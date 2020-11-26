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В Забайкалье начали проверку после смерти задержанного в отделе полиции

В Забайкалье начали проверку после смерти задержанного в отделе полиции

Начальник краевого главка МВД приказал организовать проверку после того, как в отделе полиции в Чите после избиения, возможно, одним из сотрудников, скончался... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T06:39

2020-11-26T06:39

2020-11-26T06:39

забайкальский край

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происшествия

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КРАСНОЯРСК, 26 ноя – РИА Новости. Начальник краевого главка МВД приказал организовать проверку после того, как в отделе полиции в Чите после избиения, возможно, одним из сотрудников, скончался задержанный, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.Ранее СУСК региона сообщил, что 22 ноября 2020 года помощник оперативного дежурного отдела полиции "Железнодорожный" в Чите, находясь при исполнении должностных полномочий, "без законных оснований применил физическую силу в отношении доставленного в отдел полиции 42-летнего мужчины". Мужчина получил черепно-мозговую травму и впоследствии скончался. Следователи задержали подозреваемого на 48 часов, решается вопрос о его аресте. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, совершённых с применением насилия, с причинением тяжких последствий (пункты "а, в" части 3 статьи 286 УК РФ).

https://ria.ru/20201125/kriminal-1586263918.html

забайкальский край

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забайкальский край, чита, происшествия