трампу?

Кому грозит одиночество — Америке Байдена или Трампу?

Джо Байден признал, что Трамп изменил мир и Америку. Объясняя, что его президентство не будет третьим сроком Обамы, полуизбранный президент заявил, что это... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T08:00

2020-11-26T08:00

2020-11-26T08:00

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Джо Байден признал, что Трамп изменил мир и Америку. Объясняя, что его президентство не будет третьим сроком Обамы, полуизбранный президент заявил, что это просто невозможно:Тут обыгрывается один из главных лозунгов Трампа — America First, который можно перевести и как "Америка на первом месте". Вот до чего негодяй со своим эгоизмом-изоляционизмом довел страну — мирового лидера: мы теперь одни, никто не верит в нас, сетует Байден. Но ничего — мы вернули себе Белый дом, вернем и мировое лидерство:Ну да, ну да — вернулась, кто бы спорил, Трампу ведь толком и увести ее не дали. Естественно, Трамп не виноват в американском одиночестве — он просто действительно хотел сделать страну снова великой, но как суверенное национальное государство, а не игровую приставку для глобалистов. А для этого нужно было поменять курс — что Трамп и пытался сделать, пусть и не слишком успешно.Но одних его намерений хватило для того, чтобы страшно напугать всю элиту по обе стороны океана. Теперь Байден будет укреплять атлантическую солидарность? Но мир-то изменился — то есть изменился он еще при Обаме (окончательно уже в 2013-2015 годах, когда всем стало ясно, что Штаты не могут остановить бросившую им открытый вызов Россию), а Трамп лишь попытался вывести Америку из надвигающегося на нее геополитического шторма с минимальными потерями. Теперь ему приписывают создание этого мира — обещая все исправить и починить, вернув Америке лидерство. Кто в это поверит — в способность коллективного Байдена вернуть Америке то, что она потеряла еще до Трампа? Европейцы, русские, китайцы, арабы, индийцы, латиноамериканцы? Смешно.Никто не поверит — потому что проигравшие не сумеют отыграться. Ведь они проиграли не Трампу в 2016-м, а гораздо раньше — когда после кризиса 2008 года не смогли понять, что начинается новая эпоха. Объективный ход истории привел Америку к развилке, а они ее просто не заметили и продолжали идти по столбовой дороге глобализации, ведущей к краху (в то время как можно было свернуть на спасительный путь "Америка в первую очередь"). Поэтому нынешняя "почтовая победа" демократов не станет началом реванша — и более того, она лишь усугубит американские проблемы. Все четыре года администрация Байдена будет жить в ожидании реванша Трампа — а в том, что он сделает все для того, чтобы отыграться, можно не сомневаться.Да ладно, Трампа маргинализируют и посадят после того, как он покинет Белый дом. А если не посадят, то затаскают по судам, отключат от СМИ, Республиканская партия сдаст его, а истеблишмент закатает в асфальт, чтобы другим неповадно было. Подобные представления не редкость — но вот только реалистичен ли такой сценарий?Трампа невозможно убрать из американской политики, его можно только физически устранить. После 20 января он останется самым популярным политиком в США, за которого проголосовали более 70 миллионов американцев. Никто ведь не спорит с тем, что большинство из 80 миллионов, проголосовавших за Байдена, сделали это не из-за симпатий к бывшему вице-президенту, а из-за нелюбви к Трампу?Никогда еще в истории Америки бывшие президенты не оказывались в тюрьме, а создать такой прецедент с Трампом — значит лишь добавить ему сторонников. Даже оказавшись в тюрьме, Трамп сможет избрать президентом США своего сына или дочь, а то и вообще любого, на кого он укажет. Вряд ли это входит в планы борцов с трампизмом.Может ли республиканский истеблишмент отказаться от Трампа, выскочки, наскоком захватившего лидерство в 2016-м? Только если боссы захотят прикончить собственную партию — потому что Трамп в разы популярнее республиканцев. Согласно опубликованному на этой неделе опросу, проведенному телеканалом CNBC и агентством Change Research, 72 процента республиканцев заявили, что они будут с Трампом, если он покинет партию (то есть его вытолкают), и только 28 процентов останутся с "великой старой партией".А опрос Politico и агентства Morning Consult показывает, что Трампу гарантировано выдвижение от республиканцев в 2024-м — за него уже сейчас готовы проголосовать 53 процента республиканских избирателей и неприсоединившихся. К его голосам можно добавить еще 20 процентов — это те, кто готов поддержать вице-президента Майка Пенса (12 процентов) и Дональда Трампа — младшего (еще восемь). Конкурентов-нетрампистов просто нет — никто из бывших "звезд" (Митт Ромни, Тед Круз и т. д.) не набрал и пяти процентов. То есть республиканцы — теперь это полностью партия Трампа, их электорат готов идти только за ним. И даже если представить себе совершенно нереальный вариант с самоубийственным поведением республиканского истеблишмента, то есть с исключением из партии ее лидера, Трамп создаст свою партию и с ней пойдет на выборы 2024 года. Да, тогда он не сможет выиграть у кандидата от демократов — но республиканский кандидат займет третье место и похоронит партию.