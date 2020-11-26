В Госдуме прокомментировали планируемые санкции США против России
00:12 26.11.2020 (обновлено: 00:31 26.11.2020)
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Санкции, которые хочет ввести администрация президента США Дональда Трампа против предприятий оборонной и гражданской промышленности РФ, направлены на сдерживание российского военно-промышленного комплекса как одного из крупнейших игроков на мировом рынке вооружений, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ключевые предприятия гражданского авиастроения России впервые могут попасть под санкции США, следует из чернового проекта соответствующего списка, с которым ранее удалось ознакомиться РИА Новости. В документе указано более десяти предприятий гражданского авиастроения, в том числе производителей вертолетов и авиадвигателей, разработчиков и поставщиков авиационных материалов и систем организации воздушного движения.
"Санкции, которые торопится ввести администрация Дональда Трампа в отношении министерства обороны России и ряда предприятий оборонной и гражданской промышленности, направлены на сдерживание развития ВПК нашей страны как одного из крупнейших игроков на мировом рынке вооружений", - цитирует пресс-служба депутата.
По мнению парламентария, очевидно, что США путем недобросовестной конкуренции стремится вытеснить российских производителей современного оружия.