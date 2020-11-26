https://ria.ru/20201126/rossiya-1586493370.html

Суд отклонил жалобу американской НПО на признание ее работы нежелательной

Суд отклонил жалобу американской НПО на признание ее работы нежелательной

Суд отклонил жалобу американской неправительственной организации Free Russia Foundation (фонд "Свободная Россия") на решение о признании ее деятельности в РФ... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T18:01

2020-11-26T18:01

2020-11-26T18:01

генеральная прокуратура рф

московский городской суд

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Суд отклонил жалобу американской неправительственной организации Free Russia Foundation (фонд "Свободная Россия") на решение о признании ее деятельности в РФ нежелательной, говорится в сообщении Генпрокуратуры России.Отмечается, что решением Генпрокуратуры от 27 июня 2019 года деятельность Free Russia Foundation была признана нежелательной на территории России. Сообщается, что действия Генпрокуратуры были оспорены в Тверском районном суде Москвы, который 25 декабря 2019 года признал это решение законным и обоснованным.В дальнейшем апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Мосгорсуда от 22 июля 2020 года решение Тверского районного суда было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба фонда – без удовлетворения."Не соглашаясь с судебными постановлениями первой и второй инстанций, фонд подал кассационную жалобу, которая рассмотрена судебной коллегией по административным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции и отклонена. Таким образом, указанные решения Тверского районного суда Москвы и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Московского городского суда оставлены в силе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20190912/1558610501.html

https://ria.ru/20200311/1568436992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, московский городской суд, москва, происшествия