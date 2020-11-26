https://ria.ru/20201126/raketa-1586371371.html

Российские военные успешно испытали новую противоракету

Российские военные успешно испытали новую противоракету

В России испытали новую противоракету, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T05:07

2020-11-26T05:07

2020-11-26T09:28

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

безопасность

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В России испытали новую противоракету, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.Она стартовала с полигона Сары-Шаган в Казахстане и поразила цель с заданной точностью. Пуск производил боевой расчет противовоздушной и противоракетной обороны ВКС. Как подчеркнул командующий первой армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин, новая противоракета "после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики".Последний раз об испытаниях новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган Минобороны сообщало в конце октября. До этого пуски проходили в июне и июле 2019 года, феврале, июле, августе и декабре 2018-го и ноябре 2017 года.После одного из испытаний член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко сообщал РИА Новости, что принятие на вооружение новой противоракеты позволит существенно повысить возможности системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района. По его оценке, речь идет о 53Т6М, которая предназначена для замены старых шахтных противоракет, в настоящее время обеспечивающих работу системы А-135. Официально эта информация не подтверждена.

https://ria.ru/20201125/ucheniya-1586275872.html

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Кадры испытательного пуска новой ракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган На полигоне Сары-Шаган в Казахстане успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны. Новая противоракета достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью. 2020-11-26T05:07 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность