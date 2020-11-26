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Песков оценил роль США в попытках убедить Киев выполнять "Минск-2"
Песков оценил роль США в попытках убедить Киев выполнять "Минск-2"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что до сих пор Вашингтон не хотел или не смог убедить Киев выполнять минские соглашения. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:31
2020-11-26T13:31
дмитрий песков
вашингтон (город)
киев
в мире
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что до сих пор Вашингтон не хотел или не смог убедить Киев выполнять минские соглашения."А что касается американских коллег, то мы каждый раз говорим, что если американская сторона способна убедить Киев быть приверженным взятым обязательствам, это можно приветствовать. Но до сих пор, к сожалению, либо Вашингтон этого не хотел, либо не смог", - заявил Песков журналистам.
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дмитрий песков, вашингтон (город), киев, в мире

Песков оценил роль США в попытках убедить Киев выполнять "Минск-2"

13:31 26.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что до сих пор Вашингтон не хотел или не смог убедить Киев выполнять минские соглашения.
"А что касается американских коллег, то мы каждый раз говорим, что если американская сторона способна убедить Киев быть приверженным взятым обязательствам, это можно приветствовать. Но до сих пор, к сожалению, либо Вашингтон этого не хотел, либо не смог", - заявил Песков журналистам.
Минские соглашения - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
 
Дмитрий ПесковВашингтон (город)КиевВ мире
 
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