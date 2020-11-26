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https://ria.ru/20201126/roskosmos-1586451290.html
"Роскосмос" ждет от РКК "Энергия" предложений по национальной станции
"Роскосмос" ждет от РКК "Энергия" предложений по национальной станции
"Роскосмос" ждет от Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" предложений по национальной орбитальной станции, их рассмотрит научно-технический совет... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T14:56
2020-11-26T15:51
риа наука
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ркк "энергия"
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" ждет от Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" предложений по национальной орбитальной станции, их рассмотрит научно-технический совет госкорпорации перед передачей в правительство РФ, сообщили в четверг в пресс-службе "Роскосмоса"."Роскосмос" действительно ждет от РКК "Энергия" предложения и инженерную записку по новой многофункциональной орбитальной станции. Эти проекты сначала будут рассмотрены на НТС (научно-техническом совете - ред.) "Роскосмоса", а затем доложены в правительство", - сказали в пресс-службе.
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космос - риа наука, ркк "энергия", роскосмос

"Роскосмос" ждет от РКК "Энергия" предложений по национальной станции

14:56 26.11.2020 (обновлено: 15:51 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМакет участка лунной поверхности с элементами инфраструктуры пилотируемых экспедиций в павильоне "Роскосмоса"
Макет участка лунной поверхности с элементами инфраструктуры пилотируемых экспедиций в павильоне Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" ждет от Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" предложений по национальной орбитальной станции, их рассмотрит научно-технический совет госкорпорации перед передачей в правительство РФ, сообщили в четверг в пресс-службе "Роскосмоса".
"Роскосмос" действительно ждет от РКК "Энергия" предложения и инженерную записку по новой многофункциональной орбитальной станции. Эти проекты сначала будут рассмотрены на НТС (научно-техническом совете - ред.) "Роскосмоса", а затем доложены в правительство", - сказали в пресс-службе.
Тень на земной поверхности от кольцевого солнечного затмения с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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