https://ria.ru/20201126/raketa-1586458025.html

Минобороны опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Минобороны опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Минобороны опубликовало видео с испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон". РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T15:22

2020-11-26T15:22

2020-11-26T17:42

циркон

белое море

баренцево море

безопасность

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Минобороны опубликовало видео с испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон".Пуск провели с головного фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского союза Горшков". Ракета вылетела с судна, базировавшегося в Белом море, и, преодолев 450 километров, поразила мишень в Баренцевом море.Скорость полета "Циркона" превысила восемь Махов — около 9,5 тысячи километров в час. Разработчики рассчитывают выйти на скорость более 10,7 тысячи километров в час.После испытаний гиперзвуковым комплексом вооружат подводные и надводные корабли ВМФ.

https://ria.ru/20201007/tsirkon-1578563320.html

белое море

баренцево море

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Испытания российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Белом море. Кадры Минобороны РФ Минобороны России опубликовало видео нового испытательного пуска гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон". 2020-11-26T15:22 true PT0M21S

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циркон, белое море, баренцево море, безопасность