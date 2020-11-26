https://ria.ru/20201126/sanktsii-1586362691.html

В Госдуме прокомментировали планируемые санкции США против России

В Госдуме прокомментировали планируемые санкции США против России

Санкции, которые хочет ввести администрация президента США Дональда Трампа против предприятий оборонной и гражданской промышленности РФ, направлены на... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T00:12

2020-11-26T00:12

2020-11-26T00:31

россия

дональд трамп

сергей железняк

сша

экономика

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Санкции, которые хочет ввести администрация президента США Дональда Трампа против предприятий оборонной и гражданской промышленности РФ, направлены на сдерживание российского военно-промышленного комплекса как одного из крупнейших игроков на мировом рынке вооружений, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.Ключевые предприятия гражданского авиастроения России впервые могут попасть под санкции США, следует из чернового проекта соответствующего списка, с которым ранее удалось ознакомиться РИА Новости. В документе указано более десяти предприятий гражданского авиастроения, в том числе производителей вертолетов и авиадвигателей, разработчиков и поставщиков авиационных материалов и систем организации воздушного движения.По мнению парламентария, очевидно, что США путем недобросовестной конкуренции стремится вытеснить российских производителей современного оружия.

https://radiosputnik.ria.ru/20201125/sanktsii-1586331616.html

россия

сша

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россия, дональд трамп, сергей железняк, сша, экономика