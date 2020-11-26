https://ria.ru/20201126/redmi-1586477313.html
Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
Суббренд Xiaomi Redmi представил в Китае новое поколение недорогих смартфонов Redmi Note. На внутреннем рынке они считаются девятым поколением, хотя во всем... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T16:52
2020-11-26T16:52
2020-11-26T16:52
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Суббренд Xiaomi Redmi представил в Китае новое поколение недорогих смартфонов Redmi Note. На внутреннем рынке они считаются девятым поколением, хотя во всем мире под этим названием продаются совершенно другие телефоны.Флагманской моделью серии стал Redmi Note 9 Pro 5G. Смартфон построен на новейшей платформе Snapdragon 750G с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. 6,67-дюймовый экран новинки способен обновлять картинку с частотой 120 герц. Гаджет получил четырехсенсорную основную камеру, разрешение главного датчика составляет 108 Мп. Смартфон поддерживает NFC, получил аудиоразъем 3,5 мм и аккумулятор емкостью 4820 мАч. Доступны три конфигурации — 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ.Средняя модель Redmi Note 9 5G оснащен 6,53-дюймовым экраном и платформой MediaTek Dimensity 800U. Камер здесь три — на 48, 8 и 2 Мп. Батарейка емкостью 5000 мАч возможно заряжать 18-ваттным блоком питания. Заявлены три версии памяти — 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ.Наконец, младший Redmi Note 9 внешне сильно отличается от "собратьев" благодаря иному оформлению камерного блока, крышки корпуса и каплевидному вырезу экрана. Он не получил поддержки 5G и работает на чипе Snapdragon 662. Зато у него рекордная батарейка объемом 6000 мАч.В Китае базовые версии Redmi Note 9 Pro 5G обойдется в 243 доллара (примерно 18 000 рублей), Redmi Note 9 5G — 197 долларов (15 000 рублей), а за Redmi Note 9 просят 151 доллар (11 500 рублей). О том, когда китайские Redmi Note 9 попадут на международный рынок и в Россию пока не сообщается. Возможно, они выйдут под другим именем, например, Redmi Note 10.
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xiaomi inc, google android, технологии
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
Суббренд Xiaomi Redmi представил в Китае
новое поколение недорогих смартфонов Redmi Note. На внутреннем рынке они считаются девятым поколением, хотя во всем мире под этим названием продаются совершенно другие телефоны.
Флагманской моделью серии стал Redmi Note 9 Pro 5G. Смартфон построен на новейшей платформе Snapdragon 750G с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. 6,67-дюймовый экран новинки способен обновлять картинку с частотой 120 герц. Гаджет получил четырехсенсорную основную камеру, разрешение главного датчика составляет 108 Мп. Смартфон поддерживает NFC, получил аудиоразъем 3,5 мм и аккумулятор емкостью 4820 мАч. Доступны три конфигурации — 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ.
Средняя модель Redmi Note 9 5G оснащен 6,53-дюймовым экраном и платформой MediaTek Dimensity 800U. Камер здесь три — на 48, 8 и 2 Мп. Батарейка емкостью 5000 мАч возможно заряжать 18-ваттным блоком питания. Заявлены три версии памяти — 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ.
Наконец, младший Redmi Note 9 внешне сильно отличается от "собратьев" благодаря иному оформлению камерного блока, крышки корпуса и каплевидному вырезу экрана. Он не получил поддержки 5G и работает на чипе Snapdragon 662. Зато у него рекордная батарейка объемом 6000 мАч.
В Китае базовые версии Redmi Note 9 Pro 5G обойдется в 243 доллара (примерно 18 000 рублей), Redmi Note 9 5G — 197 долларов (15 000 рублей), а за Redmi Note 9 просят 151 доллар (11 500 рублей). О том, когда китайские Redmi Note 9 попадут на международный рынок и в Россию пока не сообщается. Возможно, они выйдут под другим именем, например, Redmi Note 10.