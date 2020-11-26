Белоруссия подготовила санкции против ряда украинских официальных лиц
14:09 26.11.2020 (обновлено: 15:45 26.11.2020)
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МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Минск не оставит без ответа ни одно из действий Украины, направленных против белорусского государства, подготовлен санкционный список в отношении ряда официальных лиц этой страны, заявил в четверг министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
"Естественно, мы выработали уже и примем соответствующие адекватные меры (в ответ на поддержку Киевом санкций ЕС против Белоруссии – ред.). На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события. Конечно, мы не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства", - заявил Макей на брифинге по итогам заседания коллегий МИД Белоруссии и МИД России.
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ЕС 2 октября ввел индивидуальные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Позже ЕС опубликовал второй санкционный список, в который уже был включен президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фигурантам санкционного списка запрещено посещать страны ЕС, также предусмотрено замораживание активов в ЕС. Кроме того, главы МИД Евросоюза договорились о работе над третьим санкционным списком по Белоруссии, в который должны войти и организации.
Как сообщал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, к санкционному режиму против белорусских официальных лиц присоединились страны-кандидаты в ЕС Северная Македония, Черногория и Албания, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина.
Украина является одной из стран, которую Белоруссия обвиняет во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координируются продолжающиеся в республике акции протеста. Отношения Минска и Киева в последнее время ухудшились, президент Украины Владимир Зеленский не приехал на форум регионов двух стран, который планировался нынешней осенью в Белоруссии.