https://ria.ru/20201126/sanktsii-1586448001.html

Евросоюз начал работу над новым списком санкций по Белоруссии

Евросоюз начал работу над новым списком санкций по Белоруссии

Евросоюз начал работу над третьим списком санкций по Белоруссии, сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич, выступая перед депутатами на... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T14:43

2020-11-26T14:43

2020-11-26T15:02

александр лукашенко

еврокомиссия

евросоюз

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_109770bd109fba248bf643f05757964e.jpg

БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - РИА Новости. Евросоюз начал работу над третьим списком санкций по Белоруссии, сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич, выступая перед депутатами на пленарной сессии Европейского парламента."Мы начали подготовительную работу по третьему списку санкций, которые добавятся к уже существующему списку", - сказал Ленарчич.Представитель Еврокомиссии добавил, что "ЕС продолжит поддержку белорусских демонстрантов, требующих проведения новых свободных и справедливых выборов, гражданского общества в целом и независимых СМИ Белоруссии"."Не должно быть безнаказанности в отношении тех, кто нарушает права человека в Белоруссии", - подчеркнул Ленарчич.Европейский союз 2 октября ввел первый пакет индивидуальных санкций против белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов 9 августа. Всего под санкции попали 40 человек, в числе которых в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии. В начале ноября ЕС опубликовал второй санкционный антибелорусский список, в который в числе 15 новых фигурантов попал действующий президент Александр Лукашенко.Внесенным в списки физлицам запрещено посещать страны Евросоюза. Также санкции предусматривают замораживание активов в Евросоюзе и запрет на предоставление средств.Позже главы МИД Евросоюза договорились о работе над третьим по счету санкционным списком, в который должны войти уже не только физические лица, но и организации.

https://ria.ru/20201126/sanktsii-1586368770.html

https://ria.ru/20201126/sanktsii-1586443410.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, еврокомиссия, евросоюз, белоруссия, в мире