https://ria.ru/20201126/sovmin-1586525191.html

Эпидситуация мешает провести заседание союзного Совмина, заявили в Минске

Эпидситуация мешает провести заседание союзного Совмина, заявили в Минске

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в этом году, вероятно, не будет проведено заседание совета министров Союзного государства республики и... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T21:34

2020-11-26T21:34

2020-11-26T21:34

союзное государство

роман головченко

россия

григорий рапота

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572481357_0:0:3046:1714_1400x0_80_0_0_adcb7654cf0c676dd97abbc8bd6b342d.jpg

МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в этом году, вероятно, не будет проведено заседание совета министров Союзного государства республики и РФ."В этом году, скорее всего, из-за эпидситуации не будет проведено заседание Совета министров СГ", - приводит слова премьера в четверг Sputnik Беларусь.Головченко сделал данное заявление во время встречи с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой."Но надо определить, когда будет реально провести очередное заседание. Мы рады, что активно работает группа высокого уровня и очень большой спектр вопросов был рассмотрен недавно на заседании. Насколько мне известно, группа собирается встретиться еще и в этом году, поэтому хотелось бы услышать от вас оценку работы", - сказал премьер-министр Белоруссии.По его словам, "надо также рассмотреть вопросы бюджета Союзного государства на следующий год и его исполнение в текущем году". "В целом хочется услышать ваши рекомендации, над чем надо внимательно поработать в ближайшее время", - продолжил Головченко.Рапота в свою очередь подчеркнул, что вопросов для обсуждения накапливается много. "Поэтому такие встречи нужны, иначе просто затянется весь процесс", - считает он.Госсекретарь проинформировал о повестке дня и рассматриваемых в настоящее время вопросах. "Действительно, группа высокого уровня в последнее время проводит заседания, и в декабре пройдет еще одно. И, конечно, все, что можно будет там решить, мы решим. Проводили эти заседания мы в онлайн-режиме, это стало для нас привычным форматом и работает хорошо, так как можно собрать любое количество участников", - добавил Рапота.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/impuls-1586403672.html

https://ria.ru/20201125/mezentsev-1586209610.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, россия, григорий рапота, белоруссия, в мире