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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201126/rezolyutsiya-1586400976.html
Косачев прокомментировал резолюцию французского сената о признании НКР
Косачев прокомментировал резолюцию французского сената о признании НКР
Резолюция сената Франции по Нагорному Карабаху во многом продиктована разногласиями Парижа и Анкары, она так и останется рекомендацией для французского... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:08
2020-11-26T11:08
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
обсе
константин косачев
ильхам алиев
нагорно-карабахская республика
реджеп тайип эрдоган
сша
армения
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Резолюция сената Франции по Нагорному Карабаху во многом продиктована разногласиями Парижа и Анкары, она так и останется рекомендацией для французского правительства, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Сенат Франции в среду принял резолюцию, в которой звучит призыв к правительству признать Нагорный Карабах."Как это ни прозвучит парадоксально, но у меня есть подозрение, что решение сената Франции - не только про Нагорный Карабах, при всем понимании искренних эмоций наших французских коллег, но и про Турцию", - сказал Косачев РИА Новости.По его словам, в последние недели французско-турецкие отношения оказались в силу ряда обстоятельств, в том числе трагических, практически на нуле, дело дошло до "обмена любезностями" оскорбительного характера на высшем уровне."При этом известно, что Турция, будучи участником Минской группы ОБСЕ, тем не менее заняла откровенно проазербайджанскую линию по Нагорному Карабаху. И в этой ситуации традиционные проармянские симпатии во французском обществе наложились на накопившееся раздражение теперь уже французских политиков поведением Турции в международных делах", - полагает сенатор.По мнению Косачева, единодушная позиция сената - это во многом "демонстрация того, что и Франция в не меньшей степени готова к резким шагам в политике", но пока не более, чем демонстрация. "Сомнений в том, что данная инициатива, принятая как рекомендация правительству, так и останется таковой, практически нет", - сказал парламентарий."Может, оно и к лучшему - все-таки ситуация вокруг Нагорного Карабаха должна оставаться предметом прежде всего двустороннего азербайджано-армянского политического диалога. Без ультиматумов и без силовых сценариев", - заключил сенатор.В конце октября президент Турции Тайип Эрдоган призывал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран. За несколько дней до этого после прозвучавших оскорблений со стороны Эрдогана, который заявил, что его французскому коллеге Эммануэлю Макрону, выдвинувшему идею "просвещенного ислама", нужно "лечить свою психику", Париж отозвал из Анкары своего посла для консультаций.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201126/karabakh-1586372128.html
https://ria.ru/20201126/pashinyan-1586364564.html
https://ria.ru/20201126/rezolyutsiya-1586392443.html
нагорно-карабахская республика
сша
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никол пашинян, обсе, константин косачев, ильхам алиев, нагорно-карабахская республика, реджеп тайип эрдоган, сша, армения, в мире

Косачев прокомментировал резолюцию французского сената о признании НКР

11:08 26.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Резолюция сената Франции по Нагорному Карабаху во многом продиктована разногласиями Парижа и Анкары, она так и останется рекомендацией для французского правительства, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Сенат Франции в среду принял резолюцию, в которой звучит призыв к правительству признать Нагорный Карабах.
"Как это ни прозвучит парадоксально, но у меня есть подозрение, что решение сената Франции - не только про Нагорный Карабах, при всем понимании искренних эмоций наших французских коллег, но и про Турцию", - сказал Косачев РИА Новости.
По его словам, в последние недели французско-турецкие отношения оказались в силу ряда обстоятельств, в том числе трагических, практически на нуле, дело дошло до "обмена любезностями" оскорбительного характера на высшем уровне.
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"При этом известно, что Турция, будучи участником Минской группы ОБСЕ, тем не менее заняла откровенно проазербайджанскую линию по Нагорному Карабаху. И в этой ситуации традиционные проармянские симпатии во французском обществе наложились на накопившееся раздражение теперь уже французских политиков поведением Турции в международных делах", - полагает сенатор.
По мнению Косачева, единодушная позиция сената - это во многом "демонстрация того, что и Франция в не меньшей степени готова к резким шагам в политике", но пока не более, чем демонстрация. "Сомнений в том, что данная инициатива, принятая как рекомендация правительству, так и останется таковой, практически нет", - сказал парламентарий.
"Может, оно и к лучшему - все-таки ситуация вокруг Нагорного Карабаха должна оставаться предметом прежде всего двустороннего азербайджано-армянского политического диалога. Без ультиматумов и без силовых сценариев", - заключил сенатор.
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Пашинян прокомментировал резолюцию французского сената о признании НКР
В конце октября президент Турции Тайип Эрдоган призывал граждан своей страны отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения отношений двух стран. За несколько дней до этого после прозвучавших оскорблений со стороны Эрдогана, который заявил, что его французскому коллеге Эммануэлю Макрону, выдвинувшему идею "просвещенного ислама", нужно "лечить свою психику", Париж отозвал из Анкары своего посла для консультаций.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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