https://ria.ru/20201126/raketa-1586371371.html
Российские военные успешно испытали новую противоракету
Российские военные успешно испытали новую противоракету
В России испытали новую противоракету, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T05:07
2020-11-26T05:07
2020-11-26T09:28
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
безопасность
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. В России испытали новую противоракету, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.Она стартовала с полигона Сары-Шаган в Казахстане и поразила цель с заданной точностью. Пуск производил боевой расчет противовоздушной и противоракетной обороны ВКС. Как подчеркнул командующий первой армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин, новая противоракета "после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики".Последний раз об испытаниях новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган Минобороны сообщало в конце октября. До этого пуски проходили в июне и июле 2019 года, феврале, июле, августе и декабре 2018-го и ноябре 2017 года.После одного из испытаний член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко сообщал РИА Новости, что принятие на вооружение новой противоракеты позволит существенно повысить возможности системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района. По его оценке, речь идет о 53Т6М, которая предназначена для замены старых шахтных противоракет, в настоящее время обеспечивающих работу системы А-135. Официально эта информация не подтверждена.
https://ria.ru/20201125/ucheniya-1586275872.html
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Кадры испытательного пуска новой ракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган
На полигоне Сары-Шаган в Казахстане успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны. Новая противоракета достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.
2020-11-26T05:07
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
В России
испытали новую противоракету, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Она стартовала с полигона Сары-Шаган в Казахстане и поразила цель с заданной точностью. Пуск производил боевой расчет противовоздушной и противоракетной обороны ВКС.
Как подчеркнул командующий первой армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин, новая противоракета "после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики".
Последний раз об испытаниях новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган Минобороны сообщало в конце октября. До этого пуски проходили в июне и июле 2019 года, феврале, июле, августе и декабре 2018-го и ноябре 2017 года.
После одного из испытаний член общественного совета при Минобороны Игорь Коротченко сообщал РИА Новости, что принятие на вооружение новой противоракеты позволит существенно повысить возможности системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района. По его оценке, речь идет о 53Т6М, которая предназначена для замены старых шахтных противоракет, в настоящее время обеспечивающих работу системы А-135. Официально эта информация не подтверждена.