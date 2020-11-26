Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201126/rome-1586320107.html
Американка вернула в музей кусок древнего мрамора, который ранее украла
Американка вернула в музей кусок древнего мрамора, который ранее украла
Национальный римский музей получил посылку с куском древнего мрамора. В сопроводительном письме американка призналась, что украла его три года назад, сообщает... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T06:24
2020-11-26T06:24
культура
новости культуры
музеи
помпеи
рим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40815/47/408154706_0:172:3076:1902_1400x0_80_0_0_0f337263f9cdd60b897339f1c1a94e58.jpg
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Национальный римский музей получил посылку с куском древнего мрамора. В сопроводительном письме американка призналась, что украла его три года назад, сообщает The Guardian. На артефакте написано "Для Сэма с любовью от Джесс, Рим, 2017". В письме Джесс просит простить ее, поясняя, что присвоила себе то, что не принадлежит ей по праву."Я ужасно себя чувствую не только из-за того, что украла этот кусок и забрала оттуда, где ему положено находиться, но и из-за того, что я оставила на нем свои каракули. Это была большая ошибка с моей стороны, и я только теперь понимаю, насколько это было неразумно и подло", — написала она. Джесс пояснила, что она пробовала отмыть черный маркер, но у нее ничего не получилось. Пока непонятно, откуда был взят этот кусок мрамора, сотрудники музея предполагают, что он был вынесен из Форума, сердца Римской империи. В октябре появилась информация о том, что канадка Николь вернула предметы (фрагменты мозаики, части амфоры и других керамических изделий), которые украла в Помпеях 15 лет назад. Руководство Национального римского музея считает, что ее история, широко освещавшаяся в СМИ, повлияла на решение Джесс сделать то же самое.
https://ria.ru/20201122/pompei-1585826450.html
помпеи
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40815/47/408154706_201:0:2932:2048_1400x0_80_0_0_6e7aa710bc98f7dfe278f0998e0dd03d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, музеи, помпеи, рим

Американка вернула в музей кусок древнего мрамора, который ранее украла

06:24 26.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Рим
Города мира. Рим - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Национальный римский музей получил посылку с куском древнего мрамора. В сопроводительном письме американка призналась, что украла его три года назад, сообщает The Guardian.
На артефакте написано "Для Сэма с любовью от Джесс, Рим, 2017".
В письме Джесс просит простить ее, поясняя, что присвоила себе то, что не принадлежит ей по праву.
"Я ужасно себя чувствую не только из-за того, что украла этот кусок и забрала оттуда, где ему положено находиться, но и из-за того, что я оставила на нем свои каракули. Это была большая ошибка с моей стороны, и я только теперь понимаю, насколько это было неразумно и подло", — написала она.
Джесс пояснила, что она пробовала отмыть черный маркер, но у нее ничего не получилось.
Пока непонятно, откуда был взят этот кусок мрамора, сотрудники музея предполагают, что он был вынесен из Форума, сердца Римской империи.
В октябре появилась информация о том, что канадка Николь вернула предметы (фрагменты мозаики, части амфоры и других керамических изделий), которые украла в Помпеях 15 лет назад.
Руководство Национального римского музея считает, что ее история, широко освещавшаяся в СМИ, повлияла на решение Джесс сделать то же самое.
Останки двух жертв извержения вулкана Везувий в 79 году н.э - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
22 ноября, 23:27
В Помпеях нашли останки двух жертв извержения Везувия
 
КультураНовости культурыМузеиПомпеиРим
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:42Сын Ширвиндта рассказал, как его отец "безобразничает" в больнице
17:39Болгарские отельеры предупредили о коллапсе в сфере туризма
17:39Парламент Армении отказался отменить военное положение
17:36Раскрыта тайна вечной молодости стволовых клеток
17:34Начальника отдела Шереметьевской таможни арестовали по делу о взятке
17:29Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
17:29Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
17:25Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
17:21Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка
17:19Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом
17:09В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
17:09Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
17:08В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
17:05Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
17:00Из Испании экстрадировали двух россиян
16:52Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
16:46Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
16:45Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
16:41На острове Русский во Владивостоке вновь развернули полевые кухни
16:37ВОЗ разработала рекомендации по физической активности во время пандемии
Лента новостейМолния