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Прокурор запросил 16 лет колонии для украинского футболиста за шпионаж
Прокурор запросил 16 лет колонии для украинского футболиста за шпионаж
Прокурор запросил 16 лет колонии строгого режима для бывшего профессионального футболиста с Украины Василия Василенко, которого в России обвиняют в шпионаже,... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T21:15
2020-11-26T22:19
василий василенко
россия
бердянск
министерство обороны украины
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Прокурор запросил 16 лет колонии строгого режима для бывшего профессионального футболиста с Украины Василия Василенко, которого в России обвиняют в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.Как рассказал собеседник агентства, сегодня состоялись судебные прения, оглашение приговора назначили на 7 декабря.Фабулу обвинения не разглашают из-за секретности представленных в деле сведений. Тем не менее, по данным источника РИА Новости, следствие вменяет мужчине попытку приобрести в России списанное военное оборудование по поручению Минобороны Украины. Василенко не признает себя виновным.Украинца арестовали еще в октябре прошлого года по обвинению в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия или культурных ценностей (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Еще тогда детали дела не уточнялись.Позже арест Василенко продлили уже по делу о шпионаже — статья 276 УК РФ, предусматривающая до 20 лет лишения свободы. Сейчас Мосгорсуд рассматривает это дело по существу.На сайтах с футбольной статистикой указано, что в качестве защитника Василенко выступал за "Дружбу" из Бердянска, мелитопольское "Торпедо" и "Таврию" из поселка Новотроицкое. Опрошенные агентством бывшие футбольные коллеги спортсмена рассказывали, что после окончания карьеры он стал детским тренером.Комментариями следствия и защиты РИА Новости не располагает.
https://ria.ru/20200827/shpionazh-1576365445.html
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россия
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василий василенко, россия, бердянск, министерство обороны украины, происшествия

Прокурор запросил 16 лет колонии для украинского футболиста за шпионаж

21:15 26.11.2020 (обновлено: 22:19 26.11.2020)
 
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Прокурор запросил 16 лет колонии строгого режима для бывшего профессионального футболиста с Украины Василия Василенко, которого в России обвиняют в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Как рассказал собеседник агентства, сегодня состоялись судебные прения, оглашение приговора назначили на 7 декабря.
Фабулу обвинения не разглашают из-за секретности представленных в деле сведений. Тем не менее, по данным источника РИА Новости, следствие вменяет мужчине попытку приобрести в России списанное военное оборудование по поручению Минобороны Украины. Василенко не признает себя виновным.
Украинца арестовали еще в октябре прошлого года по обвинению в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия или культурных ценностей (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Еще тогда детали дела не уточнялись.
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Позже арест Василенко продлили уже по делу о шпионаже — статья 276 УК РФ, предусматривающая до 20 лет лишения свободы. Сейчас Мосгорсуд рассматривает это дело по существу.
На сайтах с футбольной статистикой указано, что в качестве защитника Василенко выступал за "Дружбу" из Бердянска, мелитопольское "Торпедо" и "Таврию" из поселка Новотроицкое. Опрошенные агентством бывшие футбольные коллеги спортсмена рассказывали, что после окончания карьеры он стал детским тренером.
Комментариями следствия и защиты РИА Новости не располагает.
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Василий ВасиленкоРоссияБердянскМинистерство обороны УкраиныПроисшествия
 
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