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Суд отклонил жалобу американской НПО на признание ее работы нежелательной
Суд отклонил жалобу американской НПО на признание ее работы нежелательной
Суд отклонил жалобу американской неправительственной организации Free Russia Foundation (фонд "Свободная Россия") на решение о признании ее деятельности в РФ... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T18:01
2020-11-26T18:01
генеральная прокуратура рф
московский городской суд
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Суд отклонил жалобу американской неправительственной организации Free Russia Foundation (фонд "Свободная Россия") на решение о признании ее деятельности в РФ нежелательной, говорится в сообщении Генпрокуратуры России.Отмечается, что решением Генпрокуратуры от 27 июня 2019 года деятельность Free Russia Foundation была признана нежелательной на территории России. Сообщается, что действия Генпрокуратуры были оспорены в Тверском районном суде Москвы, который 25 декабря 2019 года признал это решение законным и обоснованным.В дальнейшем апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Мосгорсуда от 22 июля 2020 года решение Тверского районного суда было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба фонда – без удовлетворения."Не соглашаясь с судебными постановлениями первой и второй инстанций, фонд подал кассационную жалобу, которая рассмотрена судебной коллегией по административным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции и отклонена. Таким образом, указанные решения Тверского районного суда Москвы и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Московского городского суда оставлены в силе", - говорится в сообщении.
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генеральная прокуратура рф, московский городской суд, москва, происшествия

Суд отклонил жалобу американской НПО на признание ее работы нежелательной

18:01 26.11.2020
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Суд отклонил жалобу американской неправительственной организации Free Russia Foundation (фонд "Свободная Россия") на решение о признании ее деятельности в РФ нежелательной, говорится в сообщении Генпрокуратуры России.
Отмечается, что решением Генпрокуратуры от 27 июня 2019 года деятельность Free Russia Foundation была признана нежелательной на территории России. Сообщается, что действия Генпрокуратуры были оспорены в Тверском районном суде Москвы, который 25 декабря 2019 года признал это решение законным и обоснованным.
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В дальнейшем апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Мосгорсуда от 22 июля 2020 года решение Тверского районного суда было оставлено без изменения, а апелляционная жалоба фонда – без удовлетворения.
"Не соглашаясь с судебными постановлениями первой и второй инстанций, фонд подал кассационную жалобу, которая рассмотрена судебной коллегией по административным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции и отклонена. Таким образом, указанные решения Тверского районного суда Москвы и апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Московского городского суда оставлены в силе", - говорится в сообщении.
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Генеральная прокуратура РФМосковский городской судМоскваПроисшествия
 
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