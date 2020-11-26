Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201126/redmi-1586477313.html
Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
Суббренд Xiaomi Redmi представил в Китае новое поколение недорогих смартфонов Redmi Note. На внутреннем рынке они считаются девятым поколением, хотя во всем... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T16:52
2020-11-26T16:52
риа наука
xiaomi inc
google android
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586477051_1:0:780:438_1400x0_80_0_0_7c8e85bb5fe71b1d4732e72a360431be.jpg
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Суббренд Xiaomi Redmi представил в Китае новое поколение недорогих смартфонов Redmi Note. На внутреннем рынке они считаются девятым поколением, хотя во всем мире под этим названием продаются совершенно другие телефоны.Флагманской моделью серии стал Redmi Note 9 Pro 5G. Смартфон построен на новейшей платформе Snapdragon 750G с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. 6,67-дюймовый экран новинки способен обновлять картинку с частотой 120 герц. Гаджет получил четырехсенсорную основную камеру, разрешение главного датчика составляет 108 Мп. Смартфон поддерживает NFC, получил аудиоразъем 3,5 мм и аккумулятор емкостью 4820 мАч. Доступны три конфигурации — 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ.Средняя модель Redmi Note 9 5G оснащен 6,53-дюймовым экраном и платформой MediaTek Dimensity 800U. Камер здесь три — на 48, 8 и 2 Мп. Батарейка емкостью 5000 мАч возможно заряжать 18-ваттным блоком питания. Заявлены три версии памяти — 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ.Наконец, младший Redmi Note 9 внешне сильно отличается от "собратьев" благодаря иному оформлению камерного блока, крышки корпуса и каплевидному вырезу экрана. Он не получил поддержки 5G и работает на чипе Snapdragon 662. Зато у него рекордная батарейка объемом 6000 мАч.В Китае базовые версии Redmi Note 9 Pro 5G обойдется в 243 доллара (примерно 18 000 рублей), Redmi Note 9 5G — 197 долларов (15 000 рублей), а за Redmi Note 9 просят 151 доллар (11 500 рублей). О том, когда китайские Redmi Note 9 попадут на международный рынок и в Россию пока не сообщается. Возможно, они выйдут под другим именем, например, Redmi Note 10.
https://ria.ru/20201124/poco-1586126067.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586477051_98:0:682:438_1400x0_80_0_0_9ebc9955b2930b0779625aa2b265847b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
xiaomi inc, google android, технологии

Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G

16:52 26.11.2020
 
© XiaomiXiaomi Redmi Note 9
Xiaomi Redmi Note 9 - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Xiaomi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Суббренд Xiaomi Redmi представил в Китае новое поколение недорогих смартфонов Redmi Note. На внутреннем рынке они считаются девятым поколением, хотя во всем мире под этим названием продаются совершенно другие телефоны.
Флагманской моделью серии стал Redmi Note 9 Pro 5G. Смартфон построен на новейшей платформе Snapdragon 750G с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. 6,67-дюймовый экран новинки способен обновлять картинку с частотой 120 герц. Гаджет получил четырехсенсорную основную камеру, разрешение главного датчика составляет 108 Мп. Смартфон поддерживает NFC, получил аудиоразъем 3,5 мм и аккумулятор емкостью 4820 мАч. Доступны три конфигурации — 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ.
Xiaomi Poco M3 - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 17:10РИА Наука
Недорогой смартфон Poco M3 от Xiaomi получил оригинальный дизайн
Средняя модель Redmi Note 9 5G оснащен 6,53-дюймовым экраном и платформой MediaTek Dimensity 800U. Камер здесь три — на 48, 8 и 2 Мп. Батарейка емкостью 5000 мАч возможно заряжать 18-ваттным блоком питания. Заявлены три версии памяти — 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ.
Наконец, младший Redmi Note 9 внешне сильно отличается от "собратьев" благодаря иному оформлению камерного блока, крышки корпуса и каплевидному вырезу экрана. Он не получил поддержки 5G и работает на чипе Snapdragon 662. Зато у него рекордная батарейка объемом 6000 мАч.
В Китае базовые версии Redmi Note 9 Pro 5G обойдется в 243 доллара (примерно 18 000 рублей), Redmi Note 9 5G — 197 долларов (15 000 рублей), а за Redmi Note 9 просят 151 доллар (11 500 рублей). О том, когда китайские Redmi Note 9 попадут на международный рынок и в Россию пока не сообщается. Возможно, они выйдут под другим именем, например, Redmi Note 10.
 
РИА НаукаXiaomi IncGoogle AndroidТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:42Сын Ширвиндта рассказал, как его отец "безобразничает" в больнице
17:39Болгарские отельеры предупредили о коллапсе в сфере туризма
17:39Парламент Армении отказался отменить военное положение
17:36Раскрыта тайна вечной молодости стволовых клеток
17:34Начальника отдела Шереметьевской таможни арестовали по делу о взятке
17:29Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
17:29Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
17:25Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
17:21Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка
17:19Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом
17:09В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
17:09Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
17:08В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
17:05Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
17:00Из Испании экстрадировали двух россиян
16:52Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
16:46Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
16:45Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
16:41На острове Русский во Владивостоке вновь развернули полевые кухни
16:37ВОЗ разработала рекомендации по физической активности во время пандемии
Лента новостейМолния