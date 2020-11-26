https://ria.ru/20201126/putin-1586396372.html
Путин поручил улучшить нормативное регулирование дистанционной работы
Путин поручил улучшить нормативное регулирование дистанционной работы
Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 15 декабря обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы,... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T10:40
2020-11-26T10:40
2020-11-26T10:48
михаил мишустин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 15 декабря обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству РФ ... обеспечить совершенствование нормативного регулирования дистанционной работы исходя из необходимости соблюдения баланса интересов работников и работодателей, минимизации расходов на организацию данного вида работы, а также недопущения ее излишнего нормативного регулирования", - говорится в сообщении.Срок выполнения поручения - до 15 декабря, ответственный - глава правительства Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20201126/gosduma-1586393151.html
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