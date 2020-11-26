https://ria.ru/20201126/sevpotok-1586517758.html

Сертификатор опроверг сообщения об уходе из проекта "Северный поток — 2"

Сертификатор опроверг сообщения об уходе из проекта "Северный поток — 2"

Норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) не отказывается от сертификации газопровода "Северный поток — 2", однако прекратит работы,... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T20:28

2020-11-26T20:28

2020-11-26T22:32

россия

allseas

uniper

северный поток — 2

балтийское море

газпром

германия

норвегия

сша

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Норвежская компания ответила на сообщения об уходе из проекта "Северный поток — 2"

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) не отказывается от сертификации газопровода "Северный поток — 2", однако прекратит работы, связанные с морскими судами, сообщает РБК со ссылкой на представителей компании. Как пояснили в DNV GL, изучив новое руководство американского Госдепа в отношении закона "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA), в компании пришли к выводу, что под санкции подпадет инспектирование судов, обслуживающих проект, и установленного на них оборудования. В DNV GL подчеркнули, что не прекращают предоставление услуг, касающихся труб магистрали.На проекте "Северный поток — 2" норвежская компания занималась рассмотрением документации и проверкой строительных работ на предмет соответствия стандартам. Туда также входил мониторинг тестирования и подготовки оборудования, которое использовали на судах во время прокладки газопровода. Кроме того, DNV GL должна была выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения проекта.Ранее в компании заявили, что из-за угрозы санкций со стороны США сертификатор прекратил предоставление услуг, "которые могут подпадать под действие PEESA".Газопровод "Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, которой нужно сохранить транзит российского голубого топлива через свою территорию.Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.В середине октября Вашингтон расширил экономические ограничения против "Северного потока — 2", распространив на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.Также, по данным СМИ, Вашингтон намерен ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства газопровода. Как сообщало немецкое агентство DPA, сейчас американское руководство связывается с европейскими фирмами и предупреждает их о возможных санкциях.

https://ria.ru/20201126/severnyy-1586266708.html

https://ria.ru/20201119/gazoprovod-1585422114.html

россия

балтийское море

германия

норвегия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, allseas, uniper, северный поток — 2, балтийское море, газпром, германия, норвегия, сша, экономика