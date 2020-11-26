https://ria.ru/20201126/rossiyane-1586441821.html

Россияне больше всего поддерживают деятельность армии, РПЦ и силовиков

Россияне больше всего поддерживают деятельность армии, РПЦ и силовиков

Жители России больше всего поддерживают деятельность российской армии, Русской православной церкви и правоохранительных органов, следует из данных опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T14:12

2020-11-26T14:12

2020-11-26T14:12

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

вциом

русская православная церковь

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Жители России больше всего поддерживают деятельность российской армии, Русской православной церкви и правоохранительных органов, следует из данных опроса ВЦИОМ.По данным опроса, одобряют деятельность российской армии 77,9% респондентов, РПЦ - 58,4%, правоохранительных органов - 52,3%. Меньше всего россияне одобряют деятельность оппозиции - 29,4%, не одобряют ее 42,6%.Работу российской судебной системы одобрили 35,4%, деятельностью политических партий довольны 33%. Средствами массовой информации в ноябре 2020 года довольны 42,1%, при этом 42,8% не одобрили деятельность СМИ.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 ноября среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Добавляется, что кроме ошибки выборки, смещение в данных опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

https://ria.ru/20200303/1567887546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, вциом, русская православная церковь