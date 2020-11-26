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Путин поручил улучшить нормативное регулирование дистанционной работы
Путин поручил улучшить нормативное регулирование дистанционной работы
Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 15 декабря обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы,... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T10:40
2020-11-26T10:48
михаил мишустин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 15 декабря обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству РФ ... обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы исходя из необходимости соблюдения баланса интересов работников и работодателей, минимизации расходов на организацию данного вида работы, а также недопущения ее излишнего нормативного регулирования", - говорится в сообщении.Срок выполнения поручения - до 15 декабря, ответственный - глава правительства Михаил Мишустин.
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михаил мишустин, владимир путин, общество

Путин поручил улучшить нормативное регулирование дистанционной работы

10:40 26.11.2020 (обновлено: 10:48 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции во встрече лидеров экономик форума АТЭС
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции во встрече лидеров экономик форума АТЭС - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 15 декабря обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству РФ ... обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы исходя из необходимости соблюдения баланса интересов работников и работодателей, минимизации расходов на организацию данного вида работы, а также недопущения ее излишнего нормативного регулирования", - говорится в сообщении.
Срок выполнения поручения - до 15 декабря, ответственный - глава правительства Михаил Мишустин.
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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