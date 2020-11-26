https://ria.ru/20201126/severnyy-1586266708.html

Решающая схватка за "Северный поток — 2". Чем грозит проекту Байден

Решающая схватка за "Северный поток — 2". Чем грозит проекту Байден

Байден еще не перебрался в Белый дом, а американское руководство уже обзванивает европейские компании, участвующие в строительстве "Северного потока — 2",... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T08:00

2020-11-26T08:00

2020-11-26T12:05

оливер хермес

allseas

цены на нефть

санкции

uniper

северный поток — 2

восточный комитет немецкой экономики

дональд трамп

газпром

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Байден еще не перебрался в Белый дом, а американское руководство уже обзванивает европейские компании, участвующие в строительстве "Северного потока — 2", требуя отказаться от проекта. Немцы крайне недовольны: новые санкции они сочли самыми жесткими из всех. Воплощать их в жизнь будет демократ, не раз выражавший крайне негативное отношение к газопроводу. Сможет ли Байден окончательно перекрыть трубу — в материале РИА Новости.Тревожные звоночкиВ январе вступят в действие подписанные Трампом документы, и компании, инвестировавшие в российский трубопровод не меньше миллиона долларов, подпадут под ограничения. Это коснется также тех, кто занимается логистикой. В "Газпроме" заверили: Nord Stream 2 получила финансирование от партнеров еще до объявления санкций. Как пояснил замглавы компании Александр Медведев, Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall успели перевести деньги, средства уже направлены по назначению. А в немецкой ВUniper подчеркнули, что Германия подтвердила поддержку проекта, исходя из его значения для безопасности поставок."США не хотели бы вводить санкции против европейских компаний. Мы их обзваниваем, чтобы предупредить и дать время для выхода из проекта. Этого трубопровода не будет", — заявил источник агентству. Тактика проверенная. После первого пакета санкций строительную площадку покинул крупнейший в мире трубоукладчик — швейцарская Allseas. Однако в Вашингтоне не учли, что у России есть собственные трубоукладочные мощности. В результате строительство практически завершено. В Германии от американских угроз пришли в недоумение. "Такой подход совершенно исключен среди союзников. <…> Экстерриториальные санкции США — недопустимое вмешательство в международное право", — подчеркнул глава Восточного комитета экономики Германии Оливер Хермес.Немцы в паникеЗвонки с угрозами лишь подтвердили опасения немцев: после смены власти в Вашингтоне на смягчение риторики можно не рассчитывать. В ближайшие месяцы Байден "планирует еще больше затянуть гайки", чтобы проект с тремя миллиардами евро немецких инвестиций потерпел окончательный крах, утверждает немецкая Bild.Особенно впечатляет намерение США подвести под санкции страховые и сертификационные компании, работающие с российскими предприятиями и судами. Пока ограничений против немецких властей в повестке нет, однако Байден способен похоронить почти готовый "Северный поток — 2", утверждает газета. Новые санкции уже согласованы конгрессом и будут включены в поправки к оборонному бюджету на 2021 год. Предыдущие ограничения, разумеется, не отменят. Разобраться с деламиХотя давление на европейцев усиливается, а Белый дом перешел к прямому шантажу, панические настроения разделяют не все. "Американская индустрия сильно зависит от рынка Старого Cвета, и попытки Вашингтона воспрепятствовать завершению трубопровода могут вызвать волну контрсанкций как со стороны всего Европейского cоюза, так и отдельных его членов. Плюс американцы автоматически теряют в этом случае политических союзников по НАТО", — указывает Хазанов. Есть и другой момент: Байдену в первую очередь предстоит разобраться со внутренними проблемами, что займет немало времени. Состояние американской экономики плачевное. Во втором квартале ВВП рухнул на беспрецедентные 33 процента. Экономисты признали пандемию самой серьезной угрозой для страны со времен Великой депрессии. Все предыдущие рецессии и войны в Ираке нанесли меньший ущерб.Рассматривается очередной пакет стимулов на сумму до 2,5 триллиона долларов. Это и дополнительные пособия по безработице, помощь малому и среднему бизнесу. Запуск печатного станка сулит почти десятипроцентное ослабление доллара к евро. В такой ситуации администрации Байдена будет не до "Северного потока — 2".Рано хоронитьЭкономически объективные факторы тоже никто не отменял: cпрос на российский трубопроводный газ по-прежнему высокий, и осенний рост цен на европейском спотовом рынке в преддверии зимы это убедительно подтверждает. "C августа добыча газа в России увеличивается, в октябре произвели почти 63 миллиарда кубометров топлива — на 13 процентов больше, чем в сентябре, и даже больше, чем в октябре 2019-го. Это говорит о росте спроса, прежде всего за рубежом", — напоминает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари".Негативным для "Газпрома" аспектом президентства Байдена считают его энергетическую политику, так называемый зеленый курс. Демократы планируют потратить два триллиона долларов, чтобы перейти на экологически чистую энергетику к 2035 году. А к 2050-му — к нулевым выбросам. Однако и зеленая энергетика России на руку: по "Северному потоку — 2" можно качать не только природный газ, но и водород. В Европе спрос на водородное топливо потенциально очень высокий. Кстати, в США также сомневаются в том, что новый глава Белого дома осуществит все то, что наобещал российскому трубопроводу. Как уверяет бывший сенатор от штата Виргиния Ричард Блэк, договориться с Москвой о завершении строительства Байден предпочтет "по-тихому". А в обмен попытается выторговать какие-то выгоды для Вашингтона.

https://ria.ru/20201123/sanktsii-1585836643.html

https://ria.ru/20201118/biden-1585209736.html

https://ria.ru/20201114/bayden-1584345812.html

германия

сша

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