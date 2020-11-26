Евросоюз начал работу над новым списком санкций по Белоруссии
14:43 26.11.2020 (обновлено: 15:02 26.11.2020)
БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Евросоюз начал работу над третьим списком санкций по Белоруссии, сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич, выступая перед депутатами на пленарной сессии Европейского парламента.
"Мы начали подготовительную работу по третьему списку санкций, которые добавятся к уже существующему списку", - сказал Ленарчич.
Представитель Еврокомиссии добавил, что "ЕС продолжит поддержку белорусских демонстрантов, требующих проведения новых свободных и справедливых выборов, гражданского общества в целом и независимых СМИ Белоруссии".
"Не должно быть безнаказанности в отношении тех, кто нарушает права человека в Белоруссии", - подчеркнул Ленарчич.
Европейский союз 2 октября ввел первый пакет индивидуальных санкций против белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов 9 августа. Всего под санкции попали 40 человек, в числе которых в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии. В начале ноября ЕС опубликовал второй санкционный антибелорусский список, в который в числе 15 новых фигурантов попал действующий президент Александр Лукашенко.
Внесенным в списки физлицам запрещено посещать страны Евросоюза. Также санкции предусматривают замораживание активов в Евросоюзе и запрет на предоставление средств.
Позже главы МИД Евросоюза договорились о работе над третьим по счету санкционным списком, в который должны войти уже не только физические лица, но и организации.