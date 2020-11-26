https://ria.ru/20201126/sfu-1586387010.html

Ученые придумали, как продлить срок годности масла в стеклянной таре

Ученые придумали, как продлить срок годности масла в стеклянной таре

Российские ученые предложили способ усовершенствования стеклянной тары, который за счет нанесения на нее защитных пленок позволит увеличить срок хранения... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T09:40

2020-11-26T09:40

2020-11-26T09:46

риа наука

университетская наука

навигатор абитуриента

сибирский федеральный университет

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КРАСНОЯРСК, 26 ноя – РИА Новости. Российские ученые предложили способ усовершенствования стеклянной тары, который за счет нанесения на нее защитных пленок позволит увеличить срок хранения различных пищевых продуктов, в частности растительных масел, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского федерального университета (СФУ).По ее данным, над методом работали ученые СФУ и их коллеги из Балтийского государственного технического университета "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова под руководством доктора технических наук, профессора Патрушевой. Результаты исследования опубликованы в журнале "Химическая технология".Отмечается, что метод состоит в нанесении на стекло прозрачных защитных плёнок оксида индия-олова (ITO), которые задерживают ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, а также электромагнитные поля.Доцент кафедры технологии и организации общественного питания СФУ Светлана Марченкова уточнила, что в ходе эксперимента участники научной группы проверили, как "чувствует" себя масло в модифицированном стеклянном контейнере: оказалось, что прозрачная оксидная пленка, покрывающая стекло, продлевает срок годности масла за счет торможения процесса распада жиров, и убедиться в доброкачественности масла в такой упаковке можно визуально.По словам доцента, в отличие от емкостей из темного стекла, которые традиционно считаются более надежными для хранения масел, стекло, покрытое оксидными пленками, ничего не скрывает – покупатель легко убедится в отсутствии осадка, только взглянув на бутылку."Защитные пленки на основе оксидов металлов эффективно препятствуют проникновению УФ-излучения, защищают от влажности и агрессивных условий окружающей среды и повышают механическую прочность стеклянной тары. Среди сложнооксидных материалов оксид индия-олова In-Sn-O задерживает не только ультрафиолетовое излучение, но и инфракрасное, и СВЧ-излучения", – продолжила эксперт.Она отметила, что пленки оксидов индия-олова, прозрачные в видимой области спектра, могут надежно защитить продукты питания от окисления. Безвакуумная растворная технология получения пленок на масштабных поверхностях позволит в будущем наносить такие твердые пленки не только на стеклянную тару, но и на витрины супермаркетов, чтобы повысить срок хранения продуктов и сделать их максимально безопасными для человека.

https://ria.ru/20201126/maslo-1586376910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский федеральный университет