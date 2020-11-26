https://ria.ru/20201126/spam-1586372415.html

Названы семь способов борьбы со спамом в почте

Названы семь способов борьбы со спамом в почте

Издание Business Insider перечислило семь способов борьбы со спам-сообщениями в электронной почте. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T05:52

2020-11-26T05:52

2020-11-26T12:32

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/147318/04/1473180451_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_8166c73ea608238df2a807a09d2a6c33.jpg

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Издание Business Insider перечислило семь способов борьбы со спам-сообщениями в электронной почте.Во-первых, следует всегда проявлять осторожность при раскрытии своего электронного адреса и избегать его публикации на форумах, досках объявлений, а также на сомнительных сайтах. "Расценивайте свой адрес электронной почты как ценную личную информацию", — говорится в статье.Во-вторых, можно использовать одноразовые учетные записи, для этого существуют специальные сервисы, которые скрывают адрес почты.Еще один способ борьбы со спамом — это грамотная настройка фильтров в клиентах электронной почты, которые автоматически отправляют сообщения с определенной темой или от конкретного отправителя в специальную папку.Четвертый способ подразумевает ручную блокировку конкретных отправителей спам-писем, однако данное решение не всегда гарантирует успех.Пятый совет — никогда не отвечайте на спам-письма, несмотря на соблазн написать отправителю гневную тираду или попросить удалить из списка рассылки. Это может привести к тому, что на аккаунт будет приходить еще больше спам-писем.Еще одно правило — никогда не переходите по ссылкам из спам-сообщений, даже если они предлагают таким образом отказаться от "подписки". Данный шаг чреват тем, что отправители получат доступ к личной информации или поделятся адресом электронной почты с другими распространителями спама.Последний из предложенных способов — это создание нового почтового ящика. Это решение может быть актуальным в случае, если вы не можете контролировать количество приходящих спам-сообщений, а описанные выше шаги не имели эффекта.

https://ria.ru/20201112/spam-1584254586.html

https://ria.ru/20201121/nomera-1585625668.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, общество