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В российских магазинах начинается акция "Черная пятница"
В российских магазинах начинается акция "Черная пятница"
Российские ритейлеры начинают продавать товары со скидками в рамках одной из крупнейших распродаж года - "Черной пятницы-2020", следует из информации... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T00:05
2020-11-26T08:28
черная пятница
россия
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские ритейлеры начинают продавать товары со скидками в рамках одной из крупнейших распродаж года - "Черной пятницы-2020", следует из информации ритейлеров."Черная пятница" символизирует начало традиционного рождественского сезона распродаж. Традиция устраивать грандиозную массовую распродажу зародилась в США еще в XIX веке. В Америке акция стартует сразу после Дня благодарения, одного из важнейших для жителей этой страны праздников. В этом году распродажа приходится на 27 ноября.В России "Черная пятница" проводится уже в восьмой раз. Ряд ритейлеров в маркетинговых целях запустили распродажи раньше пятницы. Традиционно в распродаже примут участие более 200 российских сетей, магазинов и онлайн-площадок. Основные площадки, агрегирующие предложения ритейлеров в ходе акции - сайты "Настоящая Черная пятница" (b-friday.com) и "Черная пятница" (blackfridaysale.ru).На первой площадке распродажу проводят Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), на второй - Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) и компания "Блэк фрайдэй".По прогнозам АКИТ, в "Черной пятнице-2020", по сравнению с распродажами предыдущих лет, примут участие больше продавцов в связи с массовым переходом компаний в онлайн-формат на фоне коронавирусных ограничений. "Также в продаже впервые появятся ювелирные изделия и лекарства, продажи которых (онлайн - ред.) мы легализовали в декабре прошлого года и в мае текущего. Изменится и возрастной состав покупателей. Самый большой рост может показать аудитория потребителей в возрасте от 45 до 54 лет, которые ранее не были активны в онлайне и выйдут в сеть только сейчас", - приводят в сообщении ассоциации слова ее президента Артема Соколова.Организаторы распродажи на площадке blackfridaysale.ru ожидают, что оборот реализованных по итогам распродажи товаров составит около 30 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в "Блэк Фрайдей". Кроме того, по прогнозам компании, количество онлайн-покупателей в 2020 году составит 3 миллиона человек.Одна из крупнейших мировых онлайн-площадок eBay также проанализировала показатели "Черной пятницы" прошлых лет. В релизе компании выделяются следующие тренды: российские онлайн-покупатели предпочитают веб-версии сайтов приложениям ритейлеров, пик их активности в распродажу приходится на период с 10.00 до 12.00, а наибольшая доля выручки приходится на категорию мобильных телефонов и смартфонов.Бытует мнение, что во время распродажи недобросовестные продавцы часто имитируют скидки на товары - такие комментарии можно встретить в соцсетях. Поэтому участники акции могут стремиться самостоятельно контролировать справедливость скидок у продавцов в "Черную пятницу". "Планируя распродажи, мы тщательно проверяем предложения продавцов: чтобы товар попал на распродажу у него должна быть самая низкая цена за 90 дней, а рейтинг магазина - выше или равен 90%", - рассказали РИА Новости в пресс-службе "AliExpress Россия".
https://radiosputnik.ria.ru/20201125/moshenniki-1586293739.html
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черная пятница, россия, общество

В российских магазинах начинается акция "Черная пятница"

00:05 26.11.2020 (обновлено: 08:28 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновРекламные банеры в витрине магазина на Тверской улице в Москве
Рекламные банеры в витрине магазина на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Российские ритейлеры начинают продавать товары со скидками в рамках одной из крупнейших распродаж года - "Черной пятницы-2020", следует из информации ритейлеров.
"Черная пятница" символизирует начало традиционного рождественского сезона распродаж. Традиция устраивать грандиозную массовую распродажу зародилась в США еще в XIX веке. В Америке акция стартует сразу после Дня благодарения, одного из важнейших для жителей этой страны праздников. В этом году распродажа приходится на 27 ноября.
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В России "Черная пятница" проводится уже в восьмой раз. Ряд ритейлеров в маркетинговых целях запустили распродажи раньше пятницы. Традиционно в распродаже примут участие более 200 российских сетей, магазинов и онлайн-площадок. Основные площадки, агрегирующие предложения ритейлеров в ходе акции - сайты "Настоящая Черная пятница" (b-friday.com) и "Черная пятница" (blackfridaysale.ru).
На первой площадке распродажу проводят Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), на второй - Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) и компания "Блэк фрайдэй".
По прогнозам АКИТ, в "Черной пятнице-2020", по сравнению с распродажами предыдущих лет, примут участие больше продавцов в связи с массовым переходом компаний в онлайн-формат на фоне коронавирусных ограничений. "Также в продаже впервые появятся ювелирные изделия и лекарства, продажи которых (онлайн - ред.) мы легализовали в декабре прошлого года и в мае текущего. Изменится и возрастной состав покупателей. Самый большой рост может показать аудитория потребителей в возрасте от 45 до 54 лет, которые ранее не были активны в онлайне и выйдут в сеть только сейчас", - приводят в сообщении ассоциации слова ее президента Артема Соколова.
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Организаторы распродажи на площадке blackfridaysale.ru ожидают, что оборот реализованных по итогам распродажи товаров составит около 30 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в "Блэк Фрайдей". Кроме того, по прогнозам компании, количество онлайн-покупателей в 2020 году составит 3 миллиона человек.
Одна из крупнейших мировых онлайн-площадок eBay также проанализировала показатели "Черной пятницы" прошлых лет. В релизе компании выделяются следующие тренды: российские онлайн-покупатели предпочитают веб-версии сайтов приложениям ритейлеров, пик их активности в распродажу приходится на период с 10.00 до 12.00, а наибольшая доля выручки приходится на категорию мобильных телефонов и смартфонов.
Бытует мнение, что во время распродажи недобросовестные продавцы часто имитируют скидки на товары - такие комментарии можно встретить в соцсетях. Поэтому участники акции могут стремиться самостоятельно контролировать справедливость скидок у продавцов в "Черную пятницу". "Планируя распродажи, мы тщательно проверяем предложения продавцов: чтобы товар попал на распродажу у него должна быть самая низкая цена за 90 дней, а рейтинг магазина - выше или равен 90%", - рассказали РИА Новости в пресс-службе "AliExpress Россия".
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