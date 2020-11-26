https://ria.ru/20201126/redmi-1586477313.html

Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G

Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G

Суббренд Xiaomi Redmi представил в Китае новое поколение недорогих смартфонов Redmi Note. На внутреннем рынке они считаются девятым поколением, хотя во всем... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T16:52

2020-11-26T16:52

2020-11-26T16:52

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Суббренд Xiaomi Redmi представил в Китае новое поколение недорогих смартфонов Redmi Note. На внутреннем рынке они считаются девятым поколением, хотя во всем мире под этим названием продаются совершенно другие телефоны.Флагманской моделью серии стал Redmi Note 9 Pro 5G. Смартфон построен на новейшей платформе Snapdragon 750G с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. 6,67-дюймовый экран новинки способен обновлять картинку с частотой 120 герц. Гаджет получил четырехсенсорную основную камеру, разрешение главного датчика составляет 108 Мп. Смартфон поддерживает NFC, получил аудиоразъем 3,5 мм и аккумулятор емкостью 4820 мАч. Доступны три конфигурации — 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ.Средняя модель Redmi Note 9 5G оснащен 6,53-дюймовым экраном и платформой MediaTek Dimensity 800U. Камер здесь три — на 48, 8 и 2 Мп. Батарейка емкостью 5000 мАч возможно заряжать 18-ваттным блоком питания. Заявлены три версии памяти — 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ.Наконец, младший Redmi Note 9 внешне сильно отличается от "собратьев" благодаря иному оформлению камерного блока, крышки корпуса и каплевидному вырезу экрана. Он не получил поддержки 5G и работает на чипе Snapdragon 662. Зато у него рекордная батарейка объемом 6000 мАч.В Китае базовые версии Redmi Note 9 Pro 5G обойдется в 243 доллара (примерно 18 000 рублей), Redmi Note 9 5G — 197 долларов (15 000 рублей), а за Redmi Note 9 просят 151 доллар (11 500 рублей). О том, когда китайские Redmi Note 9 попадут на международный рынок и в Россию пока не сообщается. Возможно, они выйдут под другим именем, например, Redmi Note 10.

https://ria.ru/20201124/poco-1586126067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xiaomi inc, google android, технологии