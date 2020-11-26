https://ria.ru/20201126/rebenok-1586469258.html
В Подмосковье госпитализировали ребенка с колото-резаными ранами
В Подмосковье госпитализировали ребенка с колото-резаными ранами
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после госпитализации девятилетнего мальчика с колото-резаными ранениями в живот и спину, сообщила... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T16:17
2020-11-26T16:17
2020-11-26T16:17
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
подольск
происшествия
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после госпитализации девятилетнего мальчика с колото-резаными ранениями в живот и спину, сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.По ее словам, 25 ноября в больницу Подольска из дома доставили девятилетнего мальчика с пятью колото-резаными ранениями в области живота и спиты."По факту покушения на убийство малолетнего следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ", - сказала Врадий.Сейчас следователи работают над задержанием причастных к преступлению, проводят допросы, также назначены экспертизы.Кроме того, в ходе расследования следователи оценят работу опеки и попечительства, поскольку ребенок с 2013 года проживал под опекой местной жительницы.
https://ria.ru/20201120/telo-1585556020.html
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), подольск, происшествия