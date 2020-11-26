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В Подмосковье госпитализировали ребенка с колото-резаными ранами
В Подмосковье госпитализировали ребенка с колото-резаными ранами
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после госпитализации девятилетнего мальчика с колото-резаными ранениями в живот и спину, сообщила... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T16:17
2020-11-26T16:17
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
подольск
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после госпитализации девятилетнего мальчика с колото-резаными ранениями в живот и спину, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, 25 ноября в больницу Подольска из дома доставили девятилетнего мальчика с пятью колото-резаными ранениями в области живота и спиты."По факту покушения на убийство малолетнего следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ", - сказала Врадий.Сейчас следователи работают над задержанием причастных к преступлению, проводят допросы, также назначены экспертизы.Кроме того, в ходе расследования следователи оценят работу опеки и попечительства, поскольку ребенок с 2013 года проживал под опекой местной жительницы.
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московская область (подмосковье)
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), подольск, происшествия

В Подмосковье госпитализировали ребенка с колото-резаными ранами

16:17 26.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после госпитализации девятилетнего мальчика с колото-резаными ранениями в живот и спину, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
По ее словам, 25 ноября в больницу Подольска из дома доставили девятилетнего мальчика с пятью колото-резаными ранениями в области живота и спиты.
"По факту покушения на убийство малолетнего следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ", - сказала Врадий.
Сейчас следователи работают над задержанием причастных к преступлению, проводят допросы, также назначены экспертизы.
Кроме того, в ходе расследования следователи оценят работу опеки и попечительства, поскольку ребенок с 2013 года проживал под опекой местной жительницы.
Сотрудник Следственного комитета в квартире дома по Можайскому шоссе в Москве, где было обнаружено тело девочки с колото-резанными ранениями - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 16:43
В московской квартире нашли тело девочки с колото-резаными ранами
 
Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)ПодольскПроисшествия
 
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