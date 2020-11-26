https://ria.ru/20201126/sfu-1586387010.html
Ученые придумали, как продлить срок годности масла в стеклянной таре
Ученые придумали, как продлить срок годности масла в стеклянной таре
Российские ученые предложили способ усовершенствования стеклянной тары, который за счет нанесения на нее защитных пленок позволит увеличить срок хранения... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T09:40
2020-11-26T09:40
2020-11-26T09:46
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
сибирский федеральный университет
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КРАСНОЯРСК, 26 ноя – РИА Новости. Российские ученые предложили способ усовершенствования стеклянной тары, который за счет нанесения на нее защитных пленок позволит увеличить срок хранения различных пищевых продуктов, в частности растительных масел, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского федерального университета (СФУ).По ее данным, над методом работали ученые СФУ и их коллеги из Балтийского государственного технического университета "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова под руководством доктора технических наук, профессора Патрушевой. Результаты исследования опубликованы в журнале "Химическая технология".Отмечается, что метод состоит в нанесении на стекло прозрачных защитных плёнок оксида индия-олова (ITO), которые задерживают ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, а также электромагнитные поля.Доцент кафедры технологии и организации общественного питания СФУ Светлана Марченкова уточнила, что в ходе эксперимента участники научной группы проверили, как "чувствует" себя масло в модифицированном стеклянном контейнере: оказалось, что прозрачная оксидная пленка, покрывающая стекло, продлевает срок годности масла за счет торможения процесса распада жиров, и убедиться в доброкачественности масла в такой упаковке можно визуально.По словам доцента, в отличие от емкостей из темного стекла, которые традиционно считаются более надежными для хранения масел, стекло, покрытое оксидными пленками, ничего не скрывает – покупатель легко убедится в отсутствии осадка, только взглянув на бутылку."Защитные пленки на основе оксидов металлов эффективно препятствуют проникновению УФ-излучения, защищают от влажности и агрессивных условий окружающей среды и повышают механическую прочность стеклянной тары. Среди сложнооксидных материалов оксид индия-олова In-Sn-O задерживает не только ультрафиолетовое излучение, но и инфракрасное, и СВЧ-излучения", – продолжила эксперт.Она отметила, что пленки оксидов индия-олова, прозрачные в видимой области спектра, могут надежно защитить продукты питания от окисления. Безвакуумная растворная технология получения пленок на масштабных поверхностях позволит в будущем наносить такие твердые пленки не только на стеклянную тару, но и на витрины супермаркетов, чтобы повысить срок хранения продуктов и сделать их максимально безопасными для человека.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский федеральный университет
КРАСНОЯРСК, 26 ноя – РИА Новости. Российские ученые предложили способ усовершенствования стеклянной тары, который за счет нанесения на нее защитных пленок позволит увеличить срок хранения различных пищевых продуктов, в частности растительных масел, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского федерального университета (СФУ).
По ее данным, над методом работали ученые СФУ и их коллеги из Балтийского государственного технического университета "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова под руководством доктора технических наук, профессора Патрушевой. Результаты исследования опубликованы в журнале "Химическая технология".
Отмечается, что метод состоит в нанесении на стекло прозрачных защитных плёнок оксида индия-олова (ITO), которые задерживают ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, а также электромагнитные поля.
"Проведя исследования подсолнечного масла в защищенных пленками оксида и незащищенных стеклянных контейнерах, исследователи доказали, что продукт, хранящийся в "защищенной" емкости, значительно дольше сберегает свои полезные свойства и вкусовые достоинства", - сообщает пресс-служба со ссылкой на разработчиков.
Доцент кафедры технологии и организации общественного питания СФУ Светлана Марченкова уточнила, что в ходе эксперимента участники научной группы проверили, как "чувствует" себя масло в модифицированном стеклянном контейнере: оказалось, что прозрачная оксидная пленка, покрывающая стекло, продлевает срок годности масла за счет торможения процесса распада жиров, и убедиться в доброкачественности масла в такой упаковке можно визуально.
По словам доцента, в отличие от емкостей из темного стекла, которые традиционно считаются более надежными для хранения масел, стекло, покрытое оксидными пленками, ничего не скрывает – покупатель легко убедится в отсутствии осадка, только взглянув на бутылку.
"Защитные пленки на основе оксидов металлов эффективно препятствуют проникновению УФ-излучения, защищают от влажности и агрессивных условий окружающей среды и повышают механическую прочность стеклянной тары. Среди сложнооксидных материалов оксид индия-олова In-Sn-O задерживает не только ультрафиолетовое излучение, но и инфракрасное, и СВЧ-излучения", – продолжила эксперт.
Она отметила, что пленки оксидов индия-олова, прозрачные в видимой области спектра, могут надежно защитить продукты питания от окисления. Безвакуумная растворная технология получения пленок на масштабных поверхностях позволит в будущем наносить такие твердые пленки не только на стеклянную тару, но и на витрины супермаркетов, чтобы повысить срок хранения продуктов и сделать их максимально безопасными для человека.