Отключением от СМИ Трампа вообще не испугать, он четыре года находился под практически тотальным обстрелом с их стороны. Он сам себе СМИ — да и новое общенациональное создаст даже с нуля. И самое главное, у него есть реальная база поддержки в размере половины избирателей страны. Это очень много — и подавляющее большинство этих людей будут ждать его возвращения в Белый дом. И для них следующие четыре года Трамп превратит в сериал — только не в "Карточный домик", а в "Трамп вернет себе украденное".Чем он будет заниматься? Агитацией, пропагандой и контрпропагандой (то есть высмеиванием и дискредитацией демократов в целом и администрации Байдена — Харрис в частности), получением полного контроля над аппаратом и структурами Республиканской партии. И самое главное, выборами. Причем выборами на всех уровнях — в 2022 году Трампу нужно будет обеспечить Республиканской партии победу в конгрессе.То есть не только удержать контроль над сенатом, но и увеличить свое большинство там, а в идеале — еще и вернуть себе палату представителей. Учитывая массу проблем, с которыми столкнется на местах правящая теперь Демократическая партия, вторая задача не кажется невыполнимой — несмотря даже на обещание Байдена дать гражданство 11 миллионам мигрантов (они все равно в основном живут в изначально "синих", то есть демократических округах). Победив в 2022-м, Трамп начнет поход на Белый дом, с тем чтобы в 2024 году вернуться туда самому или привести своего ставленника.В истории Америки уже были случаи возвращения проигравших, хотя им вешали ярлыки неудачников и от них отворачивалась родная партия.Гровер Кливленд трижды получал большинство голосов избирателей, но лишь дважды становился президентом. В 1888-м, после первого срока, он проиграл выборы по голосам выборщиков — а в 1892-м вернулся в Белый дом. Кливленд был демократом, но враждовал с Таммани-холлом, коррумпированной партийной машиной. Его, кстати, поддерживали даже некоторые республиканцы, в том числе и нью-йоркский политик Теодор Рузвельт.Рузвельт стал президентом в 1901-м, после убийства Мак-Кинли, у которого он занимал пост вице-президента, а в 1904-м уже сам выиграл выборы. Он мог выдвигаться и победить и в 1908-м — но, верный данному слову, отказался от участия в кампании. Выбранный им кандидат, военный министр Тафт, выиграл, однако начал проводить политику, не понравившуюся Рузвельту. Сверхпопулярный Рузвельт решил вернуться в Белый дом — но партийная машина не допустила его выдвижения. Тогда он создал свою Прогрессивную партию и получил на выборах 27 процентов голосов избирателей (на четыре процента больше, чем у пытавшегося переизбраться Тафта), проиграв кандидату от демократов Вудро Вильсону.Если Рузвельту не удалось вернуть себе Белый дом через четыре года, несмотря на огромную личную популярность, то Ричард Никсон сделал, казалось бы, невозможное — вернулся спустя восемь лет. В 1960-м он, действующий вице-президент, проиграл выборы Джону Кеннеди — и был списан американскими медиа в утиль. Но в 1968-м выиграл праймериз и должен был бы сразиться с братом Кеннеди, Робертом. Тот был убит в ходе предвыборной кампании, после чего Никсон победил действующего вице-президента и вернулся в Белый дом. И переизбрался через четыре года — чтобы быть политически уничтоженным в ходе инспирированного "глубинным государством" Уотергейтского скандала.Что еще объединяет этих предшественников Трампа? Выборы, проигранные Кливлендом в 1888-м и Никсоном в 1960-м, были, мягко говоря, подтасованы — точно так же, как нечестным было и поражение Рузвельта на праймериз республиканцев в 1912-м (выдвинувшись от которых, он, несомненно, выиграл бы и президентские выборы). То есть все трое были остановлены нечестным путем (да, вся история американских выборов — это соревнование технологий манипуляции голосами), но потом двое сумели отыграться, притом что партийная машина и истеблишмент работали против них. В итоге все трое относятся к числу самых сильных американских президентов — не только мощнейший Рузвельт, но и до сих пор нелюбимый американскими медиа Никсон, и Кливленд.Трамп не пойдет путем Рузвельта — да и Республиканская партия не может себе позволить повторить кампанию 1912 года. Трамп будет сочетать путь Никсона (одного из его любимых президентов) и Кливленда, с тем чтобы вернуться в Белый дом в 2024-м. Самому — или на крайний случай в качестве отца президента.

https://radiosputnik.ria.ru/20201125/bayden-1586192131.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201120/tramp-1585604733.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/ssha-1583354871.html

https://ria.ru/20201106/tramp-1583443131.html

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

дональд трамп, джо байден, сша, авторы, мнение - авторы