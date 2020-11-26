https://ria.ru/20201126/rome-1586320107.html

Американка вернула в музей кусок древнего мрамора, который ранее украла

Американка вернула в музей кусок древнего мрамора, который ранее украла

Национальный римский музей получил посылку с куском древнего мрамора. В сопроводительном письме американка призналась, что украла его три года назад, сообщает... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T06:24

2020-11-26T06:24

2020-11-26T06:24

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помпеи

рим

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Национальный римский музей получил посылку с куском древнего мрамора. В сопроводительном письме американка призналась, что украла его три года назад, сообщает The Guardian. На артефакте написано "Для Сэма с любовью от Джесс, Рим, 2017". В письме Джесс просит простить ее, поясняя, что присвоила себе то, что не принадлежит ей по праву."Я ужасно себя чувствую не только из-за того, что украла этот кусок и забрала оттуда, где ему положено находиться, но и из-за того, что я оставила на нем свои каракули. Это была большая ошибка с моей стороны, и я только теперь понимаю, насколько это было неразумно и подло", — написала она. Джесс пояснила, что она пробовала отмыть черный маркер, но у нее ничего не получилось. Пока непонятно, откуда был взят этот кусок мрамора, сотрудники музея предполагают, что он был вынесен из Форума, сердца Римской империи. В октябре появилась информация о том, что канадка Николь вернула предметы (фрагменты мозаики, части амфоры и других керамических изделий), которые украла в Помпеях 15 лет назад. Руководство Национального римского музея считает, что ее история, широко освещавшаяся в СМИ, повлияла на решение Джесс сделать то же самое.

https://ria.ru/20201122/pompei-1585826450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музеи, помпеи, рим