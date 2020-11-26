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Названы семь способов борьбы со спамом в почте
Названы семь способов борьбы со спамом в почте
Издание Business Insider перечислило семь способов борьбы со спам-сообщениями в электронной почте. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T05:52
2020-11-26T12:32
технологии
общество
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Издание Business Insider перечислило семь способов борьбы со спам-сообщениями в электронной почте.Во-первых, следует всегда проявлять осторожность при раскрытии своего электронного адреса и избегать его публикации на форумах, досках объявлений, а также на сомнительных сайтах. "Расценивайте свой адрес электронной почты как ценную личную информацию", — говорится в статье.Во-вторых, можно использовать одноразовые учетные записи, для этого существуют специальные сервисы, которые скрывают адрес почты.Еще один способ борьбы со спамом — это грамотная настройка фильтров в клиентах электронной почты, которые автоматически отправляют сообщения с определенной темой или от конкретного отправителя в специальную папку.Четвертый способ подразумевает ручную блокировку конкретных отправителей спам-писем, однако данное решение не всегда гарантирует успех.Пятый совет — никогда не отвечайте на спам-письма, несмотря на соблазн написать отправителю гневную тираду или попросить удалить из списка рассылки. Это может привести к тому, что на аккаунт будет приходить еще больше спам-писем.Еще одно правило — никогда не переходите по ссылкам из спам-сообщений, даже если они предлагают таким образом отказаться от "подписки". Данный шаг чреват тем, что отправители получат доступ к личной информации или поделятся адресом электронной почты с другими распространителями спама.Последний из предложенных способов — это создание нового почтового ящика. Это решение может быть актуальным в случае, если вы не можете контролировать количество приходящих спам-сообщений, а описанные выше шаги не имели эффекта.
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технологии, общество

Названы семь способов борьбы со спамом в почте

05:52 26.11.2020 (обновлено: 12:32 26.11.2020)
 
© Fotolia / Feng YuСпам
Спам - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Fotolia / Feng Yu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Издание Business Insider перечислило семь способов борьбы со спам-сообщениями в электронной почте.
Во-первых, следует всегда проявлять осторожность при раскрытии своего электронного адреса и избегать его публикации на форумах, досках объявлений, а также на сомнительных сайтах. "Расценивайте свой адрес электронной почты как ценную личную информацию", — говорится в статье.
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Во-вторых, можно использовать одноразовые учетные записи, для этого существуют специальные сервисы, которые скрывают адрес почты.
Еще один способ борьбы со спамом — это грамотная настройка фильтров в клиентах электронной почты, которые автоматически отправляют сообщения с определенной темой или от конкретного отправителя в специальную папку.
Четвертый способ подразумевает ручную блокировку конкретных отправителей спам-писем, однако данное решение не всегда гарантирует успех.
Пятый совет — никогда не отвечайте на спам-письма, несмотря на соблазн написать отправителю гневную тираду или попросить удалить из списка рассылки. Это может привести к тому, что на аккаунт будет приходить еще больше спам-писем.
Еще одно правило — никогда не переходите по ссылкам из спам-сообщений, даже если они предлагают таким образом отказаться от "подписки". Данный шаг чреват тем, что отправители получат доступ к личной информации или поделятся адресом электронной почты с другими распространителями спама.
Последний из предложенных способов — это создание нового почтового ящика. Это решение может быть актуальным в случае, если вы не можете контролировать количество приходящих спам-сообщений, а описанные выше шаги не имели эффекта.
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