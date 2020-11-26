https://ria.ru/20201126/roskosmos-1586451290.html

"Роскосмос" ждет от РКК "Энергия" предложений по национальной станции

"Роскосмос" ждет от РКК "Энергия" предложений по национальной станции

"Роскосмос" ждет от Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" предложений по национальной орбитальной станции, их рассмотрит научно-технический совет... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T14:56

2020-11-26T14:56

2020-11-26T15:51

риа наука

космос - риа наука

ркк "энергия"

роскосмос

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" ждет от Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" предложений по национальной орбитальной станции, их рассмотрит научно-технический совет госкорпорации перед передачей в правительство РФ, сообщили в четверг в пресс-службе "Роскосмоса"."Роскосмос" действительно ждет от РКК "Энергия" предложения и инженерную записку по новой многофункциональной орбитальной станции. Эти проекты сначала будут рассмотрены на НТС (научно-техническом совете - ред.) "Роскосмоса", а затем доложены в правительство", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20201126/kosmos-1586442362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, ркк "энергия", роскосмос