https://ria.ru/20201126/shtraf-1586390763.html
Facebook заплатил штраф в четыре миллиона рублей
Facebook заплатил штраф в четыре миллиона рублей
Компания Facebook выплатила штраф в четыре миллиона рублей, назначенный ей за непредоставление сведений о локализации баз данных российских пользователей. Об... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T10:06
2020-11-26T10:06
2020-11-26T12:30
facebook
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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общество
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Компания Facebook выплатила штраф в четыре миллиона рублей, назначенный ей за непредоставление сведений о локализации баз данных российских пользователей. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гринчук.В конце января Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter, которые не предоставили в установленный срок информацию о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных в России. Максимальный штраф составляет до шести миллионов рублей.В феврале суд оштрафовал зарубежные компании по части 8 статьи 13.11 КоАП о нарушении законодательства в области персональных данных, который обязывает хранить данные россиян на российской территории. Впоследствии Twitter обжаловал это решение.
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facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, общество