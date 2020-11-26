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Эпидситуация мешает провести заседание союзного Совмина, заявили в Минске
Эпидситуация мешает провести заседание союзного Совмина, заявили в Минске
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в этом году, вероятно, не будет проведено заседание совета министров Союзного государства республики и... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T21:34
2020-11-26T21:34
союзное государство
роман головченко
россия
григорий рапота
белоруссия
в мире
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МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в этом году, вероятно, не будет проведено заседание совета министров Союзного государства республики и РФ."В этом году, скорее всего, из-за эпидситуации не будет проведено заседание Совета министров СГ", - приводит слова премьера в четверг Sputnik Беларусь.Головченко сделал данное заявление во время встречи с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой."Но надо определить, когда будет реально провести очередное заседание. Мы рады, что активно работает группа высокого уровня и очень большой спектр вопросов был рассмотрен недавно на заседании. Насколько мне известно, группа собирается встретиться еще и в этом году, поэтому хотелось бы услышать от вас оценку работы", - сказал премьер-министр Белоруссии.По его словам, "надо также рассмотреть вопросы бюджета Союзного государства на следующий год и его исполнение в текущем году". "В целом хочется услышать ваши рекомендации, над чем надо внимательно поработать в ближайшее время", - продолжил Головченко.Рапота в свою очередь подчеркнул, что вопросов для обсуждения накапливается много. "Поэтому такие встречи нужны, иначе просто затянется весь процесс", - считает он.Госсекретарь проинформировал о повестке дня и рассматриваемых в настоящее время вопросах. "Действительно, группа высокого уровня в последнее время проводит заседания, и в декабре пройдет еще одно. И, конечно, все, что можно будет там решить, мы решим. Проводили эти заседания мы в онлайн-режиме, это стало для нас привычным форматом и работает хорошо, так как можно собрать любое количество участников", - добавил Рапота.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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роман головченко, россия, григорий рапота, белоруссия, в мире

Эпидситуация мешает провести заседание союзного Совмина, заявили в Минске

21:34 26.11.2020
 
© РИА Новости / Виктор ТолочкоРоман Головченко
Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в этом году, вероятно, не будет проведено заседание совета министров Союзного государства республики и РФ.
"В этом году, скорее всего, из-за эпидситуации не будет проведено заседание Совета министров СГ", - приводит слова премьера в четверг Sputnik Беларусь.
Головченко сделал данное заявление во время встречи с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.
"Но надо определить, когда будет реально провести очередное заседание. Мы рады, что активно работает группа высокого уровня и очень большой спектр вопросов был рассмотрен недавно на заседании. Насколько мне известно, группа собирается встретиться еще и в этом году, поэтому хотелось бы услышать от вас оценку работы", - сказал премьер-министр Белоруссии.
Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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По его словам, "надо также рассмотреть вопросы бюджета Союзного государства на следующий год и его исполнение в текущем году". "В целом хочется услышать ваши рекомендации, над чем надо внимательно поработать в ближайшее время", - продолжил Головченко.
Рапота в свою очередь подчеркнул, что вопросов для обсуждения накапливается много. "Поэтому такие встречи нужны, иначе просто затянется весь процесс", - считает он.
Госсекретарь проинформировал о повестке дня и рассматриваемых в настоящее время вопросах. "Действительно, группа высокого уровня в последнее время проводит заседания, и в декабре пройдет еще одно. И, конечно, все, что можно будет там решить, мы решим. Проводили эти заседания мы в онлайн-режиме, это стало для нас привычным форматом и работает хорошо, так как можно собрать любое количество участников", - добавил Рапота.
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Союзное государствоРоман ГоловченкоРоссияГригорий РапотаБелоруссияВ мире
 
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