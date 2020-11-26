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https://ria.ru/20201126/shirvindt-1586488739.html
Сын Ширвиндта рассказал, как его отец "безобразничает" в больнице
Сын Ширвиндта рассказал, как его отец "безобразничает" в больнице
Сын актера Александра Ширвиндта Михаил рассказал в своем блоге в Instagram о том, как его отец, госпитализированный с коронавирусом, "безобразничает" в больнице РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T17:42
2020-11-26T17:44
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил ширвиндт
новости культуры
александр ширвиндт
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сын актера Александра Ширвиндта Михаил рассказал в своем блоге в Instagram о том, как его отец, госпитализированный с коронавирусом, "безобразничает" в больнице и общается с соседями.Ранее сообщалось, что худрук Московского театра сатиры Александр Ширвиндт вместе с супругой госпитализирован с коронавирусной инфекцией. У артиста болезнь протекает в легкой форме, у жены - бессимптомно.Его сын рассказал, что пациент, который лечится на том же этаже, прислал Ширвиндту ананас и записку, в которой в стихотворной форме сообщил, что он уступил актеру палату, и указал номер своей новой палаты. Ширвиндт ему в ответ отправил несколько сушек и конфет и так же в стихах поблагодарил за ананас."Все оригиналы записок я прилагаю, и вы увидите, как безобразничает пациент Александр Ширвиндт", - добавил сын актера.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил ширвиндт, новости культуры, александр ширвиндт

Сын Ширвиндта рассказал, как его отец "безобразничает" в больнице

17:42 26.11.2020 (обновлено: 17:44 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского академического театра Сатиры Александр Ширвиндт
Художественный руководитель Московского академического театра Сатиры Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сын актера Александра Ширвиндта Михаил рассказал в своем блоге в Instagram о том, как его отец, госпитализированный с коронавирусом, "безобразничает" в больнице и общается с соседями.
Ранее сообщалось, что худрук Московского театра сатиры Александр Ширвиндт вместе с супругой госпитализирован с коронавирусной инфекцией. У артиста болезнь протекает в легкой форме, у жены - бессимптомно.
Его сын рассказал, что пациент, который лечится на том же этаже, прислал Ширвиндту ананас и записку, в которой в стихотворной форме сообщил, что он уступил актеру палату, и указал номер своей новой палаты. Ширвиндт ему в ответ отправил несколько сушек и конфет и так же в стихах поблагодарил за ананас.
"Все оригиналы записок я прилагаю, и вы увидите, как безобразничает пациент Александр Ширвиндт", - добавил сын актера.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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КультураКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ШирвиндтНовости культурыАлександр Ширвиндт
 
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