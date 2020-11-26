https://ria.ru/20201126/ryazan-1586525703.html

Губернатор Рязанской области возглавил местное отделение "Единой России"

Губернатор Рязанской области возглавил местное отделение "Единой России"

Губернатор Рязанской области Николай Любимов избран секретарем регионального отделения партии "Единая Россия", сообщает облправительство. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T21:39

2020-11-26T21:39

2020-11-26T21:39

рязанская область

николай любимов

единая россия

рязанская область

политика

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РЯЗАНЬ, 26 ноя - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов избран секретарем регионального отделения партии "Единая Россия", сообщает облправительство.Любимов принял в четверг участие в конференции регионального отделения партии "Единая Россия"."Партия поддержала меня с первого дня работы в регионе, у нас сильное региональное отделение, но жизнь идет вперед, и мы не должны останавливаться на достигнутых хороших результатах, надо продолжать работать командой еще более эффективно. И ваше сегодняшнее единение ещё раз убеждает меня в том, что мы вместе продолжим работать на благо жителей региона, реализовывать важные государственные и партийные инициативы, задачи, которые обозначил наш президент", – сказал в своем выступлении губернатор.В ходе конференции Николай Любимов был избран секретарем Рязанского регионального отделения "Единой России". Его кандидатуру поддержали большинство делегатов собрания. глава региона поблагодарил всех за оказанную поддержку."Для меня как губернатора быть секретарем регионального отделения "Единой России" – это не просто дополнительный статус. Это дополнительная очень серьезная ответственность, обязательство активно работать в направлениях, указанных "Единой Россией" и ещё один канал прямых коммуникаций с активными жителями региона, нашими однопартийцами, избирателями", - заявил Любимов.Одной из главных своих задач губернатор назвал объединение всех конструктивных сил региона, и партийных, и общественно-политических, что позволит гораздо динамичнее развивать Рязанскую область, строить качественное взаимодействие на всех уровнях, в том числе федеральном. Кроме того, по словам Николая Любимова, в сложный период борьбы с коронавирусом огромное значение имеют партийные проекты, направленные на помощь людям, волонтерская работа, общественные приемные, через которые решается много конкретных проблем граждан."Надо сделать все, чтобы этот механизм взаимодействия с жителями региона работал результативно, в полную силу. Партийные проекты должны продолжать быть ничем иным как проекцией реальных нужд и запросов людей. Уверен, что вместе мы сможем реализовать все намеченное", – сказал глава региона.

https://ria.ru/20201118/peremena-1585244784.html

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николай любимов, единая россия, рязанская область, политика