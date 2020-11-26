https://ria.ru/20201126/shkola-1586220696.html

В школе классно: проект Тюменской области расширит кругозор учеников

В школе классно: проект Тюменской области расширит кругозор учеников

Взяв за основу современные методы обучения, включающие в себя геймификацию, а также запросы самих детей, специалисты проекта "В школе классно" из Тюменской... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T08:00

2020-11-26T08:00

2020-11-26T16:16

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Взяв за основу современные методы обучения, включающие в себя геймификацию, а также запросы самих детей, специалисты проекта "В школе классно" из Тюменской области составили программу дополнительного образования, в которую входят не только актуальные IT-классы, но и уроки по управлению личным временем.Проект ассоциации организаторов отдыха и оздоровления "Мы вместе" в 2020 году стал победителем конкурса грантов президента Российской Федерации. По итогам этого проекта 750 детей получат новые знания об использовании полезных мобильных приложений, узнают о профессиях будущего и смогут определить круг своих интересов, используя VR-технологии.Кроме того, образовательная программа будет включать в себя правила самоорганизации и управления личным временем, обучение новому виду прикладного творчества и даже улучшение микроклимата в классном коллективе.Запросы детейСпециалисты АНО ОДООЦ "Ребячья республика", на базе которого разработан и реализуется проект "В школе классно", уже проводили мероприятия в рамках классных часов при реализации социального проекта "Ребячка в твоей школе", программ заездов выходного дня и внеканикулярных смен. Они настолько понравились учителям и ученикам, что идея расширить проект возникла сама собой."Мы изучаем тренды в образовании и моментально интегрируем эти подходы в свою профессиональную деятельность. Сейчас очень многие говорят про развитие гибких навыков (soft-skills), на поверхности темы интернет-безопасности, психологической и эмоциональной адаптации детей к школе и не только. Мы выбрали самое интересное, на наш взгляд, и включили в проект", — поделилась Никонорова.Она также добавила, что образование адаптируется под современных детей, которым свойственно клиповое мышление, именно поэтому проект направлен на то, чтобы вовлечь детей в образовательный процесс играя: используя гаджеты, интерактивные блокноты, VR-очки и другое оборудование.Как проходит обучениеДля участия в проекте отберут 30 классов. Каждому из них составят индивидуальное расписание из пяти занятий, которые будут проходить вместо классного часа или как дополнительный урок.Это будут занятие на командообразование "Арт-тимбилдинг", прикладной мастер-класс, на котором ученики изготовят поделки своими руками в одной из предложенных техник, интерактивное занятие, рассказывающее о профессиях будущего, занятие по использованию полезных мобильных приложений и занятие, посвященное тайм-менеджменту."Мы хотим получить отдачу в виде содержательной обратной связи, хотим, чтобы участники выполняли все задания, в том числе между занятиями (в своих блокнотах). В нашем случае это будет игра-рейтинг для участников проекта, где классы будут соревноваться друг с другом в собственной позитивной активности. Усваивать материал ребятам поможет skill-book, а элементы геймификации будут мотивировать к активности", — рассказала руководитель проекта.Skill-book — это рабочая тетрадь, в которой будут собраны полезные материалы и задания в рамках тем занятий. Для эффективного восприятия информации детьми все материалы будут сопровождаться большим количеством иллюстраций.Проект "В школе классно" официально стартует 1 февраля 2021 года. Подать заявки на участие можно до 18 декабря, прислав видеоролик, рассказывающий о жизни класса."Каждый класс подает заявку, прикрепляя к заявке ссылку на видеоролик, в котором ученики должны будут рассказать о своем классе и о том, почему они хотят принять участие в проекте. Из всех поступивших заявок мы отберем 30 классов-участников. Если заявок будет много, подключим инструменты голосования в социальных сетях", — добавила руководитель проекта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, хорошие новости, тюменская область, тюмень