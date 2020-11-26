https://ria.ru/20201126/sinod-1586340310.html

На Кипре создали "опасный прецедент" для всего православия

На Кипре создали "опасный прецедент" для всего православия

Кипрская церковь синодальным постановлением официально признала "Православную церковь Украины". Несмотря на ликование раскольников в Киеве, не все так... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T08:00

2020-11-26T08:00

2020-11-26T08:00

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православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Олег Налисник. Кипрская церковь синодальным постановлением официально признала "Православную церковь Украины". Несмотря на ликование раскольников в Киеве, не все так однозначно: у этого решения много противников даже среди епископов Кипра. Чем опасна сложившаяся ситуация для православного мира — в материале РИА Новости.Свой мирЕще накануне решения Кипрского синода украинские раскольники в официальном заявлении на сайте поблагодарили "предстоятеля Кипрской церкви архиепископа Хризостома за признание томоса".Все два года с момента создания и признания ПЦУ Константинопольским патриархатом Кипрская церковь постоянно лавировала.С одной стороны, большинство духовенства и верующих ратуют за соблюдение многовековых канонов, согласно которым украинские раскольники нелегитимны, не могут поминаться православными в храмах на службах, а все совершенные ими обряды недействительны.Особенно ярко позиция большинства киприотов проявилась год назад, когда на остров приехал Александрийский патриарх Феодор. За пару недель до визита он признал "новую церковь" Украины. Правда, понимал, что натворил, и постоянно уходил от ответов на расспросы кипрских журналистов. На службе в Лимасоле он помянул главу раскольничьей ПЦУ Епифания Думенко, и духовенство сильно возмутилось. Верующие же устроили настоящую акцию протеста.Тогда многие местные епископы поспешили заверить общественность: Кипр на стороне митрополита Киевского Онуфрия — предстоятеля канонической Украинской православной церкви.С другой стороны, православные киприоты с момента создания ПЦУ постоянно испытывали давление извне — их склоняли признать украинских раскольников. И после скандала с патриархом Феодором прессинг усилился.Дело в том, что Кипрская церковь принадлежит к так называемой греческой семье православных церквей, иерархию которых преимущественно составляют этнические греки. Семья эта включает Константинопольскую (с центром в турецком Стамбуле), Элладскую (Греция), Александрийскую (Египет), а также Иерусалимскую церкви. Их объединяют общая этническая принадлежность архиереев, общий язык богослужения, общая система образования, общие традиции. Нередки случаи, когда один и тот же человек сперва был, например, Александрийским патриархом, а потом переезжал на Константинопольскую кафедру.Именно "греческие церкви" первыми приняли ПЦУ — Константинопольская, Элладская и Александрийская.Иерусалимская же церковь стоит особняком — подавляющее большинство ее прихожан арабского происхождения. Она украинских раскольников не признала.Кипрская церковь, по сути, тоже весьма обособленна, и долгое время ей удавалось, несмотря на давление извне, воздерживаться от какой бы то ни было легитимизации ПЦУ."Эта церковь уникальна: она полноценный член "греческой семьи", но в то же время ее епископы обладают, в отличие от других, большой самостоятельностью", — говорит РИА Новости источник в украинских церковных кругах.Именно поэтому признание раскольников архиепископом Кипрским Хризостомом месяц назад привело к громкому скандалу. Остальные иерархи Кипра потребовали созвать внеочередной синод, чтобы обсудить проблему.Изначально совещание планировали провести одним днем — 23 ноября. Однако разгорелись жаркие дискуссии, и решение вынесли только спустя двое суток.Неоконченный спорСудя по формулировкам итогового коммюнике, спорившие архиереи остались при своих позициях. О признании раскольников в заявлении говорится очень обтекаемо:"Синод постановил не идти наперекор предстоятелю. В то же время Священный синод ожидает расширенных консультаций по разрешению текущей кризисной ситуации, которая угрожает расколом христианской церкви".В самой Кипрской церкви раскол уже произошел, на это намекнул митрополит Киккский Никифор. Сразу после заседания он заявил, что решение синода — не общеобязательное."Оно не связывает нас, выступавших против признания Епифания, по рукам. В истории православия есть примеры, когда только один не согласился и впоследствии оказался прав", — сказал он журналистам. В данном случае позиция предстоятеля Кипрской церкви не устроила шестерых участников синода. Восемь на его стороне, один воздержался."Решение синода обязательно для всех епископов!" — жестко высказался митрополит Пафосский Григорий.В Русской православной церкви заявили: несогласные с постановлением епископы Кипрской церкви в сложном положении. С одной стороны, они стремились "сохранить мир среди собратьев", а с другой — остаться верными канонам и совести."Под давлением Константинопольского патриарха архиепископ Кипрский Хризостом согласился поминать лидера украинской раскольнической группировки. Часть епископата Кипрской православной церкви поддержала предстоятеля в этом деянии, другая часть категорически этого не приемлет, руководствуясь священными канонами и архиерейской совестью", — прокомментировал итоги синода на Кипре глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.В РПЦ уточнили — лишь синод вправе решить, какие санкции вводить в ответ на действия киприотов, выступивших за раскольников. Пока что прозвучал ответ только на поминовение главы ПЦУ лично архиепископом Хризостомом, а не на синодальное решение всей Кипрской церкви. И ответ довольно мягкий: патриарх Московский перестал поминать кипрского предстоятеля во время богослужений.Раскол продолжитсяВполне возможно, что в дальнейшем РПЦ поступит с Кипрской церковью так же, как с Элладской: верующим запрещены паломничества в те ее епархии, чьи архиереи сочли ПЦУ легитимной.Признание раскольников церковными Афинами в октябре прошлого года проходило по схожему с кипрским сценарию. Сначала ее предстоятель, архиепископ Иероним, помянул раскольнического главу Епифания на службе. Потом его поддержал синод. Правда, противников этого решения тогда в Греции было гораздо меньше, нежели сейчас на Кипре.Нынешнее постановление кипрского синода, по мнению экспертов, прецедентно. Во-первых, с ним "греческая семья" почти полностью (за исключением Иерусалимской церкви) отделилась от остального православного мира, хотя каноны запрещают деление по этническому принципу. Впрочем, затеявший авантюру с украинскими раскольниками Константинопольский патриарх Варфоломей уже два года как эти каноны опровергает. Поэтому за административным расколом может последовать и раскол богословский — наподобие многовекового глобального разделения Церкви на православную (восточную) и католическую (западную), начатого с церковно-политических несогласий."Полторы недели назад патриарх Варфоломей заявил, что нужно "обновить наше богословие". Таких выражений за всю историю христианства не было, эта религия и так "новая" (с точки зрения ее вероучения. — Прим. ред.). А тут он прямо проговорил это и добавил, что патриарха Константинопольского все должны признать "главой всей Церкви". То есть его точка зрения стала более радикальной", — обращает внимание исследователь христианской философии, политолог Аркадий Малер.Второй прецедент, который создала сейчас Кипрская церковь, — возврат к одному из первоначальных принципов христианства: каждая епархия самостоятельна."В этом плане история показательна. И в ситуации с ПЦУ, и в другой, подобной ей, решение принимает каждый епископ по отдельности. С этической точки зрения это плохо, но с политической — вполне приемлемо", — считает эксперт.Таким образом, постановление кипрского синода обозначило тенденцию к дроблению поместных церквей мира на отдельные епархии. И, скорее всего, процесс этот продолжится.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

православная церковь украины (пцу), епифаний думенко, московский патриархат, аналитика - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, кипр, стамбул, в мире