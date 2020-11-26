Прокурор запросил 16 лет колонии для украинского футболиста за шпионаж
21:15 26.11.2020 (обновлено: 22:19 26.11.2020)
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Прокурор запросил 16 лет колонии строгого режима для бывшего профессионального футболиста с Украины Василия Василенко, которого в России обвиняют в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Как рассказал собеседник агентства, сегодня состоялись судебные прения, оглашение приговора назначили на 7 декабря.
Фабулу обвинения не разглашают из-за секретности представленных в деле сведений. Тем не менее, по данным источника РИА Новости, следствие вменяет мужчине попытку приобрести в России списанное военное оборудование по поручению Минобороны Украины. Василенко не признает себя виновным.
Украинца арестовали еще в октябре прошлого года по обвинению в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия или культурных ценностей (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Еще тогда детали дела не уточнялись.
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Позже арест Василенко продлили уже по делу о шпионаже — статья 276 УК РФ, предусматривающая до 20 лет лишения свободы. Сейчас Мосгорсуд рассматривает это дело по существу.
На сайтах с футбольной статистикой указано, что в качестве защитника Василенко выступал за "Дружбу" из Бердянска, мелитопольское "Торпедо" и "Таврию" из поселка Новотроицкое. Опрошенные агентством бывшие футбольные коллеги спортсмена рассказывали, что после окончания карьеры он стал детским тренером.
Комментариями следствия и защиты РИА Новости не располагает.
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