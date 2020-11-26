https://ria.ru/20201126/shtraf-1586390763.html

Facebook заплатил штраф в четыре миллиона рублей

Facebook заплатил штраф в четыре миллиона рублей

Компания Facebook выплатила штраф в четыре миллиона рублей, назначенный ей за непредоставление сведений о локализации баз данных российских пользователей. Об... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T10:06

2020-11-26T10:06

2020-11-26T12:30

facebook

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Компания Facebook выплатила штраф в четыре миллиона рублей, назначенный ей за непредоставление сведений о локализации баз данных российских пользователей. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гринчук.В конце января Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter, которые не предоставили в установленный срок информацию о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных в России. Максимальный штраф составляет до шести миллионов рублей.В феврале суд оштрафовал зарубежные компании по части 8 статьи 13.11 КоАП о нарушении законодательства в области персональных данных, который обязывает хранить данные россиян на российской территории. Впоследствии Twitter обжаловал это решение.

https://ria.ru/20201119/sanktsii-1585300156.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, общество