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Минобороны опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Минобороны опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон"
Минобороны опубликовало видео с испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон". РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T15:22
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циркон
белое море
баренцево море
безопасность
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Минобороны опубликовало видео с испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон".Пуск провели с головного фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского союза Горшков". Ракета вылетела с судна, базировавшегося в Белом море, и, преодолев 450 километров, поразила мишень в Баренцевом море.Скорость полета "Циркона" превысила восемь Махов — около 9,5 тысячи километров в час. Разработчики рассчитывают выйти на скорость более 10,7 тысячи километров в час.После испытаний гиперзвуковым комплексом вооружат подводные и надводные корабли ВМФ.
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белое море
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Испытания российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Белом море. Кадры Минобороны РФ
Минобороны России опубликовало видео нового испытательного пуска гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон".
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циркон, белое море, баренцево море, безопасность

Минобороны опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон"

15:22 26.11.2020 (обновлено: 17:42 26.11.2020)
 
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Минобороны опубликовало видео с испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон".
Пуск провели с головного фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского союза Горшков". Ракета вылетела с судна, базировавшегося в Белом море, и, преодолев 450 километров, поразила мишень в Баренцевом море.
Скорость полета "Циркона" превысила восемь Махов — около 9,5 тысячи километров в час. Разработчики рассчитывают выйти на скорость более 10,7 тысячи километров в час.
После испытаний гиперзвуковым комплексом вооружат подводные и надводные корабли ВМФ.
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ЦирконБелое мореБаренцево мореБезопасность
 
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