https://ria.ru/20201126/sanktsii-1586441114.html

Белоруссия подготовила санкции против ряда украинских официальных лиц

Белоруссия подготовила санкции против ряда украинских официальных лиц

Минск не оставит без ответа ни одно из действий Украины, направленных против белорусского государства, подготовлен санкционный список в отношении ряда... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T14:09

2020-11-26T14:09

2020-11-26T15:45

владимир макей

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МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Минск не оставит без ответа ни одно из действий Украины, направленных против белорусского государства, подготовлен санкционный список в отношении ряда официальных лиц этой страны, заявил в четверг министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей."Естественно, мы выработали уже и примем соответствующие адекватные меры (в ответ на поддержку Киевом санкций ЕС против Белоруссии – ред.). На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события. Конечно, мы не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства", - заявил Макей на брифинге по итогам заседания коллегий МИД Белоруссии и МИД России.ЕС 2 октября ввел индивидуальные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Позже ЕС опубликовал второй санкционный список, в который уже был включен президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фигурантам санкционного списка запрещено посещать страны ЕС, также предусмотрено замораживание активов в ЕС. Кроме того, главы МИД Евросоюза договорились о работе над третьим санкционным списком по Белоруссии, в который должны войти и организации.Как сообщал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, к санкционному режиму против белорусских официальных лиц присоединились страны-кандидаты в ЕС Северная Македония, Черногория и Албания, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина.Украина является одной из стран, которую Белоруссия обвиняет во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координируются продолжающиеся в республике акции протеста. Отношения Минска и Киева в последнее время ухудшились, президент Украины Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался нынешней осенью в Белоруссии.

https://ria.ru/20200924/sanktsii-1577721124.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201126/sanktsii-1586415149.html

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владимир макей , мид белоруссии, минск, белоруссия, украина, в мире